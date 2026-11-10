गोकुळवर महायुतीची सत्ता, राजेश पाटील अध्यक्षपदी; १६-१३च्या फरकाने निवड, सतेज पाटलांना धक्का

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी आमदार राजेश पाटील यांची गोकुळच्या अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली. गोकुळच्या अध्यक्षपदासाठी महायुतीकडून राष्ट्रवादी काँग्रेसला संधी देण्यात आली. निवडणूक निकालानंतर अनेक नाट्यमय घडामोडीनंतर अखेर आज अध्यक्ष निवड पार पडली. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या माजी आमदार राजेश पाटील यांची अध्यक्षपदावर 16 विरुद्ध 13 मतांनी निवड झाली. तर समविचारी आघाडीच्या शशिकांत पाटील चुयेकर यांना 13 मते मिळाली. निवडणुकीत समविचारी आघाडीने १३ तर महायुतीने १२ जागा जिंकल्या होत्या. पण गणपूर्ती अभावी अध्यक्ष निवडीचा पेच निर्माण झाला होता. मात्र शासन नियुक्त संचालकांना मतदानाचा अधिकार मिळाल्यानंतर अध्यक्ष निवड प्रक्रिया आज पार पडली. महायुतीकडून राजेश पाटील आणि समविचारी आघाडीने शशिकांत चुयेकर यांना उमेदवारी दिली होती..गोकुळच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील समविचारी आघाडीने २५ पैकी १३ जागा जिंकल्या होत्या. तर महायुतीला १२ जागा मिळाल्या होत्या. संख्याबळानुसार समविचारी आघाडीचे पारडे जड होते. मात्र अध्यक्ष निवडीच्या पहिल्या सभेला महायुतीच्या १२ संचालकांनी बैठकीला दांडी मारली. त्यामुळे आवश्यक गणपूर्ती होऊ शकली नाही आणि अध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया रखडली..Gokulमधील ४ शासन नियुक्त संचालकांचे राजकीय लागेबांधे, कोण कुठल्या नेत्याच्या जवळचा? कोणत्या पक्षाच्या कोट्यातून वर्णी?.समविचारी आघाडीच्या १३ संचालकांनी समांतर सभा घेत शशिकांत पाटील-चुयेकर यांची अध्यक्षपदी निवड झाल्याचे जाहीर केले. मात्र गोकुळ प्रशासनाने या निवडीला मान्यता दिली नाही. हा वाद पुढे न्यायालयात पोहोचला. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने १० नोव्हेंबरला नव्याने अध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया घेण्याचे निर्देश दिले..दरम्यानच्या काळात राज्य सरकारने गोकुळवर चार शासन नियुक्त संचालकांची नियुक्ती केली. डॉ. प्रवीण हेंद्रे, शिवाजी आडनाईक, के. डी. पाटील आणि ॲड. प्रशांत पाटोळे यांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला. या चार मतांमुळे अध्यक्ष निवडीचे संख्याबळ बदलले. महायुतीकडे १२ निवडून आलेले संचालक आणि चार शासन नियुक्त संचालक असे एकूण १६ मतांचे संख्याबळ तयार झाले. दुसरीकडे समविचारी आघाडीकडे १३ संचालक होते. त्यामुळे अध्यक्ष निवडीत शासन नियुक्त संचालकांची भूमिका निर्णायक ठरली..कोण आहेत राजेश पाटील?राजेश पाटील हे चंदगडचे माजी आमदार आहेत. त्यांनी यापूर्वी गोकुळचे संचालकपद तसेच केडीसीसी बँकेचे संचालकपद भूषवले आहे. चंदगड खरेदी-विक्री संघाचे अध्यक्ष म्हणूनही त्यांनी काम पाहिले आहे. गोकुळच्या अध्यक्षपदासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून त्यांच्या नावाची चर्चा होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.