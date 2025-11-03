Raju Shetti: ‘दालमिया’कडून एफआरपीमध्ये मोडतोड: राजू शेट्टी : उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार

कुडित्रे : कोपार्डे येथे तिसऱ्या दिवशीही स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी आंदोलन केले. दिवसभर वाहतूक रोखून धरली व ठिय्या आंदोलन केले. सायंकाळी ऊस वाहतूकदारांनी आंदोलनाला पाठिंबा देत उद्यापासून उसाचे एक कांडे ट्रॉलीत भरणार नाही, असा पवित्रा घेतल्यानंतर उसाचे ट्रॅक्टर सोडण्यात आले. .MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.दरम्यान, आंदोलनस्थळी दूरध्वनीवरून बोलताना माजी खासदार राजू शेट्टी म्हणाले, ‘दालमिया साखर कारखान्याने एफआरपीमध्ये मोडतोड करून न्यायालयाचा अवमान केल्याने त्यांच्याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहे.’ दालमिया साखर कारखान्याचा ऊस तिसऱ्या दिवशी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने अडविला. .यावेळी दालमिया कारखान्याच्या गटप्रमुख स्वामी यांनी जिल्ह्यातील इतर लेबल असलेल्या कारखान्यांचा ऊस का अडविला जात नाही, असा प्रश्न केला. यावेळी शेतकरी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते -अधिकारी यांच्यात जोरदार शाब्दिक वाद झाला. यावेळी शेतकरी संघटनेने ऊस वाहतूक करणाऱ्या ट्रॅक्टरसमोर झोपून ठिय्या आंदोलन केले..Leopard Attack: दुर्देवी घटना! 'पिंपरखेड येथे बिबट्याच्या हल्ल्यात मुलाचा मृत्यू'; वडील अन् आईचा आक्राेश, जमावाने वन विभागाची गाडी जाळली.यावेळी बाजीराव देवाळकर, बाजीराव पाटील, कुंडलिक केंबळेकर, धोंडिराम पाटील, नामदेव पाटील, बाळू शिंदे, बळीराम पाटील यांच्यासह कार्यकर्ते, शेतकरी उपस्थित होते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.