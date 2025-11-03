कोल्हापूर

Raju Shetti: ‘दालमिया’कडून एफआरपीमध्ये मोडतोड: राजू शेट्टी : उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार

Raju Shetti Targets Dalmia for FRP Fraud: दिवसभर वाहतूक रोखून धरली व ठिय्या आंदोलन केले. सायंकाळी ऊस वाहतूकदारांनी आंदोलनाला पाठिंबा देत उद्यापासून उसाचे एक कांडे ट्रॉलीत भरणार नाही, असा पवित्रा घेतल्यानंतर उसाचे ट्रॅक्टर सोडण्यात आले.
Raju Shetti to take legal action against Dalmia Sugar for alleged FRP manipulation; High Court petition soon.

Raju Shetti to take legal action against Dalmia Sugar for alleged FRP manipulation; High Court petition soon.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कुडित्रे : कोपार्डे येथे तिसऱ्या दिवशीही स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी आंदोलन केले. दिवसभर वाहतूक रोखून धरली व ठिय्या आंदोलन केले. सायंकाळी ऊस वाहतूकदारांनी आंदोलनाला पाठिंबा देत उद्यापासून उसाचे एक कांडे ट्रॉलीत भरणार नाही, असा पवित्रा घेतल्यानंतर उसाचे ट्रॅक्टर सोडण्यात आले.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Raju Shetti
FRP
district

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com