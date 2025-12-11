कोल्हापूर

Kolhapur Sugarcane Bill : १६३ साखर कारखान्यांच्या गळीत हंगामात दोन हजार कोटींची ऊस बिले थकली; राजू शेट्टींची तातडीने देयकांसाठी साखर आयुक्तांकडे धडक

Raju Shetti Demands Immediate Payment : सांगली-कोल्हापूरमध्ये एकरकमी एफआरपी अदा; मात्र उर्वरित जिल्ह्यांत मोठ्या थकबाकीत शेतकरी अडकले, आरआरसी कारवाईची मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : राज्यातील १६३ साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम सुरू होऊन ४० दिवस होऊन गेले. १ नोव्हेंबर ते १५ नोव्हेंबरअखेर गाळप केलेल्या उसाचे जवळपास दोन हजार कोटी रुपयांची उस बिले थकविली आहेत.

