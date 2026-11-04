कोल्हापूर

Pune Bangalore Highway Traffic : किणी टोलनाक्यावरील राजू शेट्टींनी काढली रात्र; आंदोलनाचा दुसरा दिवस; मुंबईच्या दिशेने जाणारे दूध आणि भाजीपाला रोखण्यास सुरुवात

Raju Shetti Protest : उसाला प्रतिटन ४५०० रुपये पहिली उचल मिळावी, या मागणीसाठी राजू शेट्टी यांचे किणी टोलनाक्यावर आंदोलन सुरू आहे. आंदोलनाच्या दुसऱ्या दिवशी मुंबईच्या दिशेने जाणारे दूध आणि भाजीपाला रोखण्यास सुरुवात झाली.
Pune Bangalore Highway Traffic raju shetti kini toll naka

Pune Bangalore Highway Traffic raju shetti kini toll naka

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Sugarcane Price Demand : उसाला प्रतिटन पहिली उचल ४५०० रुपये द्यावी, अन्यथा मुंबईकडे जाणारा दूध आणि भाजीपाला पुरवठा रोखण्यात येईल, असा इशारा माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी दिला आहे. ऊसदराच्या मागणीसाठी किणी टोलनाक्यावर सुरू असलेल्या बेमुदत चक्का जाम आंदोलनाचा आज (ता. ४) दुसरा दिवस आहे. शेतकऱ्यांनी रात्रभर महामार्गावर ठिय्या मांडल्याने पुणे-बंगळुरू महामार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली असून वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत.

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