Pune Bangalore Highway Traffic : किणी टोलनाक्यावरील राजू शेट्टींनी काढली रात्र; आंदोलनाचा दुसरा दिवस; मुंबईच्या दिशेने जाणारे दूध आणि भाजीपाला रोखण्यास सुरुवात

Sugarcane Price Demand : उसाला प्रतिटन पहिली उचल ४५०० रुपये द्यावी, अन्यथा मुंबईकडे जाणारा दूध आणि भाजीपाला पुरवठा रोखण्यात येईल, असा इशारा माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी दिला आहे. ऊसदराच्या मागणीसाठी किणी टोलनाक्यावर सुरू असलेल्या बेमुदत चक्का जाम आंदोलनाचा आज (ता. ४) दुसरा दिवस आहे. शेतकऱ्यांनी रात्रभर महामार्गावर ठिय्या मांडल्याने पुणे-बंगळुरू महामार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली असून वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत..माजी खासदार राजू शेट्टी यांनीही रात्र किणी टोलनाक्यावरच काढली. त्यानंतर आज सकाळपासून आंदोलनाची तीव्रता वाढविण्यात आली असून मुंबईच्या दिशेने जाणारे दूध आणि भाजीपाला रोखण्यास सुरुवात झाली आहे. मागणी मान्य होईपर्यंत आंदोलन मागे न घेण्याची भूमिका शेट्टी यांनी घेतली आहे..ऊसदराच्या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने पुकारलेल्या आंदोलनाला सरकारने आणि साखर कारखानदारांनी योग्य प्रतिसाद दिला नसल्याने आक्रमक झालेल्या शेतकऱ्यांनी आज सकाळपासून पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावरील किणी टोलनाक्यावर बेमुदत चक्का जाम आंदोलन सुरू केले आहे..दरम्यान, शेट्टी यांनी फेसबुक पोस्टद्वारे सरकारवर टीका केली आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या घामाचे योग्य दाम मिळत नसल्याने त्यांना कडाक्याच्या थंडीत रस्त्यावर झोपावे लागत असल्याची भावना त्यांनी कवितेतून व्यक्त केली. शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळेपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील, असा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला..Pune Bangalore Highway Traffic : राजू शेट्टींच्या नेतृत्वाखाली किणी टोलनाक्यावर चक्का जाम, पुणे-बंगळुरू महामार्गावरील वाहतूक विस्कळीत.आंदोलनाच्या दुसऱ्या दिवशी रात्रभर महामार्गावर ठिय्या मांडलेल्या शेतकऱ्यांनी सकाळी किणी टोलनाक्याची स्वच्छता केली. आंदोलनस्थळी चहा-नाश्त्याची व्यवस्था करण्यात आली होती. तसेच काही शेतकऱ्यांसाठी दूधही आणून देण्यात आले. ऊसदरासाठी सुरू असलेल्या या आंदोलनामुळे महामार्गावरील वाहतूक आणि प्रवाशांची मोठी गैरसोय होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.