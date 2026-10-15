Krishna Sugar Factory Karad : कराडच्या कृष्णा साखर कारखान्याचे गाळप बंद?; राजू शेट्टी कारखानास्थळी दाखल, घटनास्थळी मोठा पोलिस बंदोबस्त

Krishna Cooperative Sugar Factory Protest : ऊसदराच्या प्रश्नावरून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आक्रमक भूमिका घेतली असून, माजी खासदार राजू शेट्टी आज कराड येथील कृष्णा सहकारी साखर कारखान्यावर दाखल झाले आहेत. कारखान्याचा काटा बंद करण्याच्या आंदोलनासाठी संघटनेचे कार्यकर्ते कारखानास्थळी पोहोचले आहेत. दरम्यान, कृष्णा सहकारी साखर कारखान्याचे गाळप काल रात्रीपासूनच बंद करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे..राजू शेट्टी यांनी काल कोगनोळी टोलनाक्यावरून कराड, सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांतील सुरू असलेले साखर कारखाने बंद पाडण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर आज त्यांनी कराड येथील कृष्णा सहकारी साखर कारखान्याच्या प्रवेशद्वारावर जाऊन आंदोलनाची भूमिका स्पष्ट केली. क्रांतिसिंह नाना पाटील यांच्या पुतळ्याला अभिवादन केल्यानंतर शेट्टी कारखानास्थळी दाखल झाले..स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने काटा बंद आंदोलनाची भूमिका घेतल्याच्या पार्श्वभूमीवर कारखाना परिसरात मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर कारखाना व्यवस्थापनाने खबरदारी घेतल्याचे चित्र आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेले कारखान्याचे गाळप अखेर बंद झाले आहे..Raju Shetti Sugarcane Price Protest : 'जोपर्यंत योग्य निर्णय होत नाही, तोपर्यंत...': ऊस दरासाठी राजू शेट्टींचा आक्रमक पवित्रा; महाराष्ट्रातील कारखाने बंद पाडण्याचा इशारा.ऊसदराच्या प्रश्नावरून शेतकरी संघटनेने आंदोलनाची भूमिका घेतल्याने साखर कारखान्यांच्या गाळपावर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. कृष्णा कारखान्यावरील आंदोलनादरम्यान पुढे काय घडते, याकडे शेतकरी आणि साखर उद्योगाचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.