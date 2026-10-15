कोल्हापूर

Krishna Sugar Factory Karad : कराडच्या कृष्णा साखर कारखान्याचे गाळप बंद?; राजू शेट्टी कारखानास्थळी दाखल, घटनास्थळी मोठा पोलिस बंदोबस्त

Karad Sugar Factory News : ऊसदराच्या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी कराड येथील कृष्णा साखर कारखान्यावर दाखल झाले आहेत. काटा बंद आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर कारखाना परिसरात मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.
Krishna Sugar Factory Karad

Krishna Sugar Factory Karad

esakal

Sandeep Shirguppe
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Krishna Cooperative Sugar Factory Protest : ऊसदराच्या प्रश्नावरून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आक्रमक भूमिका घेतली असून, माजी खासदार राजू शेट्टी आज कराड येथील कृष्णा सहकारी साखर कारखान्यावर दाखल झाले आहेत. कारखान्याचा काटा बंद करण्याच्या आंदोलनासाठी संघटनेचे कार्यकर्ते कारखानास्थळी पोहोचले आहेत. दरम्यान, कृष्णा सहकारी साखर कारखान्याचे गाळप काल रात्रीपासूनच बंद करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.

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