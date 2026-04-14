Raju Shetti : राजू शेट्टींनी केला शक्तिपीठ महामार्गाचा सर्वे, ७३ गावांमध्ये सभांचे नियोजन; 'रक्त सांडू पण जमिनीची मोजणी होऊ देणार नाही'

Shaktipeeth highway protest Kolhapur : 'कोल्हापूरची जनता शक्तिपीठ महामार्ग हाणून पाडेल आणि हे उपकार महाराष्ट्र कधीही विसरणार नाही. या महामार्गामुळे शेतकरी देशोधडीला लागणार असून सत्ताधारी या प्रकल्पातून ६५ हजार कोटी रुपये कमावून २०२९ च्या निवडणुकीची बेगमी करत आहेत. वेळप्रसंगी रक्त सांडू; पण शेतकऱ्यांनी जागरूक राहून आपल्या जमिनीची मोजणी होऊ देऊ नये', असे आवाहन स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केले..शक्तिपीठ महामार्गाच्या विरोधात कुडित्रे (ता. करवीर) येथे पहिली जाहीर सभा पार पडली. सभेच्या अध्यक्षस्थानी आनंदराव पाटील होते.शेट्टी म्हणाले, 'शक्तिपीठ महामार्गामुळे राज्यावर एक लाख कोटींचा बोजा पडणार आहे. विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची थडगी बांधू नका. या रस्त्यामुळे सुपीक जमीन संपणार असून, शेतकऱ्यांची पुढची पिढी देशोधडीला लागेल..या जिल्ह्यांमध्ये बदलसुधारित आराखड्यात वर्धा, यवतमाळ, बीड आणि लातूर जिल्ह्यांतील मार्ग कायम ठेवला असून नांदेड, हिंगोली, परभणी, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये बदल केले आहेत. सातारा जिल्ह्याचा नव्याने समावेश करण्यात आला आहे. एकंदरीत, शक्तिपीठ महामार्ग हा राज्याच्या पायाभूत विकासासाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरणार असला तरी भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पर्यावरणीय समतोल राखणे ही मोठी आव्हाने ठरणार आहेत. पुढील काळात या प्रकल्पाची अंमलबजावणी, स्थानिकांचा विश्वास आणि पर्यावरण संवर्धन यावरच या महामार्गाचे यश अवलंबून राहणार आहे..नव्या रचनेत लांबी वाढणारराज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. फेब्रुवारी २०२४ मध्ये ८०२ किमी लांबीच्या मूळ आराखड्याला मंजुरी दिली होती; मात्र सुधारित आराखड्यानुसार आता महामार्गाची लांबी ८५६.७६५ किमी केली आहे. दिग्रज (जि. वर्धा) ते बांदा (ता. सावंतवाडी, जि. सिंधुदुर्ग) असा अंतिम मार्ग निश्चित केला आहे.हातकणंगले तालुका : जुने पारगाव, नवे पारगाव.पन्हाळा तालुका : वारणानगर, बहिरेवाडी, जाखले, पोहाळे..करवीर तालुका : केर्ली-केर्ले (रत्नागिरी-नागपूर हायवे क्रॉस), पाडळी, निटवडे, शिंदेवाडी, खुपिरे, कोपार्डे, कुडित्रे, वाकरे, कोगे, कसबा बीड, बहिरेश्वर, गणेशवाडी, शिरोली दुमाला, हिरवडे दुमाला, सडोली दुमाला, भाटणवाडी, हसूर दुमाला.राधानगरी तालुका : राशिवडे बु., चंदे, येळवडे, कोलवडे, वाघावडे, मोहाडे, कौलव, पिंपळवाडी, कुराडवाडी, तळाशी, तुरंबे, कपिलेश्वर, मालवे.कागल तालुका : बोरवडे, उंदरवाडी.भुदरगड तालुका : नाधवडे, कोनवडे, निळपण, दारवाड, म्हसवे, गारगोटी, आकुर्डे, पुष्पनगर, शेणगाव, सोनारवाडी, मडूर, करडवाडी, शेळोली, पडखंबे, सोनुर्ली, मेघोली..Shaktipeeth Expressway : शक्तिपीठ महामार्गामुळे किंग कोब्रा, पट्टेरी वाघ, गवे, हत्ती, बिबट्यांना धोका, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून तीव्र विरोध, कसा असेल मार्ग.