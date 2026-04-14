कोल्हापूर

Raju Shetti : राजू शेट्टींनी केला शक्तिपीठ महामार्गाचा सर्वे, ७३ गावांमध्ये सभांचे नियोजन; 'रक्त सांडू पण जमिनीची मोजणी होऊ देणार नाही'

Raju Shetti Shaktipeeth : राजू शेट्टी यांनी शक्तिपीठ महामार्गाविरोधात ७३ गावांत सभांचे नियोजन करत आंदोलन तीव्र केले. जमिनीच्या मोजणीला तीव्र विरोध दर्शवला.
esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Shaktipeeth highway protest Kolhapur : ​‘कोल्हापूरची जनता शक्तिपीठ महामार्ग हाणून पाडेल आणि हे उपकार महाराष्ट्र कधीही विसरणार नाही. या महामार्गामुळे शेतकरी देशोधडीला लागणार असून सत्ताधारी या प्रकल्पातून ६५ हजार कोटी रुपये कमावून २०२९ च्या निवडणुकीची बेगमी करत आहेत. वेळप्रसंगी रक्त सांडू; पण शेतकऱ्यांनी जागरूक राहून आपल्या जमिनीची मोजणी होऊ देऊ नये’, असे आवाहन स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केले.

Loading content, please wait...
