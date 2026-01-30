कोल्हापूर

Kolhapur Mayor : सायकलवर दप्तर घेऊन गावोगाव फिरणारा ग्रामसेवक बनला जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष; रामचंद्र गुरव यांची प्रेरणादायी कहाणी

Ramchandra Gurav : गावोगाव फिरून लोकांची कामे करणाऱ्या एका साध्या ग्रामसेवकाने जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदापर्यंत मजल मारली, ही कहाणी म्हणजे चिकाटी, लोकसंपर्क आणि कामाच्या प्रामाणिकपणाचे उत्तम उदाहरण आहे.
Ramchandra Gurav during his tenure as ZP President focusing on rural development work.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
गावचा प्रशासकीय कारभार पाहणारा ग्रामसेवक. गावांवर नियंत्रण पंचायत समितीचे आणि त्याच्यावर नियंत्रण जिल्हा परिषदेचे. पण, ग्रामसेवक म्हणून काम केलेली व्यक्ती कधी जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष होईल, असे वाटले नव्हते.

