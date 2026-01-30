Kolhapur Mayor : सायकलवर दप्तर घेऊन गावोगाव फिरणारा ग्रामसेवक बनला जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष; रामचंद्र गुरव यांची प्रेरणादायी कहाणी

गावचा प्रशासकीय कारभार पाहणारा ग्रामसेवक. गावांवर नियंत्रण पंचायत समितीचे आणि त्याच्यावर नियंत्रण जिल्हा परिषदेचे. पण, ग्रामसेवक म्हणून काम केलेली व्यक्ती कधी जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष होईल, असे वाटले नव्हते. .पण, ही किमया साधली रामचंद्र आनंदराव गुरव यांनी. दिवंगत माजी मंत्री कै. दिग्विजय खानविलकर यांचे कट्टर समर्थक असलेले गुरव त्यांच्याच पाठिंब्यामुळे अध्यक्ष झाले. वारकरी संप्रदायाचा प्रभाव असलेल्या गुरव यांचा जन्म पन्हाळा तालुक्यातील आंबवडे गावचा. अकरावीपर्यंतचे शिक्षण घेतलेले गुरव पहिल्यांदा शेती मतदनीस म्हणून नोकरीला लागले. .Kolhapur ZP : पन्हाळा तालुक्याच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी नोंद; पहिल्यांदाच जिल्हा परिषद अध्यक्ष.पुढे ते ग्रामसेवक झाले. चंदगड तालुक्यातून त्यांच्या कारकिर्दीला सुरुवात झाली. पुढे करवीर तालुक्यातच २५ वर्षे ते ग्रामसेवक म्हणून कार्यरत राहिले. सायकलीला दप्तर आणि गावभर भटकंती असा त्यांचा कामाचा शिरस्ता होता. ग्रामपंचायतीकडून आवश्यक दाखले ते संबंधितांना सोबत असलेल्या दप्तरामुळे कुठेही देत होते. त्यामुळे रस्त्यावर दाखले देणारा ग्रामसेवक अशी त्यांची ओळख झाली..ग्रामसेवक पदावरून ते १९९५ ला निवृत्त झाले. निवृत्तीनंतर ते प्रयाग चिखली (ता. करवीर) येथे स्थायिक झाले. त्यानंतर दोनच वर्षांनी जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका लागल्या. ते राहत असलेला जिल्हा परिषद वडणगे गट ओबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षित झाला. निवृत्तीनंतर ते कै. खानविलकर यांच्याशी जोडले गेले. त्यातून कै. खानविलकर यांनी त्यांना या गटातून उमेदवारी दिली. .Worker to ZP President : शिपाई ते सत्तेच्या शिखरापर्यंत इतिहास घडवणारा अध्यक्ष! सर्वाधिक काळ झेडपी पदावर राहिलेले शंकरराव पाटील.ते विजयी झाले. दोन वर्षे सदस्य म्हणून काम करता करता त्यांनी आपल्या कार्याची चांगलीच छाप पाडली. पुष्पमाला जाधव यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर कै. खानविलकर यांनी आपली सर्व राजकीय ताकद पणाला लावून त्यांना अध्यक्षपदावर बसविले. त्यांनाही एक वर्षासाठी अध्यक्षपद देण्यात आले होते; पण राज्य शासनाने अध्यक्षांच्या कारकिर्दीला मुदतवाढ दिली. परिणामी, गुरव यांना तब्बल तीन वर्षे जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष म्हणून काम करण्याची संधी मिळाली..एकदम साधे व्यक्तिमत्त्व, वारकरी संप्रदायाचा प्रभाव त्यामुळे शांत स्वभाव असलेल्या गुरव यांना सर्वसाधारण सभेत त्यावेळच्या सभागृहातील पुंडलिक पाटील यांच्यासारखे सदस्य आक्रमक होऊन धारेवर धरण्याचा प्रयत्न करायचे. पण, अशा आक्रमक सदस्यांनाही ते ‘हे पुंडलिक गप्प बस, मी तुला नंतर उत्तर देतो,’ असे सांगून शांत करायचे. .आपल्या तीन वर्षांच्या कारकिर्दीत गुरव यांनी अनुदानावरील शेती अवजारे, खते, गावतलावांची स्वच्छता, शाळांना सरंक्षक भिंती, शिंगणापूरच्या क्रीडा शाळा पुन्हा सुरू करण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले. एक ग्रामसेवकही जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष होऊन चांगले काम करू शकतो, हा वस्तुपाठ त्यांनी घालून दिला..अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ २१ मार्च १९९९ ते २० मार्च २००२.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.