Kolhapur Rankala: निधीचा पाऊस, पण रंकाळ्यात प्रदूषणाचा पूर दहा वर्षांत ३८ कोटी खर्चूनही सुशोभीकरण कुठेच दिसत नाही!

कोल्हापूर: शहरात पर्यटकांचे प्रमुख आकर्षण असलेल्या ऐतिहासिक रंकाळा तलावाच्या सुशोभीकरण, संवर्धनासाठी दहा वर्षांत ३८ कोटींवर निधी मंजूर झाला. त्यातून विद्युत रोषणाई सोडल्यास तलावाची स्थिती बदलल्याचे दिसत नाही. .तलावासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या संरक्षक भिंतीचे, तसेच ऐतिहासिक लूक देणाऱ्या टॉवरचे संवर्धन काय झाले, हेच समजत नाही. नाल्यातून तलावात मिसळणारे सांडपाणी रोखता आलेले नाही. पदपथाकडील उद्यानाची दुरवस्था वाढतच आहे. या साऱ्यामुळे कोट्यवधींच्या निधीतील सुशोभीकरण, संवर्धन आहे कुठे? हाच प्रश्न आहे..रंकाळा तलाव परिसर हा शहरातील पर्यटनाचा केंद्रबिंदू आहे. त्याची जाणीव होऊन पूर्वीपासून विविध टप्प्यांवरील विकासासाठी शासनाकडून निधी मिळवले गेले. पूर्वी एक-दोन कोटींपेक्षा अधिक निधी दिला नव्हता. .त्यातून पदपथ उद्यान, जुन्या वाशी नाक्याजवळील शाहू स्मृती उद्यान, परताळ्याकडील बाजूचा विकास करण्यात आला. २००० नंतर शालिनी पॅलेसकडील भागातील संरक्षक भिंत काही ठिकाणी कोसळली. काही ठिकाणी दगड निसटून कमकुवत होऊ लागले. .त्यावरील गोल आकाराचे नक्षीचे दगड गायब झालेत. टॉवरला भेग पडून घुमट खराब होऊ लागलाय. चौपाटीवरील गवताचे छोटे भाग व शोभेची रोपे खराब झालीत. यासाठी संवर्धन, सुशोभीकरणाचा प्रकल्प राबवण्याचे ठरवले. त्यानंतर संवर्धनाच्या कामासाठी मोठा निधी मंजूर होऊ लागला. .१७ वर्षांपासून प्रश्न कायम २००८ नंतर पहिल्या टप्प्यात तलावभर पसरलेली जलपर्णी काढण्यात आली. जलपर्णीसाठी कारणीभूत असलेले तलावात मिसळणारे सांडपाणी रोखण्यासाठी उपाययोजनांची आवश्यकता होती. जलपर्णी काढली तरी सांडपाणी रोखण्याचे काम अजूनही पूर्ण झालेले नाही. .काय संवर्धन झाले हे समजत नाही. जवळपास १७ वर्षांपासून निधी आणताना ते मुद्दे सहभागी करून घेतले जात असल्याने ते प्रश्न कायम असल्याचीच जाणीव करून देतात. टॉवरचे संवर्धनावर प्रश्नचिन्ह त्यानंतर मोठ्या प्रमाणातील निधी २०१८ व २०२२ मध्ये संवर्धनासाठी दिला गेला होता. .त्यात संरक्षक भिंत, रंकाळा टॉवर, रेलिंगची कामे सुचवली होती. त्यातून टॉवरजवळील रस्त्याकडील भिंत बांधली, पण मुख्य टॉवरचे संवर्धन झालेले दिसत नाही. टॉवरच्या बांधकामातील दगडी कोपरा तुटलेला आहे. टॉवर आकर्षक दिसण्यासाठी घुमट महत्त्वाचा आहे. .त्या घुमटाच्या आतून व बाहेरूनही कोसळलेल्या भागाची दुरुस्ती झालेली नाही. त्यातून पावसाचे पाणी उतरल्याच्या खुणा दिसत आहेत. त्यामुळे टॉवरचे संवर्धन कशाप्रकारे केले हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. .रंकाळ्यासाठी पूर्वीचा मंजूर निधी २००८ - १२ कोटी सांडपाणी रोखणे, संवर्धन, जलपर्णी हटवणे २०१५ - ९० लाख संरक्षक भिंतीसाठी, २०१८ - ५ कोटी ८० लाख संरक्षक भिंत, रंकाळा टॉवर, रेलिंग कामे, २०२१ - ९ कोटी ८४ लाख प्रवेशद्वारे, स्वच्छतागृहे, पार्किंग, २०२३- ३ कोटी ६० लाख संवर्धन, दुरुस्तीसाठी, २०२४ - ३ कोटी ५० लाख विद्युत रोषणाई, २०२४ - २ कोटी ५० लाख मिनिएचर पार्क, सध्या मंजूर - ५ कोटी म्युझिकल फाऊंटन, २ कोटी सेल्फी पॉईंट. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.