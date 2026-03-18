Rare Fern : कोल्हापुरात दुर्मीळ नेचे प्रजातींचा शोध; जैवविविधतेला नवी ओळख

कोल्हापूर : पर्यावरणीय संतुलन, मातीचे संरक्षण अन् जैवविविधतेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेली 'अरॅकनॉयडी स्लेजी' ही नेचेवर्गीय वनस्पती गारगोटीजवळील (जि. कोल्हापूर) पाल गावातील एका खासगी जमिनीत, तर ऑफिओग्लॉसम गुजराटेन्से हा नेचेवर्गीय वनस्पती पन्हाळा, आजरा गावाजवळील रामतीर्थ धबधबा परिसर, चंदगड आणि गारगोटीच्या पठारांवर शोधला गेला.. हे दोन्ही नेचे वनस्पती प्रदेशनिष्ठ आहेत.या दोन्ही नेच्यांमधील जैवसक्रिय संयुगांमुळे भविष्यकाळात औषध निर्मितीसाठी वापर होणार असल्याने ही प्रजाती जपणे जिल्ह्यासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे. बिद्रीजवळील टिटवे येथील शहीद वीरपत्नी लक्ष्मी महाविद्यालयाच्या जागेत हा अरॅकनॉयडी स्लेजी नेचाचे दुर्मीळ अस्तित्व आढळले. .अरॅकनॉयडी स्लेजी नेचाच्या शोधासाठी गडहिंग्लजमधील डॉ. घाळी महाविद्यालयातील वनस्पतीशास्त्रज्ञ डॉ. सचिन पाटील आणि डॉ. जगन्नाथ पाटील यांनी योगदान दिले, तर ऑफिओग्लॉसम गुजराटेन्से हा नेचाचाही डॉ. सचिन यांच्याबरोबर प्रा. संतोष कांबळे, डॉ. भरत जाधव, प्रा. अनंत पाटील यांनी शोध घेतला..पश्चिम घाटात ज्या वनस्पतींत मुळे, खोड आणि पाने असतात, पण फुलं, फळं किंवा बिया नसतात, तर त्यांच्यामध्ये बीजाणूधानी तयार होतात, त्या प्टेरिडोफायटिक गटातच वरील दोन्ही नेचांची नव्याने नोंद करण्यात डॉ. सचिन यांना यश मिळाले..वैद्यकीय महत्त्वअरॅकनॉयडी स्लेजीत अँटिऑक्सिडंट, दाहनाशक, सूक्ष्मजंतुनाशक गुणधर्मत्वचारोग, सूज, जखम भरून येणे, रोगप्रतिकारशक्ती वाढवतेऑफिओग्लासमची पाने जखम भरणे, त्वचारोग, सूज कमी करतेरक्तशुद्धीकरण, दाहनाशक म्हणून वापर .प्रजाती किती?भारतात प्टेरिडोफाइट्स गटात (फर्न/फर्न सहयोगी)- सुमारे १२००/१२५०यापैकी अंदाजे १००० पेक्षा अधिक फर्न तर सुमारे- १५०/२०० फर्न सहयोगी प्रजातीपश्चिम घाटात सुमारे- ३००/३५० प्रजातीमहाराष्ट्रात- १३० प्रजाती प्रदेशनिष्ठ वनस्पती म्हणजे, ज्या वनस्पती विशिष्ट भौगोलिक प्रदेशातच आढळतात आणि जगातील इतर कोणत्याही भागात नैसर्गिकरीत्या आढळत नाहीत. .उदाहरणार्थ, पश्चिम घाटातील अनेक वनस्पती या प्रदेशनिष्ठ आहेत. अशा वनस्पती त्या प्रदेशाच्या पर्यावरणीय वैशिष्ट्यांचे द्योतक असतात आणि जैवविविधतेदृष्टीने अतिमहत्त्वपूर्ण मानल्या जातात.'-डॉ. सचिन पाटील.