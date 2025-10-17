कोल्हापूर

Ration shops In Kolhapur : सर्व्हर डाउनमुळे थांबले धान्य वाटप, ऐन दिवाळीत नागरिकांची तारांबळ; रेशनकार्ड दुरुस्तीची कामेही रखडली

Kolhapur Ration Shops Issue : दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर कोल्हापूर आणि परिसरातील रेशन दुकानांत सर्व्हर डाऊन झाल्याने धान्य वाटप बंद. नागरिकांना तासन्तास रांगा आणि रेशनकार्ड दुरुस्तीची कामे रखडली.
Diwali Ration Distribution Problem : सर्व्हर डाउन झाल्यामुळे बुधवार (ता. १५) पासून शहरातील बहुतांश रास्त भाव धान्य दुकानातील धान्यपुरवठा थांबला आहे. त्यामुळे ऐन दिवाळीत ग्राहकांना धान्यासाठी ताटकळत थांबावे लागत आहे. पुरवठा विभागातील रेशनकार्डमधील दुरुस्तीची कामेही रखडली आहेत.

