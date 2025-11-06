Ratnagiri Political : रत्नागिरी भाजप जिल्हाध्यक्ष राजेश सावंत यांचा तडकाफडकी राजीनामा, राजकीय वर्तुळात खळबळ

कोल्हापूर

Ratnagiri Political

प्रदेशाध्यक्ष राजीनामा मंजूर करणार का?, याची उत्सुकता आहे.

Rajesh Sawant Resigns : भाजप दक्षिण रत्नागिरीचे जिल्हाध्यक्ष राजेश सावंत यांनी आज पदाचा तडकाफडकी राजीनामा दिला. प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण चिपळूण दौऱ्यावर असताना त्यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे राजीनामा दिला. कौटुंबिक आणि राजकीय संघर्ष टाळण्यासाठी त्यांनी हा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, प्रदेशाध्यक्ष राजीनामा मंजूर करणार का?, याची उत्सुकता आहे.

