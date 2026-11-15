Ratnagiri Hapus Mango : आंब्याचा हंगाम सुरू! कोल्हापुरात रत्नागिरी हापूसची आवक; पहिला सौदा कधी होणार?

Ratnagiri Hapus Mango Arrival : शेती उत्पन्न बाजार समितीच्या श्री शाहू मार्केट यार्डातील फळे-भाजीपाला मार्केटमध्ये चालू हंगामातील हापूस आंब्याची पहिली आवक झाली..रत्नागिरी येथील आंबा उत्पादक शेतकरी स्वप्नील तांबे यांच्या हापूस आंब्याची एक पेटी यासीन बालम बागवान यांच्या अडत दुकानात दाखल झाली..Ratnagiri Hapus Mango : ऐन हंगामापूर्वीच कोकणचा राजा बाजारात! वाशी मार्केटमध्ये रत्नागिरी हापूसची पहिली पेटी दाखल; काय मिळणार भाव?.आंब्याचा पहिला सौदा सोमवारी (ता. १६) सकाळी नऊ वाजता होणार आहे. हंगामातील पहिली आवक असल्याने या सौद्याला विशेष महत्त्व आहे. यावेळी अडते, खरेदीदार व्यापारी, शेतकरी आणि अन्य संबंधित घटकांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन बाजार समितीने पत्रकाद्वारे केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.