कोल्हापूर

Ratnagiri Hapus Mango : आंब्याचा हंगाम सुरू! कोल्हापुरात रत्नागिरी हापूसची आवक; पहिला सौदा कधी होणार?

Hapus Mango First Auction : आंब्याच्या हंगामाची चाहूल लागली असून, कोल्हापुरात रत्नागिरी हापूस आंब्याची आवक सुरू झाली आहे. यंदाच्या हंगामातील पहिला सौदा कधी होणार? आंब्याच्या बाजारपेठेतील ताज्या घडामोडी जाणून घ्या.
Ratnagiri Hapus Mango

Ratnagiri Hapus Mango

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Ratnagiri Hapus Mango Arrival : शेती उत्पन्न बाजार समितीच्या श्री शाहू मार्केट यार्डातील फळे-भाजीपाला मार्केटमध्ये चालू हंगामातील हापूस आंब्याची पहिली आवक झाली.

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