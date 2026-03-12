कोल्हापूर

Kolhapur Ratnagiri Highway : ‘कोल्हापूर-रत्नागिरी महामार्ग लवकरच पूर्ण’, केंद्रीयमंत्री गडकरी यांची राज्यसभेत माहिती

Nitin Gadkari highway announcement : कोल्हापूर-रत्नागिरी महामार्गाचे काम लवकरच पूर्ण होणार असल्याची माहिती केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री Nitin Gadkari यांनी Rajya Sabhaत दिली. या महामार्गामुळे कोकण-पश्चिम महाराष्ट्र संपर्क अधिक सुलभ होणार आहे.
Kolhapur Ratnagiri road : ‘‘कोल्हापूर- रत्नागिरी महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम पर्यावरणविषयक परवानग्यांसह इतर कारणांमुळे रखडले होते. मात्र, अडथळे दूर करत पुढील काही महिन्यांत संपूर्ण प्रकल्प मार्गी लावला जाईल,’’ असे केंद्रीय रस्ते आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी बुधवारी राज्यसभेत सांगितले.

