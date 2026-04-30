Kolhapur Ratnagiri Highway Delay : रत्नागिरी-कोल्हापूर महामार्ग रखडला, पुलांची कामे थांबली; शाहूवाडी, पन्हाळा तालुक्यात कामांना मिळेना गती

महत्त्वाची अपूर्ण कामेवाघबिळ, केर्ले आणि बोरपाडळे येथील उड्डाणपुलांची कामे प्रलंबितबांबवडे-शाहूवाडी आणि मलकापूर बायपासची कामे धीम्या गतीनेकडवी नदीवरील पुलासह साखरपा येथील पुलांचे काम रखडलेपैजारवाडी आणि आवळीदरम्यानचे रस्तेकाम अनेक दिवसांपासून ठप्प.Ratnagiri Kolhapur road project stalled : नागपूर-रत्नागिरी महामार्गातील महत्त्वाचा टप्पा असलेल्या कोल्हापूर-रत्नागिरी मार्गाचे काम पूर्ण होण्यासाठी बराच कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. रत्नागिरी जिल्ह्याच्या हद्दीतील साखरपा, दाभोळे, नाणीज यांसह कोल्हापूर सीमाभागातील कामे अपूर्ण असल्यामुळे पावसाळ्यात प्रवाशांना त्याचा त्रास सहन करावा लागणार आहे..सध्याची कामाची गती पाहता हा महामार्ग पूर्ण होण्यासाठी किमान दीड वर्ष लागेल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातून कोल्हापूरकडे जाताना प्रामुख्याने साखरपा येथील दोन्ही पुलांची कामे सध्या पूर्णपणे थांबलेली आहेत..याशिवाय दाभोळे, नाणीज आणि करंजारी या मार्गावरील कित्येक कामे धीम्या गतीने सुरू आहेत. आंबाघाट उतरल्यानंतर मुर्शी-गोवरेवाडी दरम्यानच्या रस्त्याचे कामही बंद असल्याने पावसाळ्यात या भागातून प्रवास करणे जिकिरीचे ठरणार आहे. कोकण आणि घाटमाथ्यावर पावसाचे प्रमाण प्रचंड असते. अवघ्या महिनाभरात पावसाळा सुरू होणार असल्याने या मार्गावरील सर्व कामे तांत्रिकदृष्ट्या ठप्प होणार आहेत.ही कामे पुन्हा सुरू होण्यासाठी ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिना उजाडावा लागणार आहे. त्यामुळे आगामी चार महिने या मार्गावरून प्रवास करणाऱ्या वाहनचालकांना मोठी कसरत करावी लागणार आहे..वाहतूक कोंडीचा त्रासरस्त्यांची कोल्हापूर-रत्नागिरी मार्गाचे काम पूर्ण होण्यासाठी बराच कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. रत्नागिरी जिल्ह्याच्या हद्दीतील साखरपा, दाभोळे, नाणीज यांसह कोल्हापूर सीमाभागातील कामे अपूर्ण असल्यामुळे अनेक ठिकाणी वाहतूक कोंडीचा प्रश्न निर्माण होतो. त्याचा त्रास वाहनचालकांना सहन करावा लागतो..नागपूर-रत्नागिरी, पुणे-बंगळूर महामार्गांना जोडणाऱ्या पेठ -सांगली हायवेचे काम अखेर सुरू, शेतकऱ्यांचा टोलसाठी जागा देण्यास नकार.प्रवास 'धोकादायक' होण्याची भीतीरस्त्यांची कामे अपूर्ण राहिल्याने पावसामुळे या मार्गावर मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडण्याची दाट शक्यता आहे. चिखल आणि खड्ड्यांमुळे महामार्गावरील प्रवास 'धोकादायक' आणि अपघाताला निमंत्रण देणारा ठरू शकतो. प्रशासन याकडे लक्ष देऊन किमान पावसाळ्यापूर्वी तात्पुरती डागडुजी करणार का? असा प्रश्न प्रवासी विचारत आहेत.