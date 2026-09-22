Hupari Rendal Police News : पत्नीच्या निधनाच्या नैराश्यातून रेंदाळमध्ये वृद्धाची आत्महत्या

Rendal Elderly Man End Of Life : (बाळासाहेब कांबळे, हुपरी) : रेंदाळ (ता. हातकणंगले) येथील भगतसिंग रोड परिसरात पत्नीच्या निधनामुळे आलेल्या नैराश्यातून ७२ वर्षीय वृद्धाने राहत्या घरी आत्महत्या केल्याची घटना सोमवारी (ता. २१) घडली. रामकृष्ण तुकाराम पागडे (वय ७२) असे मृताचे नाव आहे. या घटनेची नोंद हुपरी पोलिस ठाण्यात झाली आहे..रामकृष्ण पागडे यांच्या पत्नीचे काही दिवसांपूर्वी निधन झाले होते. पत्नीच्या निधनानंतर ते मानसिकदृष्ट्या खचले होते. कुटुंबीय त्यांच्यासोबत असले तरी पत्नीच्या निधनाचा धक्का त्यांना पचवणे कठीण जात होते. त्यातून ते नैराश्यात असल्याचे कुटुंबीयांनी सांगितले..Hupari Wife Attack Case : भरदिवसा मुख्य रस्त्यावर पाठलाग करून पत्नीवर पतीचा खुनी हल्ला; हुपरी-पट्टणकोडोली मार्गावर धक्कादायक घटना.सोमवारी घरातील सर्वजण कामानिमित्त बाहेर गेले होते. यावेळी रामकृष्ण पागडे हे घरी एकटेच होते. दुपारी दोनच्या सुमारास कुटुंबीय घरी परतल्यानंतर ही घटना उघडकीस आली. त्यानंतर त्यांनी तत्काळ याबाबतची माहिती पोलिसांना दिली. रामकृष्ण पागडे यांच्या पश्चात मुलगा शिवराज यांच्यासह कुटुंबीय आहेत. मुलगा शिवराज यांनी हुपरी पोलिस ठाण्यात घटनेची वर्दी दिली. पोलिसांनी घटनेची नोंद करून पुढील कार्यवाही सुरू केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.