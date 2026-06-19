कोल्हापूर

FRP Sugarcane Price: वाढती एफआरपी, स्थिर साखर दर; कारखान्यांचा ताळमेळ जमेना, साखरेच्या दुहेरी किमतीचे धोरण तरी यावे

Rising FRP and stagnant sugar prices affecting sugar mill profitability: एफआरपीत सात वर्षांत ९०० रुपयांची झेप, मात्र साखरेचा हमीभाव ३१०० रुपयांवरच ठप्प; कारखान्यांचा ताळमेळ बिघडला, दुहेरी किमतीच्या धोरणाची मागणी जोरात
Higher FRP, Flat Market Rates: Sugar Factories Struggle to Balance Economics

Higher FRP, Flat Market Rates: Sugar Factories Struggle to Balance Economics

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कोल्हापूर: सात वर्षांत उसाच्या एफआरपीत प्रतिटन तब्बल ९०० रुपयांची वाढ झाली. पण, या काळात साखरेचा हमीभाव प्रतिक्विंटल ३१०० रुपयेच आहे. एकीकडे एफआरपीत वाढ होत असताना स्थिर साखर दरामुळे कारखान्यांचा ताळमेळच जमेना. परिणामी एफआरपी देण्यात अडचणी येत आहेत. दरम्यान, साखरेचा दर वाढला की बाजारात महागाई वाढल्याचा संकेत जातो. त्यामुळे सर्वसामान्यांना झळ बसली, अशी ओरड होते.

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