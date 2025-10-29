Maharashtra Weather Update : खवळलेल्या समुद्रामुळे अद्याप संकट कायम; यंत्रणा ‘अलर्ट’, हवामान विभागाचा इशारा काय?

IMD Alert Arabian Sea : गेले दोन दिवस किनारपट्टीवर जोरदार वारे आणि खवळलेल्या समुद्रामुळे प्रशासन ‘अलर्ट’ झाले आहे. मत्स्य आणि बंदर विभागाकडून मच्छीमार तसेच सागरी पर्यटन व्यावसायिकांना समुद्रात न जाण्याच्या सूचना केल्या आहेत. खराब समुद्री हवामानामुळे सलग चौथ्या दिवशी सिंधुदुर्ग किल्ले प्रवासी होडी वाहतूकही बंद होती. दरम्यान, वादळी हवामानाचा मासेमारी आणि पर्यटन क्षेत्रावर मोठा परिणाम झाला असून, व्यावसायिक हवालदिल झाले आहेत. ऐन हंगामात आलेल्या पावसामुळे व्यावसायिकांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे..बंदर निरीक्षक रजनीकांत पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली बंदर विभागाची टीम किनारपट्टीवर लक्ष ठेवून आहे. तारकर्ली, देवबाग, दांडी, चिवला, मालवण या किनारपट्टीवर बंदर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी गस्त सुरू केली आहे. हवामान शांत होईपर्यंत समुद्रातील सर्वच जलक्रीडा प्रकार बंद ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. बंदर जेटी आणि अन्य सागरी जल पर्यटन चालत असलेल्या किनारपट्टीवर लक्ष ठेवून आहोत. बंदरात १ नंबरचा बावटा लावण्यात आल्या असल्याचे बंदर निरीक्षक श्री. पाटील यांनी सांगितले..वादळी वाऱ्यामुळे सावधानतेचा इशारा!प्रादेशिक हवामान विभागाकडून प्राप्त हवामान संदेशानुसार हवामान विभागाने राज्याच्या किनाऱ्यालगत असलेल्या मच्छीमारांना सतर्कतेचा तसेच समुद्रात न जाण्याच्या इशारा दिला आहे. यामुळे अधिनिस्त नौका मालक व मच्छीमार यांना खबरदारीचा सूचना देण्यात आल्या आहेत. २८ ते १ नोव्हेंबर या कालावधीत ४० ते ५० किलोमीटर प्रति तास वेगाने वारे वाहणार असून त्याचा वेग ६० पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. तरी यांत्रिक, यंत्रचलित नौकांनी, तसेच बिगर यांत्रिकी नौकांनी देखील या कालावधीत खाडी क्षेत्रात अथवा समुद्रात मासेमारीस जाऊ नये, अशा सूचना सहाय्यक मत्स्यव्यवसाय आयुक्त सागर कुवेसकर यांनी दिल्या आहेत..देवगड तालुक्याच्या किनारी भागाला सोमवारी (ता. २७) रात्री पावसाने झोडपले. गेल्या चोवीस तासांत आज सकाळपर्यंत येथे ४७ मिलिमीटर इतका पाऊस झाला. यंदाच्या हंगामात आतापर्यंत ३३१६ मिलिमीटर इतकी पावसाची नोंद झाली आहे. दरम्यान, किनारी भागातील पावसाचे वातावरण अद्यापही कायम असून समुद्रातील संभाव्य वादळसदृश परिस्थितीमुळे बाहेरील मच्छीमारी नौका बंदरात उभ्या आहेत..Kolhapur Sugar Season: काेल्हापूर जिल्ह्यातील साखर हंगामावर ‘अवकाळी’चे ‘पाणी’; हंगाम लांबण्याची भीती; मोळी टाकली, उसाची प्रतीक्षाच.समुद्रातील वातावरण खराब झाल्याने सुरक्षितता म्हणून बाहेरील मच्छीमारी नौका येथील बंदरात आश्रयासाठी आल्या आहेत. पावसामुळे भात कापणीची कामे खोळंबली आहेत. मासेमारी ठप्प असल्याने स्थानिक बाजारातील माशांची आवकही मंदावली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.