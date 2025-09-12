कोल्हापूर

Royal Dussehra Kolhapur : शाही दसऱ्याला राज्य महोत्सवाचा दर्जा, कोल्हापूरच्या शिरपेचात मानाचा तुरा; राज्य पर्यटन दिनदर्शिकेतही नोंद

Kolhapur Shahi Dussehra : कोल्हापूरच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा रोवला गेला आहे. जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी या महोत्सवास राज्य महोत्सवाचा दर्जा मिळण्यासाठीचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठवला होता.
Kolhapur Tourism News : पौराणिक आणि ऐतिहासिक वारशाची परंपरा लाभलेल्या कोल्हापूरच्या शाही दसरा महोत्सवास राज्य सरकारने राज्य महोत्सवाचा दर्जा दिला आहे. यामुळे कोल्हापूरच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा रोवला गेला आहे. जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी या महोत्सवास राज्य महोत्सवाचा दर्जा मिळण्यासाठीचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठवला होता. त्यानुसार या महोत्सवाची राज्य पर्यटन विभागाच्या दिनदर्शिकेत प्रमुख पर्यटन महोत्सव (सन २०२५-२६) अशी नोंद झाली आहे.

कोल्हापूर जिल्हा ही राजर्षी शाहू छत्रपती यांची जन्मभूमी व कर्मभूमी आहे. या शहराला पौराणिक व ऐतिहासिक वारसा लाभलेला आहे. कोल्हापूरचा शाही दसरा महोत्सव हा राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांच्या काळापासून साजरा केला जातो. म्हैसूरच्या दसरा महोत्सवाप्रमाणेच हा शाही महोत्सव लोकप्रिय होत आहे.

