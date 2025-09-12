Royal Dussehra Kolhapur : शाही दसऱ्याला राज्य महोत्सवाचा दर्जा, कोल्हापूरच्या शिरपेचात मानाचा तुरा; राज्य पर्यटन दिनदर्शिकेतही नोंद

महोत्सवासाठी भविष्यात निधी उपलब्ध होईलदरवर्षी राज्याचा सांस्कृतिक व पर्यटन विभाग महोत्सवात सहभागी होणारराष्ट्रीय स्तरावरील कार्यक्रम या महोत्सवात होणारविविध राज्यांच्या कलाकारांचे कलादर्शन होणार.Kolhapur Tourism News : पौराणिक आणि ऐतिहासिक वारशाची परंपरा लाभलेल्या कोल्हापूरच्या शाही दसरा महोत्सवास राज्य सरकारने राज्य महोत्सवाचा दर्जा दिला आहे. यामुळे कोल्हापूरच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा रोवला गेला आहे. जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी या महोत्सवास राज्य महोत्सवाचा दर्जा मिळण्यासाठीचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठवला होता. त्यानुसार या महोत्सवाची राज्य पर्यटन विभागाच्या दिनदर्शिकेत प्रमुख पर्यटन महोत्सव (सन २०२५-२६) अशी नोंद झाली आहे. कोल्हापूर जिल्हा ही राजर्षी शाहू छत्रपती यांची जन्मभूमी व कर्मभूमी आहे. या शहराला पौराणिक व ऐतिहासिक वारसा लाभलेला आहे. कोल्हापूरचा शाही दसरा महोत्सव हा राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांच्या काळापासून साजरा केला जातो. म्हैसूरच्या दसरा महोत्सवाप्रमाणेच हा शाही महोत्सव लोकप्रिय होत आहे..जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत समावेश झालेल्या किल्ले पन्हाळगड तसेच श्री अंबाबाई मंदिर, श्री क्षेत्र जोतिबा मंदिर, दाजीपूर अभयारण्य, कणेरीमठ, आंबा घाट, खिद्रापूर येथील कोपेश्वर मंदिर आदी पर्यटनाच्या दृष्टीने अनेक स्थळे जिल्ह्यात आहेत. पर्यटकांना निवासासाठी मुबलक प्रमाणात हॉटेल्स, लॉजिंग, धर्मशाळाही आहेत. आता दसरा महोत्सवास राज्याचा मुख्य महोत्सवाचा दर्जा मिळाल्यामुळे पर्यटक कोल्हापूरमध्ये किमान दोन दिवस मुक्कामी राहून दुसऱ्या दिवशी अन्य पर्यटन स्थळांना भेट देऊन पर्यटनाचा आनंद घेऊ शकतील. यामुळे कोल्हापूरच्या स्थानिक रोजगारामध्ये वाढ होण्यास तसेच विकासदर वाढीस मदत मिळू शकेल..सन २०२३ मध्ये दसरा महोत्सवास राज्य महोत्सवाचा दर्जा देण्याबाबत घोषणा झाली होती; परंतु त्यावर अद्याप काही कार्यवाही झाली नव्हती. यासाठी जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी याबाबत सरकारकडे प्रस्ताव सादर करून पाठपुरावा केला. त्यानुसार सरकारने दसरा महोत्सवास राज्य महोत्सवाचा दर्जा देण्याची घोषण केली. या महोत्सवांतर्गत २२ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर या कालावधीत विविध उपक्रम होणार आहेत.परंपरा आणि वारसा जपणारा शाही दसराराजर्षी शाहू महाराजांच्या काळापासून साजरा होत आलेल्या कोल्हापूरच्या शाही दसऱ्यात लोककला, शिवकालीन शस्त्रप्रदर्शन, युद्धकला, सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. यामुळे लोककला जिवंत राहतात व भावी पिढीपर्यंत या परंपरा पोहोचतात. श्री. अंबाबाई मंदिर साडेतीन शक्तिपीठांपैकी एक असल्याने नवरात्रोत्सवात लाखो भाविक येथे दर्शनासाठी येतात. यावर्षी भवानी मंडपाला १९१ वर्षे पूर्ण होत असल्याने महोत्सवाला विशेष महत्त्व आहे..Kolhapur District Bank : कोल्हापूर जिल्हा बँकेचा शेतकऱ्यांच्या पोरांना मोठा दिलासा, शैक्षणिक कर्ज बारावरून आठ टक्के.पर्यटन व विकासाला चालनाराज्य महोत्सवाचा दर्जा मिळाल्याने पर्यटक कोल्हापूरमध्ये मुक्काम करून पन्हाळगड, जोतिबा मंदिर, दाजीपूर अभयारण्य, खिद्रापूरचे कोपेश्वर मंदिर यासारखी ठिकाणेही पाहू शकतील. त्यामुळे स्थानिक रोजगार वाढीस व पर्यटन विकासाला चालना मिळणार आहे.म्हैसूरच्या धर्तीवर शहराच्या विकासाची संधीम्हैसूरच्या दसऱ्याला कर्नाटक राज्य महोत्सवाचा दर्जा आहे. त्याला कर्नाटक सरकारकडून दरवर्षी निधी दिला जातो. त्या माध्यमातून म्हैसूर शहराचा मोठ्या प्रमाणात विकास झाला आहे. या ठिकाणी सर्व प्रकारच्या योजना राबविल्या आहेत. दरवर्षी राज्य, देशासह परदेशातूनही लोक हा महोत्सव पाहण्यासाठी येत असतात. दरवर्षी सरकारकडून निधी येत असल्याने शहरातील सर्वच विकासकामे झाली असून, कोणतेच काम शिल्लक नसल्याचे चित्र आहे. याच धर्तीवर कोल्हापूर शहराचा विकास होण्याची संधी या महोत्सवाच्या माध्यमातून उपलब्ध झाली आहे. यामुळे जिल्ह्याच्या पर्यटनाला गती व अर्थकारणाला चालना मिळू शकेल..प्रशासनाची तयारीमहोत्सवासाठी दहा दिवसांच्या कार्यक्रमांची रूपरेषा तयार होणारजिल्हा प्रशासनाकडून राज्य सरकारकडे कार्यक्रमांची मागणीसर्व वयोगटातील व विविध स्तरावरील कार्यक्रमांचे नियोजनरसिकांचे प्रबोधन व सांस्कृतिक मनोरंजन होण्यासाठी तयारीमहोत्सवांतर्गत विविध उपक्रममहोत्सवात २२ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबरदरम्यान स्थानिक लोककला, लोकनृत्ये, शिवकालीन शस्त्र प्रदर्शन, शिवकालीन युध्दकलांचे सादरीकरण, सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन, फॅम टुर्सचे आयोजन, पर्यटनविषयक कॉन्क्लेव्ह, फेअर, इव्हेंटचे आयोजन करणे, ‘नशामुक्त कोल्हापूर, सशक्त कोल्हापूर’अंतर्गत प्रबोधनात्मक कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.