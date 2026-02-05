Kolhapur Schools : वंचितांसाठी जागा आहेत, पण शाळाच कमी; आरटीईच्या वास्तवाची धक्कादायक बाजू

शिरोली पुलाची : शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेश प्रक्रिया सुरू आहे. यावर्षी प्रक्रियेत प्रवेशासाठी उपलब्ध जागा ४ हजारने वाढल्या असल्या, तरी राज्यातील शाळांची संख्या गेल्यावर्षीच्या तुलनेत कमी झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. .सलग दुसऱ्या वर्षी शाळांची संख्या कमी झालेली आहे. त्यामुळे शाळांची संख्या कमी होण्याचे कारणे कोणती, याबाबत शिक्षण क्षेत्रात चर्चा सुरू आहे. आरटीई कायद्याअंतर्गत शासनाने दुर्बल व वंचित घटकासाठी प्राथमिक प्रवेशांमध्ये २५ टक्के जागा राखीव ठेवल्या आहेत. .आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत शाळांचा सहभाग घटला.प्राथमिक शिक्षण संचालनालयातर्फे आरटीईअंतर्गत प्रवेशप्रक्रिया राबवण्यात येते. शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ च्या प्रवेशांसाठी ९ जानेवारी ते १९ जानेवारी कालावधीत शाळा नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करायची होती. परंतु, दिलेल्या मुदतीत आरटीई २५ टक्के प्रवेशासाठी शाळा नोंदणी आणि शाळा पडताळणीचे काम शंभर टक्के पूर्ण झाले नाही. .त्यामुळे शाळा नोंदणी व शाळा पडताळणीसाठी २७ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ दिली. मात्र, शाळांची अपेक्षित नोंदणी न झाल्यामुळे ३१ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ दिली. मुदतीत राज्यभरातील ८ हजार ६६३ शाळांमध्ये १ लाख १३ हजार २६० जागा उपलब्ध झाल्या आहेत. .आरटीईला शाळांची उदासीनता.शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ ला ८ हजार ८६३ शाळांमध्ये १ लाख ९ हजार १११ जागा, तर २०२४-२५ राज्यातील ९ हजार २१७ शाळांमध्ये १ लाख ५ हजार २३८ जागा उपलब्ध झाल्या होत्या. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा प्रवेश प्रक्रियेत २०० शाळा कमी झाल्याचे, तर ४ हजार १४९ जागा वाढल्या आहेत. २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षाच्या प्रवेश प्रक्रियेत ३५४ शाळा कमी होऊन, ३ हजार ८७३ जागा वाढल्या होत्या..‘आरटीई’साठी २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेश प्रक्रियेत शाळांची नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. विद्यार्थ्यांची नोंदणी प्रक्रिया फेब्रुवारीच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवड्यात सुरू होण्याची शक्यता शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. .जिल्ह्यात १५ शाळांची नोंद कमीजिल्ह्यात गतवर्षी ३२८ शाळांची नोंदणी झाली होती. या शाळांमधून ३ हजार २५७ जागा प्रवेशासाठी उपलब्ध होत्या. यावर्षी जिल्ह्यात १५ शाळांची नोंद कमी झाली असून, ३१५ शाळांची नोंद झाली आहे. या शाळांमध्ये ३ हजार ३६२ जागा उपलब्ध आहेत. यावर्षी जिल्ह्यात 105 विद्यार्थ्यांची प्रवेश क्षमता वाढलेली आहे..जिल्हानिहाय शाळांची नोंद जागापुणे ९०८ १७,५४०नंदुरबार ४२ ३५८सिंधुदुर्ग ४६ २७१कोल्हापूर ३१५ ३६६२.आरटीई संकेतस्थळावरील आकडेवारीवरून शाळांची संख्या कमी झाल्याचे स्पष्ट होत असले, तरी शाळा कमी का झाल्या हे सांगता येत नाही. त्यामुळे शाळा कमी होण्याची कारणे शिक्षण विभागाने जाहीर करावीत.- विजयसिंह माने, अध्यक्ष.बाळासाहेब माने शिक्षण प्रसारक मंडळ, अंबप ‘आरटीई’ कायदा लागू होऊन अनेक वर्षे झाली. पण, जेथे गरज आहे तिथेपर्यंत जाण्यात शिक्षण विभाग कमी पडत आहे. त्यामुळे गोरगरीब, वंचित विद्यार्थी शिक्षणाच्या हक्कापासून दूर राहत आहे.- दौलतराव पाटील, कार्याध्यक्ष, शिवराज एज्युकेशन सोसायटी, टोप.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.