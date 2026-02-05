कोल्हापूर

Kolhapur Schools : वंचितांसाठी जागा आहेत, पण शाळाच कमी; आरटीईच्या वास्तवाची धक्कादायक बाजू

RTE Admissions : शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत आरटीई २५ टक्के प्रवेश प्रक्रियेत यंदा जागा वाढल्या असल्या, तरी राज्यातील शाळांची संख्या सलग दुसऱ्या वर्षी घटल्याचे चित्र समोर आले आहे.
Parents and children await RTE admission

युवराज पाटील-सकाळ वृत्तसेवासकाळ वृत्तसेवा
शिरोली पुलाची : शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेश प्रक्रिया सुरू आहे. यावर्षी प्रक्रियेत प्रवेशासाठी उपलब्ध जागा ४ हजारने वाढल्या असल्या, तरी राज्यातील शाळांची संख्या गेल्यावर्षीच्या तुलनेत कमी झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

