Mumbai Kolhapur Sahyadri Express : सह्याद्री एक्स्प्रेस पुन्हा कोल्हापूर ते मुंबईपर्यंत सुरू होणार, मध्य रेल्वेकडून माहिती

Kolhapur Mumbai Express : मुंबईतील रेल्वे प्लॅटफॉर्मच्या कामांची पूर्तता झाल्यानंतर कोल्हापूर-मुंबई मार्गावरील सह्याद्री एक्स्प्रेस पुन्हा मुंबईपर्यंत सुरू करण्याचे नियोजन करू, असे आश्वासन मध्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापक राजीव श्रीवास्तव यांनी दिले. मात्र, कोल्हापूर दौऱ्यावर आलेल्या श्रीवास्तव शाहू टर्मिनसची पाहणी न करताच परतल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे..यावेळी पुणे विभागाचे विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक राजेश वर्मा उपस्थित होते. श्रीवास्तव म्हणाले, ‘मुंबईतील प्लॅटफॉर्मच्या कामांमुळे सह्याद्री एक्स्प्रेसची वाहतूक प्रभावित झाली आहे. ही कामे पूर्ण झाल्यानंतर गाडी मुंबईपर्यंत सुरू करण्याचे नियोजन आहे.’ यावेळी प्रवासी संघटनेचे शिवनाथ बियाणी, बाबा निंबाळकर उपस्थित होते..Shirdi Railway Station: साईभक्तांसाठी मोठी खुशखबर! कुंभमेळ्यापूर्वी शिर्डी रेल्वे स्थानकाचा कायापालट हाेणार, ६० कोटींच्या प्रकल्पाला मंजुरी.Namo Bharat Train : नमो भारतकडून आठ अतिरिक्त रेल्वे धावणार, सार्वजनिक वाहतुकीला प्रोत्साहन.‘कोल्हापूर-वैभववाडी’बाबत माहिती घेऊन बोलूमध्यवर्ती बसस्थानकांकडून राजारामपुरीकडे जाण्यासाठी प्रवाशांना मोठी पायपीट करावी लागते. अरुंद जागेतून वाट काढावी लागते. याबाबत बियाणी यांनी विचारले असता येथे पादचारी पूल किंवा सुविधा उपल्बध केल्या जातील, असे श्रीवास्तव यांनी सांगितले. कोल्हापूर-वैभववाडी मार्गे कोकण रेल्वेशी जोडणी करण्याच्या प्रस्तावाबाबत माहिती घेऊनच सविस्तर बोलू, असे सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.