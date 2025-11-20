Kolhapur News: सह्याद्री रेल्वे मुंबईपर्यंत धावण्यासाठी मार्ग मोकळा! तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी सुधारित प्रस्तावाची रेल्वे विभागाला सूचना"

कोल्हापूर: कोल्हापूर राजर्षी शाहू महाराज टर्मिनसवर अमृत भारत योजनेतून सुरू असलेल्या पायाभूत सुविधांची कामे तातडीने मार्गी लावण्यात येतील. सह्याद्री रेल्वे मुंबईपर्यंत सुरू करण्यासाठी काही तांत्रिक अडचणी आहेत. .त्या दूर करण्यात येतील आणि त्यासाठी सुधारित प्रस्ताव द्यावा, अशा सूचना मध्य रेल्वेच्या पुणे विभागीय प्रबंधक राजेश वर्मा यांनी आज येथे केल्या. कोल्हापूर रेल्वे स्थानकावर सुरू असलेल्या विविध कामांची पाहणी करण्यासाठी वर्मा दौऱ्यावर आले होते. यावेळी ते पत्रकारांशी बोलत होते. अमृत भारत योजनेतून स्थानकाचे विकासकाम सुरू आहे. .Kolhapur News: ‘डीपी प्लॅन’, रिंगरोडला मिळेना मुहूर्त; गुंठेवारी नियमिती करणाचे घोंगडे अजूनही भिजतच .यात तिकीट बुकिंग कक्ष, स्वच्छतागृहे, प्लॅटफॉर्म यांसारखी कामे जवळपास पूर्ण झाली आहेत. मात्र, प्रवेशद्वाराचे काम अद्याप सुरू झालेले नाही. चार महिन्यांपासून कामांची गती मंदावली आहे. या सर्व कामांची वर्मा यांनी पाहणी केली. विभागीय उपव्यवस्थापक अनिल पाठक, वरिष्ठ विभागीय व्यवस्थापक डॉ. रामदास भिसे, विभागीय अभियंता विकास श्रीवास्तव उपस्थित होते..रेल्वे स्थानकावर पार्किंगची सुविधा दिली जाणार आहे. स्वच्छतागृह सुविधा लवकरच खुली होईल. उर्वरित कामे नियोजित वेळेत पूर्ण होतील, एवढीच माहिती देऊन वर्मा पुढील दौऱ्यावर रवाना झाले. रेल्वे सल्लागार समितीचे सदस्य शिवनाथ बियाणी, एस. एम. निंबाळकर यांनी प्रवाशांच्या मागण्या वर्मा यांच्यापर्यंत पोहोचवल्या..Kolhapur News: २० दिवस शासनाचा सर्व्हर बंद; रेशन दुकानातील धान्य देण्यात मोठ्या अडचणी, वितरणाचा पूर्णतः खोळंबा.परीख पूल उड्डाणपुलाबाबत तांत्रिक बदल आवश्यकबाबूभाई परीख पुलाजवळील रेल्वे फाटक येथे उड्डाणपुलाच्या कामाला विलंब होत असल्याबाबत वर्मा म्हणाले, ‘रेल्वेच्या विद्युत तारा व खांब जागेवर असल्याने ते हलविणे सध्या शक्य नाही. हा तांत्रिक अडथळा दूर करण्यासाठी काही तांत्रिक बदल आवश्यक आहेत. त्यासाठी महापालिका अभियंते व रेल्वेचे तांत्रिक अभियंते यांच्यात चर्चा होऊन पुढील उपाययोजना केल्या जातील..खासगी वाहतुकीवर कारवाई नाहीरेल्वे स्थानकावरील एसटी बसस्थानक बंद केले असून, त्या जागेवर खासगी वाहतुकीची वाहने उभी राहत आहेत. वर्मा व अन्य रेल्वे अधिकारी आवाराची पाहणी करत असताना त्यांच्यासमोरच ही वाहने उभी होती. मात्र, ती हटविण्यासाठी त्यांनी सूचना केली नाही..‘सकाळ’मधील वृत्ताची दखल‘सकाळ’मधून रेल्वे कॅन्टिन, पिण्याची पाण्याची व्यवस्थेतील गैरसोयीबाबत वृत्त प्रसिद्ध केले होते. त्याबाबत वर्मा विचारले असता त्यांनी कोल्हापूर सातारा मार्गावरील कॅन्टिन सुविधा, पिण्याच्या पाण्याचे नळ अशा सुविधांचे ऑडिट करण्याचे आदेश प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना दिले. आठवडाभरात अहवाल देण्यास सांगितले आहे. गैरसोयी दूर करण्याचे अश्वासनही दिले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.