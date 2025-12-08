कोल्हापूर

Raigad Fort Illegal Hotels : रायगडावर विनापरवानगी हॉटेल, रेस्टॉरंट, कॅफे; रोप -वे कंपनीचे अतिक्रमण, संभाजीराजेंचा घणाघात, "पुरातत्व विभागाकडून पाठबळ"

Raigad Unauthorized Restaurants : रायगड किल्ल्यावर सुरू असलेल्या अनधिकृत बांधकामांवर व व्यावसायिक क्रियांवर संभाजीराजेंची तीव्र प्रतिक्रिया. रोप-वे कंपनी व पुरातत्व विभागावरील गंभीर आरोप.
Raigad Fort Encroachment Controversy : ‘दुर्गराज रायगडावर व्यावसायिक रोप-वे कंपनीकडून सुरू असलेल्या बेकायदा कामांना कुणाचे पाठबळ आहे व रायगडच्या संवर्धनापेक्षा या कंपनीच्या आर्थिक फायद्यास अधिक महत्त्व देण्याची काय गरज आहे’, अशी विचारणा रायगड विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष युवराज संभाजीराजे छत्रपती यांनी सोशल मीडियावरून केली आहे. रायगडावर विनापरवानगी हॉटेल, रेस्टॉरंट, कॅफे आणि सिमेंट काँक्रिटचे राजवाडे बांधण्यास खुली मुभा दिल्याचा आरोप त्यांनी केला.

