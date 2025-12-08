Raigad Fort Illegal Hotels : रायगडावर विनापरवानगी हॉटेल, रेस्टॉरंट, कॅफे; रोप -वे कंपनीचे अतिक्रमण, संभाजीराजेंचा घणाघात, "पुरातत्व विभागाकडून पाठबळ"

Raigad Fort Encroachment Controversy : ‘दुर्गराज रायगडावर व्यावसायिक रोप-वे कंपनीकडून सुरू असलेल्या बेकायदा कामांना कुणाचे पाठबळ आहे व रायगडच्या संवर्धनापेक्षा या कंपनीच्या आर्थिक फायद्यास अधिक महत्त्व देण्याची काय गरज आहे’, अशी विचारणा रायगड विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष युवराज संभाजीराजे छत्रपती यांनी सोशल मीडियावरून केली आहे. रायगडावर विनापरवानगी हॉटेल, रेस्टॉरंट, कॅफे आणि सिमेंट काँक्रिटचे राजवाडे बांधण्यास खुली मुभा दिल्याचा आरोप त्यांनी केला..संभाजीराजे यांनी पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, गडावरील छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा राजवाडा आज भग्नावस्थेत आहे. त्याचे संवर्धन करायचे म्हटले तरी पुरातत्त्व विभागाच्या अगणित नियम आणि अटींचे अडथळे आहेत. अगणित बैठका, वारंवार पाठपुरावा आणि लेखी परवानग्या घेतल्याशिवाय पुरातत्त्व विभाग रायगड विकास प्राधिकरणाला गडावरील एक दगडही हलवू देत नाही. रोप-वे कंपनीने मात्र कसलीही परवानगी नसताना गडावर अतिक्रमण करून हॉटेल, कॅफे, रेस्टॉरंट अशी हजारो स्क्वेअर फुटांची मोठमोठी बांधकामे केली आहेत..विशेष म्हणजे पुरातत्त्व विभागाने काम थांबवण्याच्या नाममात्र नोटिसा दिल्यानंतरदेखील त्या डावलून ही कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. एका व्यावसायिक कंपनीकडे इतके धाडस व आडमुठेपणा येतो कुठून? गडास भेट देणाऱ्या लाखो शिवभक्तांसाठी आवश्यक मूलभूत सोयी निर्माण करताना पुरातत्त्व खाते रायगड विकास प्राधिकरणाला अनेक नियमांच्या चौकटी घालते..Raigad News : वर्षाच्या शेवटच्या संकष्टीला पालीत भाविकांची उसळलेली गर्दी; बल्लाळेश्वर दर्शनासाठी पहाटेपासून रांगा तर रस्त्यावर वाहतूक कोंडी!.कित्येक वेळा चालू कामांना स्थगिती देते. या व्यावसायिक रोप-वे कंपनीस गडावर महागडे हॉटेल, महागड्या आलिशान रुम्स, कॅफे बांधून व्यवसाय करायला खुली सूट देते. यामागचे गौडबंगाल शोधणे गरजेचे आहे. भारतभूमीने स्वातंत्र्याचा पहिला सूर्य पाहिला, त्या छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या राजसदरेवर व नगारखान्यावर छत बसविण्याकरिता पाच-सात वर्षे दिल्लीत पाठपुरावा करत आहे. मात्र, वास्तुरचनात्मक पुरावे असूनदेखील आजही त्यासाठी परवानगी नाकारली जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.