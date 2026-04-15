Sangli domestic violence case : पत्नीच्या नाजूक प्रकरणाचा पतीला संशय, पतीने रागात पत्नीचा चेहरा, कपाळ, डोके फोडलं अन्; सांगलीत धक्कादायक प्रकार...

husband beats wife brutally : चारित्र्यावर संशय घेऊन तसेच नाजूक कारणातून चेहरा, कपाळ, डोके व उजव्या हातावर लोखंडी रॉडने मारून पत्नीचा निर्घृण खून करण्यात आला. ही घटना येथे आज सकाळी सुतारकी मळा येथे घडली. श्रद्धा सोनल लोटके (वय २०) असे मृत पत्नीचे नाव आहे. सोनल ऊर्फ अविनाश तुकाराम लोटके (२९, विटा) असे संशयित पतीचे नाव असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. मृताची मावशी दीपाली शशिकांत साठे (कऱ्हाड रस्ता, विटा) यांनी विटा पोलिसांत फिर्याद दिली. दरम्यान, खुनानंतर संशयित सोनल पळून गेल्याचे पोलिसांनी सांगितले..मृत श्रद्धाने सोनल ऊर्फ अविनाश लोटके याच्याबरोबर प्रेमविवाह केला होता. ते विटा येथे सुतारकी मळ्यातील एका भाड्याच्या घरात राहत होते. दोन वर्षांपासून पती सोनलचे एका महिलेशी नाजूक संबंध असल्याने श्रद्धा व सोनल यांच्यात वाद सुरू होता..पती सोनल पहाटे चारच्या सुमारास तीन वर्षांच्या मुलाला मित्र रोहित कोरडे याच्याकडे घेऊन गेला. पत्नी श्रद्धा घरातून निघून गेली आहे. तिला शोधायला निघालो आहे. तोपर्यंत मुलाला ठेवा, असे सांगून गेला. तीन तास झाले तरी सोनल परत न आल्याने रोहितने फोन लावला; परंतु त्याने फोन उचलला नाही. नंतर रोहित सोनलच्या सुतारकी मळ्यातील घराकडे गेला. तेथे घराचा पुढचा दरवाजा आतून बंद होता. बाहेरून आवाज देऊनही दरवाजा न उघडल्याने रोहित मागील दरवाजाजवळ गेला. दरवाजास बाहेरून कडी होती. कडी काढून पाहिले असता श्रद्धा रक्ताच्या थारोळ्यात पडली होती. शेजारी रक्ताने माखलेला लोखंडी रॉडही पडला होता..घरमालक सुनील गाडे यांनी पोलिसांना कळविले. पोलिस उपअधीक्षक विपुल पाटील, पोलिस निरीक्षक धनंजय फडतरे, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक जालिंदर पळे, संजीव झाडे, विशाल येळेकर, गुन्हे अन्वेषण पथक घटनास्थळी दाखल झाले. मृताचा पंचनामा करून मृतदेह शवविच्छेदनासाठी विटा ग्रामीण रुग्णालयात पाठविला.दरम्यान, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक कल्पना बारवकर यांनी घटनास्थळी भेट दिली. दरम्यान, संशयित सोनलवर खुनाचा गुन्हा दाखल करून त्याच्या शोधासाठी पोलिस पथके रवाना केल्याचे पोलिस निरीक्षक धनंजय फडतरे यांनी सांगितले. पोलिस उपअधीक्षक विपुल पाटील तपास करत आहेत..घटस्फोटाआधीच...श्रद्धा पती सोनलच्या अनैतिक संबंधांस विरोध करीत होती. मात्र, सोनलने श्रद्धाच्याच चारित्र्यावर संशय घेण्यास सुरुवात केली. श्रद्धाची मावशी दीपाली मध्यस्थी करून वाद मिटवत होती. महिन्यापूर्वी श्रद्धाने मावशी दीपाली यांना पती सोनल चारित्र्याचा संशय घेऊन त्रास देत असल्याचे सांगत घटस्फोट घेणार असल्याचे सांगत होती. मात्र, दीपाली यांनी तिची समजूत घातली.