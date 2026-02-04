Kolhapur ZP : ज्या पक्षाकडून पराभूत, त्याच पक्षातून झाले अध्यक्ष; मंडलिक-मुश्रीफ वादातून राष्ट्रवादीला शह

कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेची फेब्रुवारी २००५ मध्ये झालेली अध्यक्षपदाची निवडणूक त्यावेळचे काँग्रेसचे उमेदवार डी. सी. पाटील विरुद्ध माजी खासदार प्रा. संजय मंडलिक यांच्यात झाली. या लढतीत प्रा. मंडलिक हे १८ मतांनी पराभूत झाले. पण, त्यानंतर २०१२ मध्ये झालेल्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत प्रा. मंडलिक हे काँग्रेसचे उमेदवार म्हणून विजयी झाले..त्याचदरम्यान मंत्री हसन मुश्रीफ व कै. सदाशिवराव मंडलिक यांच्यातील वाद विकोपाला गेला होता. प्रा. मंडलिक यांच्या निवडीतून राष्ट्रवादीला आणि पर्यायाने मुश्रीफ यांना शह देण्यात आला. एकेकाळचे गुरू-शिष्य असलेल्या मुश्रीफ व कै. मंडलिक यांच्यातील वादाला २००७ मध्ये सुरुवात झाली. २००९ मध्ये या वादाने टोक गाठले..Kolhapur ZP : शेतात बैलांचा औत धरणारा शेतकरी थेट जिल्हा परिषद अध्यक्ष! आण्णासाहेब नवणे यांची प्रेरणादायी वाटचाल.त्यानंतर कागलचेच नव्हे, तर जिल्ह्याचे राजकारणही फिरले. त्यातून कै. मंडलिक यांना राष्ट्रवादीकडून लोकसभेची उमेदवारी डावलण्यात आली. कै. मंडलिक अपक्ष रिंगणात उतरले आणि चांगल्या मतांनी विजयी झाले. विजयानंतर त्यांनी देशात काँग्रेस आघाडीला पाठिंबा दिला. त्यानंतर तीनच वर्षांत जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका झाल्या. .कै. मंडलिक-मुश्रीफ यांच्यामुळे कागल म्हणजे राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला. त्यावेळी तालुक्यात जिल्हा परिषदेचे पाच, तर पंचायत समितीचे दहा मतदारसंघ होते. तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या सर्व जागा कै. मंडलिक यांनी काँग्रेसच्या चिन्हावर लढवण्याचे ठरवले. पक्षनेतृत्वानेही त्याला मान्यता दिली आणि या पाचही जागा काँग्रेसने जिंकल्या. त्यात प्रा. मंडलिक हेही चिखली मतदारसंघातून सलग तिसऱ्यांदा जिल्हा परिषदेवर निवडून आले..Kolhapur ZP : शेतात बैलांचा औत धरणारा शेतकरी थेट जिल्हा परिषद अध्यक्ष! आण्णासाहेब नवणे यांची प्रेरणादायी वाटचाल.अध्यक्षपदाची निवडणूक लागली. काँग्रेसकडे बहुमत तर होतेच, पण कागलमधील सर्वच जागा पक्षाने जिंकल्याने कै. मंडलिक यांचा अध्यक्ष निवडीवर दबदबा होता. त्यातून काँग्रेसकडून प्रा. मंडलिक यांचे नाव अध्यक्ष पदासाठी निश्चित झाले. त्यावेळी पक्षातील ज्येष्ठ नेत्यांनीही त्याला संमती दिली आणि प्रा. मंडलिक हे अध्यक्षपदी विराजमान झाले. प्रा. मंडलिक यांच्या निवडीतून राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि पर्यायाने मंत्री मुश्रीफ यांना शह देण्यात काँग्रेस नेते यशस्वी झाले..प्रा. मंडलिक यांच्या कारकिर्दीची सुरुवात शिवाजी विद्यापीठाच्या स्टुडंट कौन्सिलच्या निवडणुकीतून झाली. कै. मंडलिक यांनी आमदार, खासदार, तर मंत्री म्हणूनही काम केले होते. त्यामुळे प्रा. मंडलिक यांना घरातूनच राजकारणाचे बाळकडू मिळाले. या जोरावर पहिल्यांदा ते १९९७ मध्ये ‘गोकुळ’चे संचालक झाले. .त्यानंतर २००२, २००७ व २०१२ च्या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत विजयी झाले. त्यांनी बांधकाम समितीचे सभापती म्हणूनही काम केले. २०१४ ची लोकसभेची निवडणूक लढवल्याने त्यांनी मुदतीपूर्वीच अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. त्यांच्या राजीनाम्यानंतर रिक्त झालेल्या जागेचा कार्यभार तत्कालीन उपाध्यक्ष हिंदुराव चौगले यांच्याकडे देण्यात आला. पुढे त्यांनी २०१९ ची लोकसभा निवडणूक शिवसेनेच्या चिन्हावर लढवली आणि जिंकलीही. .अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ२१ मार्च २०१२ ते १२ मार्च २०१४.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.