कोल्हापूर

Kolhapur ZP : ज्या पक्षाकडून पराभूत, त्याच पक्षातून झाले अध्यक्ष; मंडलिक-मुश्रीफ वादातून राष्ट्रवादीला शह

Political Comeback : राजकारणात पराभव हा शेवट नसतो, तर कधी कधी तोच नव्या विजयाची नांदी ठरतो. हे प्रा. संजय मंडलिक ज्या पक्षाकडून पराभूत झाले, त्याच पक्षातून पुढे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष होण्यापर्यंतचा प्रवास म्हणजे राजकीय इतिहासातील एक महत्त्वाचा टप्पा.
Prof. Sanjay Mandalik during his tenure as Zilla Parishad President.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेची फेब्रुवारी २००५ मध्ये झालेली अध्यक्षपदाची निवडणूक त्यावेळचे काँग्रेसचे उमेदवार डी. सी. पाटील विरुद्ध माजी खासदार प्रा. संजय मंडलिक यांच्यात झाली. या लढतीत प्रा. मंडलिक हे १८ मतांनी पराभूत झाले. पण, त्यानंतर २०१२ मध्ये झालेल्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत प्रा. मंडलिक हे काँग्रेसचे उमेदवार म्हणून विजयी झाले.

