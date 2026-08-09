Satej Patil Dhananjay Mahadik : बंटी पाटील-मुन्ना महाडिक तब्बल १२ वर्षांनी एकत्र; डी. वाय. पाटलांच्या आठवणींना उजाळा, सतेज-संजय पाटील यांचे कौतुक

D Y Patil Memories : पद्मश्री डॉ. डी. वाय. पाटील यांच्या निधनानंतर कोल्हापूरच्या राजकारणातील जुने मतभेद बाजूला ठेवत भाजपचे खासदार धनंजय महाडिक यांनी आमदार सतेज पाटील यांच्या कुटुंबीयांची सांत्वनपर भेट घेतली. धनंजय महाडिक यांनी पत्नी अरुंधती महाडिक यांच्यासह कसबा बावडा येथील सतेज पाटील आणि डी. वाय. पाटील विद्यापीठाचे कुलपती संजय पाटील यांच्या निवासस्थानी भेट देत कुटुंबीयांचे सांत्वन केले..धनंजय महाडिक आणि सतेज पाटील यांची मैत्री एकेकाळी संपूर्ण महाराष्ट्रात चर्चेचा विषय होती. मात्र, दोघांमध्ये राजकीय वैर निर्माण झाले. त्यानंतर विविध निवडणुकांमध्ये तसेच राजकीय व्यासपीठांवर दोन्ही नेत्यांनी एकमेकांविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली. त्यामुळे या सांत्वनपर भेटीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे..‘डी. वाय. दादांनी लावलेल्या रोपट्याचा वटवृक्ष झाला’या भेटीदरम्यान धनंजय महाडिक यांनी डॉ. डी. वाय. पाटील यांच्यासोबतच्या जुन्या आठवणींना उजाळा दिला. ते म्हणाले, “कोल्हापूरच्या ज्ञानार्जनात आणि विकासात डी. वाय. दादांचे मोठे योगदान आहे. त्यांच्या निधनाने मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. संजय पाटील आणि सतेज पाटील यांनी त्यांच्या संस्था मोठ्या केल्या असून विविध क्षेत्रांतही त्यांनी भरारी घेतली आहे.”“डी. वाय. दादांनी एक छोटे रोपटे लावले होते. त्याचा वटवृक्ष तर झालाच आहे; परंतु त्याची सावली संपूर्ण कोल्हापूरवर कायम राहील, अशी व्यवस्था ते करून गेले आहेत. त्यांच्या जाण्याने कोल्हापुरात मोठी पोकळी निर्माण झाली असून महाडिक परिवार त्यांच्या दुःखात सहभागी आहे,” असेही महाडिक यांनी सांगितले..२००४च्या पराभवानंतर डी. वाय. पाटलांनी दिला होता धीरधनंजय महाडिक यांनी २००४च्या लोकसभा निवडणुकीतील आठवणीही सांगितल्या. ते म्हणाले की, २००४ची लोकसभा निवडणूक आपण लढवली होती. या निवडणुकीत कमी मतांनी पराभव झाल्यानंतर आपण डी. वाय. पाटील यांची भेट घेतली होती.“निवडणुकीतील पराभवामुळे निराश होऊ नकोस, असा सल्ला दादांनी दिला होता. महादेवराव महाडिकसाहेब नेहमी सांगतात त्याप्रमाणे निराश न होता राजकारणातील प्रवाहात राहा. तुझ्याकडे दूरदृष्टी आहे आणि लवकरच तू खासदार होशील, असे त्यांनी मला सांगितले होते,” अशी आठवण महाडिक यांनी सांगितली..“२००९मध्ये ते शक्य झाले नाही; मात्र २०१४मध्ये मी लोकसभेत निवडून गेलो. त्यानंतरही दादांची भेट घेऊन त्यांचे आभार मानले होते,” असे धनंजय महाडिक यांनी नमूद केले.डॉ. डी. वाय. पाटील यांच्या निधनाच्या प्रसंगी महाडिक कुटुंबीयांनी राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून पाटील कुटुंबीयांची घेतलेली ही भेट कोल्हापूरच्या राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरली आहे..“२००९मध्ये ते शक्य झाले नाही; मात्र २०१४मध्ये मी लोकसभेत निवडून गेलो. त्यानंतरही दादांची भेट घेऊन त्यांचे आभार मानले होते,” असे धनंजय महाडिक यांनी नमूद केले.डॉ. डी. वाय. पाटील यांच्या निधनाच्या दुःखद प्रसंगी महाडिक कुटुंबीयांनी राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून पाटील कुटुंबीयांची घेतलेली ही भेट कोल्हापूरच्या राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.