कोल्हापूर

Satej Patil Dhananjay Mahadik : बंटी पाटील-मुन्ना महाडिक तब्बल १२ वर्षांनी एकत्र; डी. वाय. पाटलांच्या आठवणींना उजाळा, सतेज-संजय पाटील यांचे कौतुक

Kolhapur Politics Latest News : बंटी पाटील आणि मुन्ना महाडिक यांची तब्बल १२ वर्षांनी भेट झाली. यावेळी डी. वाय. पाटलांच्या आठवणींना उजाळा देत सतेज आणि संजय पाटील कर्तृत्ववान असल्याचे महाडिक म्हणाले.
Satej Patil Dhananjay Mahadik meet kolhapur

Satej Patil Dhananjay Mahadik meet kolhapur

esakal

Sandeep Shirguppe
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D Y Patil Memories : पद्मश्री डॉ. डी. वाय. पाटील यांच्या निधनानंतर कोल्हापूरच्या राजकारणातील जुने मतभेद बाजूला ठेवत भाजपचे खासदार धनंजय महाडिक यांनी आमदार सतेज पाटील यांच्या कुटुंबीयांची सांत्वनपर भेट घेतली. धनंजय महाडिक यांनी पत्नी अरुंधती महाडिक यांच्यासह कसबा बावडा येथील सतेज पाटील आणि डी. वाय. पाटील विद्यापीठाचे कुलपती संजय पाटील यांच्या निवासस्थानी भेट देत कुटुंबीयांचे सांत्वन केले.

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