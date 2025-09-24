Satej Patil : कोल्हापूरनेही महापुराचे संकट अनुभवलय, आता मराठवाड्याला साथ देण्याची गरज; सतेज पाटलांनी दिली मदतीची हाक...

अतिवृष्टीमुळे मराठवाड्यात मोठे नुकसान – अनेक गावे पाण्याखाली, शेतकरी व नागरिकांचे मोठे नुकसान.सतेज पाटील यांचे आवाहन – कोल्हापूरकरांनी पुरग्रस्तांच्या मदतीसाठी अन्नधान्य, कपडे, जीवनावश्यक वस्तू जमा कराव्यात.मदत संकलन कालावधी – २४ ते २८ सप्टेंबरपर्यंत मदत जमा; २९ सप्टेंबर रोजी ट्रकद्वारे मदत रवाना होणार..Marathwada Flood Crisis : सध्या मराठवाडा अतिवृष्टीमुळे भीषण संकटात सापडला आहे. मुसळधार पावसामुळे अनेक गावे पाण्याखाली गेली असून शेतकरी, सामान्य नागरिक यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर विधान परिषदेतील काँग्रेस गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी कोल्हापूरकरांना मदतीसाठी पुढे येण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांनी सोशल मीडियाद्वारे ही माहिती दिली आहे..सतेज पाटील म्हणाले, "कोल्हापूरनेही महापुराचे संकट अनुभवलं आहे. त्या काळात देशभरातून आपल्याला मदतीचा हात मिळाला होता. आता ही आपली वेळ आहे. मराठवाड्याच्या मदतीसाठी उभं राहणं ही आपली जबाबदारी आहे. २४ ते २८ सप्टेंबर दरम्यान अन्नधान्य, कपडे, जीवनावश्यक वस्तू यांसारखी मदत जमा करण्यात येणार आहे. जमा झालेली मदत २९ सप्टेंबर रोजी ट्रकमधून मराठवाड्यात रवाना होणार आहे..आपली छोटीशी मदतही पुरग्रस्तांसाठी जीवनरेखा ठरू शकते. चला, मराठवाड्याला नव्याने उभं करण्यासाठी आपण सर्वांनी एकत्र येऊया," असं आवाहन करत सतेज पाटील यांनी मदतीसाठी पुढाकार घेतला आहे.मदत जमा करण्याचा कालावधी: २४ ते २८ सप्टेंबरमदत रवाना होण्याची तारीख: २९ सप्टेंबरमदतीसाठी अपेक्षित साहित्य: अन्नधान्य, कपडे, जीवनावश्यक वस्तू, वैद्यकीय साहित्य इत्यादी.Satej Patil : गोकुळ दूध संघातील उत्तरे समजण्यासाठी परिपक्वता लागते, सतेज पाटलांचे, शौमिका महाडिकांवर टीकास्त्र.FAQs (वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न)प्र.१. मराठवाड्यात नेमकं काय घडलं आहे?उ.१. मुसळधार पावसामुळे अनेक गावे पाण्याखाली गेली असून शेतकरी व नागरिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे.प्र.२. मदत कुठे आणि कधी जमा करता येईल?उ.२. २४ ते २८ सप्टेंबरदरम्यान मदत संकलन सुरू राहील; २९ सप्टेंबर रोजी मदत ट्रकने मराठवाड्यात रवाना होईल.प्र.३. कोणत्या प्रकारची मदत अपेक्षित आहे?उ.३. अन्नधान्य, कपडे, जीवनावश्यक वस्तू, वैद्यकीय साहित्य इत्यादी वस्तू मदतीसाठी अपेक्षित आहेत.प्र.४. हे आवाहन कोणी केले आहे?उ.४. विधान परिषदेतील काँग्रेस गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी कोल्हापूरकरांना मदतीसाठी पुढे येण्याचे आवाहन केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.