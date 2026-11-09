Gokul Politics : "गोकुळचं दार मी उघडलं म्हणून..."; महायुतीच्या दोन बड्या मंत्र्यांवर सतेज पाटलांचा थेट प्रहार!

कोल्हापूर : 'गोकुळ' दूध संघावर राज्य सरकारने शासन नियुक्त संचालक नेमून सत्ता ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केल्याच्या निषेधार्थ कोल्हापुरात निघालेल्या विराट संघर्ष मोर्च्यात काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि विधान परिषदेचे गटनेते सतेज (बंटी) पाटील यांचा महायुती सरकारवर प्रचंड उद्रेक पाहायला मिळाला. कोल्हापुरातील दसरा चौकात जमलेल्या हजारो दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या साक्षीने बोलताना सतेज पाटील यांनी थेट मंत्री हसन मुश्रीफ आणि मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यावर घणाघाती शब्दांत तोफ डागली. या ऐतिहासिक महामोर्चात केलेल्या भाषणात सतेज पाटील यांनी सत्ताधाऱ्यांचे सहकार क्षेत्रातील षडयंत्र चव्हाट्यावर आणले.."गोकुळचं दार मी उघडलं, म्हणून तुम्ही आत शिरलात!"आपल्या जुन्या राजकीय मित्रांना आणि सध्याच्या मंत्र्यांना खडे बोल सुनावताना सतेज पाटील म्हणाले, "गेली १५ वर्षे तुम्ही माझ्या मांडीला मांडी लावून सत्तेमध्ये राहिलात. गोकुळची निवडणूक तुम्ही चार वेळेस लढलात, पण तुम्हाला कधी गोकुळचे दार उघडता आले नाही. ते दार उघडले गेले, ते फक्त बंटी पाटलाच्या हातानेच उघडले गेले! मी होतो म्हणून तुम्ही गोकुळमध्ये आत शिरलात, हे लक्षात ठेवा. गोकुळवर शासन नियुक्त संचालक लादण्याचा हा घाट केवळ हसन मुश्रीफ आणि चंद्रकांत पाटील यांच्यामुळेच घातला गेला असून, लोकशाही पायदळी तुडवण्याचा हा मोठा डाव आहे.".Vivekanand Patil Gokul Politics : आम्हाला चोरमन नको, आमच्या हक्काचा चेअरमन हवा; गोकुळच्या मोर्चात विवेकानंद पाटील यांची आक्रमक तोफ धडाडली.'मी साडेपाच लाख शेतकऱ्यांसाठी लढलो'आपल्यावरील आरोपांचा समाचार घेताना त्यांनी विरोधकांच्या घराणेशाहीवरही प्रहार केला:"निवडणुकीत माझे पॅनेल निवडून यावे म्हणून मी पायाला भिंगरी लावून फिरलो. तब्बल २२ दिवस मी अँटिबायोटिक्सवर होतो. मी साडेपाच लाख गरीब शेतकऱ्यांच्या हितासाठी मैदानात उतरलो होतो, तर हे विरोधक स्वतःच्या पोरा-बाळांना निवडून आणण्यासाठी धडपडत होते. माझा मुलगा निवडणुकीच्या रिंगणात नव्हता, तिथे सर्वसामान्य शेतकरी उभे होते. निकालापासून 'माझा मुलगा पडला' असे मुश्रीफ साहेब वारंवार म्हणत आहेत; पण मातंग समाजाचे सुजित मिणचेकर पडले, त्यावर ते का बोलत नाहीत?"."तुम्ही आमची कळ काढली, आता सोडणार नाही!"शाहू महाराजांच्या भूमीत सहकाराचा कायदा पायदळी तुडवणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना कोल्हापूरची जनता कधीही माफ करणार नाही, असा इशारा देत सतेज पाटील म्हणाले, "सत्तेचा गैरवापर करून जर गोकुळवर डल्ला मारण्याचा प्रयत्न केला, तर हा लढा आता केवळ कोल्हापूरपुरता मर्यादित राहणार नाही. तुम्ही आमची नको तिथे कळ काढली आहे, आता आम्ही गप्प बसणार नाही आणि सोडणारही नाही!"या संघर्ष मोर्चामुळे कोल्हापुरातील राजकारण टोकाला पोहोचले असून महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी असा थेट सामना गोकुळच्या निमित्ताने ऐन सणासुदीत पेटला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.