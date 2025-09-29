Satej Patil: सांगली, सातारा, कोल्हापूरचा विकास व्हावा: सतेज पाटील; कोल्हापुरातील ‘केएसएसडीसी’च्या परिषदेत पायाभूत सुविधांवर मंथन

कोल्हापूर: ‘सांगली, सातारा आणि कोल्हापुरातील भौगोलिक परिस्थिती, संस्कृती, लोकजीवन एकसारखे आहे. त्यामुळे या तिन्ही जिल्ह्यांचा एकात्मिक विकास झाला पाहिजे. त्यासाठी तिन्ही जिल्ह्यांना जोडणारे रस्ते, रेल्वे विस्तारीकरण, उद्योजकांचे नेटवर्क, विद्यापीठाच्या माध्यमातून कौशल्य विकास होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी व्यावसायिक संघटनांनी एकत्र येऊन शाश्वत विकास आराखडा बनवला पाहिजे,’ असे मत उद्योजक आणि व्यावसायिकांनी व्यक्त केले. विधान परिषदेतील काँग्रेसचे गट नेते सतेज पाटील यांच्या संकल्पनेतून कोल्हापूर, सांगली, सातारा डेव्हलपमेंट कॉरिडोअर (केएसएसडीसी) परिषदेत उद्योजकांनी मनोगत व्यक्त केले. या वेळी ‘सकाळ’चे संपादक निखिल पंडितराव, सरव्यवस्थापक (दक्षिण महाराष्ट्र) यतीश शहा यांची प्रमुख उपस्थिती होती..Mpsc Success Story: 'सख्खे बहीण-भाऊ राज्य विक्रीकर निरीक्षक'; कुठऱ्याच्या मोनिका व हर्षवर्धन पाटीलचे यश, एमपीएससीद्वारे यशाला गवसणी.परिषदेचे प्रास्ताविक सतेज पाटील यांनी केले. ते म्हणाले, ‘‘तिन्ही जिल्ह्यांची भौगोलिक, सामाजिक परिस्थिती एकसारखी आहे. त्यामुळे एकात्मिक शाश्वत विकास होणे गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने या परिषदेचे आयोजन केले. आपण हा आराखडा तयार करू त्यानंतर शासनाकडे यासाठीचा पाठपुरावा केला जाईल.’’.‘‘पर्यावरणीय ठेवा जतन करून त्या आधारे विकासाचे सूत्र मांडावे,’’ असे आवाहन पर्यावरणतज्ज्ञ उदय गायकवाड यांनी केले. ‘‘तिन्ही जिल्ह्यांना असणारा समृद्ध वारसा आणि ऐतिहासिक वास्तू यांच्या आधारावर पर्यटन विकसित करावे,’’ असे प्रसिद्ध आर्किटेक्चर अमरजा निंबाळकर यांनी सांगितले. क्रिडाई अध्यक्ष के. पी. खोत यांनी तिन्ही जिल्ह्यांचे एक प्राधिकरण बनवून विकास आराखडा राबवावा, असे सुचवले..उद्योजक आनंद माने, कोल्हापूर चेंबर्स ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष संजय शेटे, बांधकाम व्यावसायिक राजिव पारेख, उज्ज्वल नागेशकर, अजय दळवी, संजीव संकपाळ, मयुरेष रानडे, कृष्णराव माळी यांनी मनोगत व्यक्त केले. प्राचार्य डॉ. महादेव नरके यांनी सूत्रसंचालन केले.यावेळी देवश्री पाटील, उद्योगपती मोहन मुल्हेरकर, संग्राम पाटील, प्रदीपभाई कापडिया, सुरेंद्र जैन, गिरीश चितळे, विद्यानंद बेडेकर यांच्यासह उद्योजक उपस्थित होते..‘मानवी मूल्यांसह विकास हवा’ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक श्रीराम पवार यांनी समारोप केला. ते म्हणाले, ‘‘राज्याच्या लोकसंख्येचा दहावा भाग म्हणजे हे तीन जिल्हे असून त्यांचा जीडीपी ३ लाख कोटी आहे. त्यामध्ये १० ते १२ टक्के वाढ करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले पाहिजे. प्रादेशिक समतोल ठेवून पर्यावरणाचे संवर्धन करून सर्वसमावेशक विकास आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने हे सकारात्मक पाऊल आहे.’’.Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.दृष्टिक्षेपात...उद्योगांसाठी कॉमन फॅसिलिटी सेंटर उभारणेड्राय पोर्ट, कोल्ड स्टोअरेज सुविधाआयटी पार्कची उभारणी व्हावीनिर्यातीसाठी मार्गदर्शन आणि एकत्रित सुविधा केंद्रभव्य आणि समृद्ध कलादालन उभारणीतिन्ही जिल्ह्यांना जोडणारे अंतर्गत रस्त्यांचे जाळे बनवावेएकात्मिक विकासासाठी प्राधिकरण असावेउद्योजकांचे नेटवर्किंग व्यवस्था बनवावीपर्यटनस्थळांची एकत्रित यादी करून त्याची प्रसिद्धी करावी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.