Gokul Election 2026 : महाडिक, मुश्रीफ, कोरे, आबिटकर विरूद्ध सतेज पाटील लढणार गोकुळ निवडणूक?; सात संचालकांचा पाठिंबा, नव्या आघाडीची घोषणा

Gokul Milk Union election latest news : 'गोकुळ'च्या राजकारणात सद्यस्थितीत विद्यमान २१ पैकी सात संचालक हे काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील यांच्यासोबत राहण्याची शक्यता आहे. प्रत्यक्ष निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर अजून किती संचालक व नेते पाटील यांच्यासोबत जातील याविषयी मोठी उत्सुकता असेल. .पाच वर्षांपूर्वी झालेल्या संघाच्या निवडणुकीत माजी आमदार महादेवराव महाडिक व स्वर्गीय पी. एन. पाटील यांची साथ सोडून सात संचालक त्यावेळी विरोधात मोट बांधलेल्या आमदार सतेज पाटील व मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या गळाला लागले. त्यातून संघात परिवर्तन होऊन ३२ वर्षांची महाडिक-पी.एन-नरके यांची सत्ता गेली. आता शिवसेना शिंदे, राष्ट्रवादी अजित पवार पक्ष व भाजपसह आमदार डॉ. विनय कोरे यांचा 'जनसुराज्य' पक्ष महायुती म्हणून एकत्रित आहेत. 'गोकुळ'च्या निवडणुकीतही हीच महायुती एकत्र असेल..आज आमदार सतेज पाटील यांनी नव्या आघाडीची घोषणा करून 'एकला चलो'चा नारा दिला. पाच वर्षांपूर्वी पाटील-मुश्रीफ यांचे नेतृत्व मानलेले ज्येष्ठ संचालक विश्वास पाटील, अरुण डोंगळे हे सद्या राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षांसोबत आहेत. अन्य संचालकांच्या तुलनेत या दोघांकडे ठरावांची संख्या अधिक आहे, हीच या दोघांची ताकद असल्याने ते महायुतीसोबतच राहतील. किंबहुना महायुतीचे नेतेच त्यांना सोडणार नाहीत. मावळते अध्यक्ष नविद मुश्रीफ यांच्यासह अन्य संचालक हे कोणत्या कोणत्या नेत्यांचे म्हणून 'गोकुळ'मध्ये आहेत आणि त्यांचे नेते सद्यस्थिती महायुतीसोबत आहेत. त्यामुळे सर्वांना महायुतीच्या झेंड्याखालीच राहावे लागेल, अशी स्थिती आहे..'गोकुळ'च्या राजकारणात विद्यमान संचालकांपैकी अनेकांना विशेषतः विश्वास पाटील, अरुण डोंगळे, रणजितसिंह पाटील, किसन चौगले, डॉ. मिणचेकर यांना महायुतीपेक्षा आमदार सतेज पाटील यांच्याशी जवळीक महत्त्वाची वाटते. पण त्यांच्यासमोर महायुतीचा अडसर आहे. या सर्व राजकीय पार्श्वभूमीचा विचार करता सद्यस्थितीत आमदार सतेज पाटील यांना विद्यमान सात संचालकांची साथ मिळण्याची शक्यता आहे..हे सात संचालकसंचालक किसन चौगले हे ए. वाय. पाटील यांचे नेतृत्व मानतात. ए. वाय. सद्या काँग्रेससोबत म्हणजे सतेज पाटील यांच्यासोबत आहेत. त्यामुळे चौगले यांचीही तीच भूमिका राहिल. याशिवाय बाबासाहेब चौगले, बयाजी शेळके, अभिजित तायशेटे, डॉ. चेतन नरके, शशिकांत पाटील-चुयेकर प्रकाश पाटील, अंजना रेडेकर हे सहा संचालकही त्यांच्यासोबत असतील. श्रीमती रेडेकर यांच्या मुलाने जिल्हा परिषदेची निवडणूक 'जनसुराज्य'कडून लढल्याने त्यांची अडचण होऊ शकते..Satej Patil Hasan Mushrif : गोकुळ दूध संघात सतेज पाटील, मंत्री मुश्रीफांचे एकत्र पॅनेल? उघडउघड विरोध की अंतर्गत मैत्री जपणार.संचालक २१ वरून २५ होणार'गोकुळ'च्या संचालक मंडळात वाढ करून ही संख्या २१ वरून २५ करण्याचा निर्णय यापूर्वीच झाला आहे. वाढलेल्या चार जागा महत्त्वाच्या आहेत. त्या चार जागा देताना दोन्ही आघाड्यांना प्रादेशिक समतोल राखण्याचे आव्हान असेल. त्यावर कसा मार्ग निघणार यावरही कोण कोणासोबत जाणार, हे अवलंबून आहे.