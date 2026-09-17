Satej Patil Hasan Mushrif : 'हसन मुश्रीफ हतबल, महायुतीत आताच डोकीफुटत आहेत'; सतेज पाटील यांची टीका, गोकुळ निवडणुकीवरून राजकारण तापलं

Gokul Dairy Election : गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीमध्येच आतापासून विरोध सुरू झाला आहे. मंत्री हसन मुश्रीफ हतबल असून, महायुती सोडून ते काय करू शकतील असे वाटत नाही, महायुतीकडून बिनविरोध निवडणुकीची चर्चा सुरू असली, तरी आमचे १८ ते १९ उमेदवार निश्चित झाले असून, निवडणूक कोणत्याही परिस्थितीत लढविणार असल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले. गोकुळच्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने आमदार सतेज पाटील यांनी कोल्हापूर येथील अजिंक्यतारा कार्यालयात बैठक घेतली. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी महायुतीच्या भूमिकेवर टीका केली..‘‘मुश्रीफ यांनी अनेकदा महायुती म्हणून निवडणूक लढणार असल्याचे सांगितले आहे. ते हतबल आहेत. महायुती सोडून ते काय करू शकतील, असे मला वाटत नाही. त्यामुळे महायुती म्हणूनच पॅनल होईल,’’ असे पाटील म्हणाले. गोकुळ ही शेतकऱ्यांची संस्था असल्याने तिला पक्षीय रंग देण्याऐवजी दूध उत्पादकांच्या हिताचे निर्णय घेणारे संचालक मंडळ असावे, अशी आपली भूमिका असल्याचे त्यांनी सांगितले. ‘‘आम्ही समविचारी म्हणून भूमिका घेत आहोत. शेतकऱ्यांची संस्था पक्षविरहित असली पाहिजे,’’ असे सतेज पाटील म्हणाले..गेल्या सहा महिन्यांत गोकुळची झालेली बदनामी भरून काढायची असेल, तर महायुतीला बाजूला करण्याशिवाय पर्याय नाही, असा दावा पाटील यांनी केला. निवडणुकीपूर्वीच महायुतीमध्ये एवढी भांडणे होत असतील, तर उद्या त्यांच्या हातात सत्ता गेल्यास काय परिस्थिती निर्माण होईल, याचा विचार दूध उत्पादकांनी करावा, असे आवाहनही त्यांनी केले..‘अदृश्य शक्ती’चा उल्लेख का?गोकुळच्या निवडणुकीच्या चर्चेत ‘अदृश्य शक्ती’चा उल्लेख केला जात आहे. ही अदृश्य शक्ती कोण आहे, याचे स्पष्टीकरण महायुतीतील नेत्यांनी द्यावे, असे पाटील म्हणाले. ‘‘एवढी भीती असेल तर त्या शक्तीचे नाव का घेतले जात नाही? निवडणुकीपूर्वीच एवढी धास्ती असेल, तर उद्या सत्ता आली तर काय होईल?’’ असा सवाल त्यांनी केला. गोकुळच्या मतदारांचे मतदान अबाधित राहावे, यासाठी सुरुवातीपासून आपली भूमिका स्पष्ट असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. ‘‘दूध उत्पादकांना हित कुणाकडे आहे, हे माहिती आहे. आज एवढी डोकी फोडली जात असतील, तर उद्या काय होईल, हेही त्यांच्या लक्षात आले आहे,’’ असे ते म्हणाले..Satej Patil Shivaji Patil : गोकुळच्या रणधुमाळीत सतेज पाटील, शिवाजीराव पाटलांच्या घरी; महायुतीत नाराजीचा ‘वेध’ घेतल्याची चर्चा.गोकुळच्या माध्यमातून साडेपाच लाख दूध उत्पादकांचे संसार चालतात. दर दहा दिवसांनी सुमारे ८० कोटी रुपयांचे दूध बिल दिले जाते. त्यामुळे ही लढाई राजकीय प्रतिष्ठेसाठी नसून दूध उत्पादकांचे संसार टिकविण्यासाठी असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. सरकार महायुतीचे असताना संस्थांना न्यायासाठी न्यायालयात का जावे लागले, असा सवालही त्यांनी केला. ‘‘सरकार तुमचे होते, मग प्रशासक आलाच कसा? सुनावण्या का झाल्या? एकाने तक्रार करायची आणि दुसऱ्याने त्याचे निरसन करायचे, हा प्रकार होता का?’’ अशी टीका त्यांनी केली. गोकुळच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाली असून, आपले पॅनल निवडणूक लढविणार असल्याचे पाटील यांनी पुन्हा स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.