कोल्हापूर

Satej Patil Hasan Mushrif : 'हसन मुश्रीफ हतबल, महायुतीत आताच डोकीफुटत आहेत'; सतेज पाटील यांची टीका, गोकुळ निवडणुकीवरून राजकारण तापलं

Kolhapur Politics : गोकुळ निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सतेज पाटील यांनी हसन मुश्रीफ आणि महायुतीवर टीका केली. 'महायुतीत आताच डोकीफुटत आहेत', असा टोला त्यांनी लगावला.
Satej Patil Hasan Mushrif Kolhapur Politics gokul dudh election

Satej Patil Hasan Mushrif Kolhapur Politics gokul dudh election

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Gokul Dairy Election : गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीमध्येच आतापासून विरोध सुरू झाला आहे. मंत्री हसन मुश्रीफ हतबल असून, महायुती सोडून ते काय करू शकतील असे वाटत नाही, महायुतीकडून बिनविरोध निवडणुकीची चर्चा सुरू असली, तरी आमचे १८ ते १९ उमेदवार निश्चित झाले असून, निवडणूक कोणत्याही परिस्थितीत लढविणार असल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले. गोकुळच्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने आमदार सतेज पाटील यांनी कोल्हापूर येथील अजिंक्यतारा कार्यालयात बैठक घेतली. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी महायुतीच्या भूमिकेवर टीका केली.

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