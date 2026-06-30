Satej Patil Gokul Election : सतेज पाटलांनी ताकद दाखवली, एकट्याने १८५१ ठराव केले दाखल; 'लवकरच बिन आवाजाचा बॉम्ब फुटणार'

Rajarshi Shahu Samvichari Aghadi : जिल्हा दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळच्या आगामी निवडणुकीची रंगत वाढू लागली असून, महायुतीच्या शक्तीप्रदर्शनाला काँग्रेसचे विधान परिषदेतील आमदार सतेज पाटील यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. राजर्षी शाहू समविचारी आघाडीच्या वतीने १,८५१ ठराव दाखल करत त्यांनी ताकद दाखवली असून, निवडणुकीला अद्याप दोन महिन्यांचा अवधी असतानाच "गोकुळ निवडणुकीच्या निमित्ताने बिनआवाजाचा बॉम्ब फुटणार" असा सूचक इशारा देत महायुतीसमोर थेट आव्हान उभे केले आहे..गोकुळ निवडणुकीच्या निमित्ताने "बिनआवाजाचा बॉम्ब फुटणार" असा सूचक इशारा देत आमदार सतेज पाटील यांनी महायुतीसमोर थेट आव्हान उभे केले आहे. जिल्ह्याच्या राजकारणावर प्रभाव टाकणाऱ्या या निवडणुकीत पुढील काळात आणखी मोठ्या राजकीय घडामोडी घडण्याचे संकेत त्यांच्या विधानातून मिळत आहेत.राज्यात महायुतीचे सरकार आल्यानंतर गोकुळमधील मंत्री हसन मुश्रीफ आणि काँग्रेस आमदार सतेज पाटील यांची आघाडी संपुष्टात आली. यंदाच्या गोकुळच्या निवडणुकीसाठी आमदार सतेज पाटील यांनी राजर्षी शाहू समविचारी आघाडी स्थापन केली आहे. या आघाडीच्या वतीने जिल्ह्यातून १८५१ ठराव दाखल करण्यात आले..यावेळी माजी खासदार राजू शेट्टी, आमदार जयंत आसगावकर, दत्त साखर कारखान्याचे अध्यक्ष गणपतराव पाटील, गोकुळचे माजी अध्यक्ष रणजीत पाटील, गोपाळ पाटील, रामराजे कुपेकर, सत्यजित जाधव, राहुल पाटील, सदाशिव चरपाले, शशिकांत पाटील, अभिजीत तायशेटे, अंजली रेडेकर, उपस्थित होते..Satej Patil on Gokul election : गोकुळ दूध संघाची निवडणूक बिनविरोध होणार? सतेज पाटील यांनी एका वाक्यात कंडका पाडला."एकीकडे महायुतीची प्रचंड सत्ता आणि नेते एका बाजूला, तर दुसऱ्या बाजूला आम्ही गेल्या पाच वर्षात केलेला कारभार, म्हशीच्या दुधाला १४ रुपये आणि गायीच्या दुधाला दिलेली १० रुपयांची दरवाढ यासह गोकुळच्या ठेवींमध्ये वाढ व्हावी म्हणून जाणीवपूर्वक केलेले प्रयत्न यामुळे दूध उत्पादकांच्या विश्वासाला आम्ही पात्र ठरलो." "पुढच्या काळात पशुखाद्यात शंभर रुपयांची कपात केली जाईल," अशी घोषणा आमदार पाटील यांनी यावेळी केली, तर गोकुळ निवडणुकीत लवकरच बिन आवाजाचा बॉम्ब फुटेल. निवडणूक बिनविरोध करण्याचा कोणताही प्रस्ताव आलेला नाही. आल्यास आपण चर्चा करू, असेही आमदार पाटील यावेळी म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.