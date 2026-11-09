Gokul Controversy: '२०२९मध्ये राज्यातील सत्ता परिवर्तनाची सुरुवात कोल्हापुरातूनच होणार!' सतेज पाटलांनी भाषणात मुश्रीफांना धू-धू धुतलं

Kolhapur: गोकुळ दूध संघातील शासननियुक्त संचालकांच्या नियुक्तीवरून काँग्रेस नेते सतेज पाटील यांनी राज्य सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. सरकार सूडबुद्धीने वागत असून सहकार कायदा पायदळी तुडवण्याचे काम सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला. ‘२०२९ मध्ये सत्ता परिवर्तनाची सुरुवात संघर्षभूमी कोल्हापुरातूनच होणार,’ असा निर्धारही पाटील यांनी व्यक्त केला..Gokul Protest : 'गोकुळ' वरुन कोल्हापुरात रणकंदन! शासनाच्या अध्यादेशाविरोधात संघर्ष मोर्चा, गावागावांतून हजारो मोर्चेकरी दाखल.गोकुळवर प्रशासक नियुक्त करू नका, अशी मागणी निवडणुकीपूर्वीपासूनच आपण करत होतो. मात्र, सरकारने गोकुळच्या कारभारात हस्तक्षेप केला. शासननियुक्त चार संचालकांची नियुक्ती करून सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे, असे पाटील म्हणाले. सहकार क्षेत्र मोडीत काढण्याचा सरकारचा डाव असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Satej Patil Protest March : गोकुळमधील सत्तासंघर्ष पेटला; ९ नोव्हेंबरला सतेज पाटलांचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर संघर्ष मोर्चा; मुश्रीफ, चंद्रकांत पाटलांनी षडयंत्र केल्याचा आरोप.तेव्हा जिल्ह्यातील नेते गप्प होतेगोकुळसाठी न्यायालयीन लढाई सुरू होती, त्या वेळी सत्तेत असलेले कोल्हापूर जिल्ह्यातील दिग्गज नेते गप्प बसले होते, अशी टीका पाटील यांनी केली. सरकार सूडबुद्धीने वागत असून सहकार कायद्याची पायमल्ली करत असल्याचे आजच्या घडामोडींवरून स्पष्ट झाल्याचा दावाही त्यांनी केला..हसन मुश्रीफ यांच्यावर निशाणापाटील यांनी यावेळी वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यावरही टीका केली. संघर्षाच्या काळात राजू शेट्टी, गणपतराव पाटील आणि सत्यजित पाटील यांनी आपल्याला मोलाची साथ दिली, असे त्यांनी सांगितले. ‘तुम्ही मला सोडून गेलात म्हणून मी घाबरणाऱ्यांपैकी नाही. मी समोर येऊन लढतो; तुमच्यासारखा पाठीत खंजीर खुपसत नाही,’ अशा शब्दांत त्यांनी विरोधकांवर निशाणा साधला..मी साडेपाच लाख शेतकऱ्यांसाठी मैदानातगोकुळच्या निवडणुकीत आपण वैयक्तिक स्वार्थासाठी नव्हे, तर संघाशी संबंधित साडेपाच लाख शेतकऱ्यांसाठी मैदानात उतरल्याचे पाटील म्हणाले. गोकुळसाठी आपण सातत्याने प्रयत्न केले. आपल्यावर जातीवादाचा आरोप करणाऱ्यांनी इतर समाजांतील उमेदवार पराभूत झाले, तेव्हा त्याबाबत का भूमिका घेतली नाही, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. गोकुळमध्ये शासननियुक्त चार संचालकांची नियुक्ती होण्यास चंद्रकांत पाटील आणि हसन मुश्रीफ जबाबदार असल्याचा आरोपही सतेज पाटील यांनी केला..दसरा चौकात विचार मोर्चागोकुळ दूध संघात चार शासननियुक्त संचालकांची नियुक्ती करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात समविचारी आघाडीच्या वतीने कोल्हापुरात संघर्ष मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चातून सरकारच्या निर्णयाचा निषेध करण्यात आला. या आंदोलनात सतेज पाटील यांनी सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका मांडत आगामी राजकीय संघर्षाचे संकेत दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.