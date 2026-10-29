Satej (Bunty) Patil on Hasan Mushrif Gokul : 'त्यांना गोकुळ दूध संघच बंद पाडायचाय!' हसन मुश्रीफांच्या टीकेनंतर बंटी पाटलांचा थेट आरोप, 'सहकारातील काळा दिवस' म्हणत मांडली रोखठोक भूमिका!

"कोल्हापूर जिल्ह्यातील साडेपाच लाख शेतकऱ्यांची कामधेनू असलेला गोकुळ दूध संघ अडचणीत आणायचा, निर्णय प्रक्रिया ठप्प करायची आणि अखेर हा संघ कायमचा बंद पाडायचा, हाच महायुतीच्या नेत्यांचा खरा डाव आहे!" असा खळबळजनक आणि थेट आरोप काँग्रेसचे आमदार सतेज (बंटी) पाटील यांनी मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यावर केला आहे. .गोकुळच्या अध्यक्ष निवडीच्या सभेला महायुतीच्या १२ संचालकांनी पाठ फिरवल्याने ही सभा तहकूब झाल्यानंतर, आयोजित पत्रकार परिषदेत बंटी पाटलांनी या प्रकाराला 'महाराष्ट्राच्या सहकारातील काळा दिवस' ठरवत सत्ताधाऱ्यांच्या पळपुट्या राजकारणावर जोरदार तोफ डागली.हसन मुश्रीफ यांनी सतेज पाटलांवर जातीवादी प्रचाराचा आरोप केला होता. या आरोपांची अक्षरशः चिरफाड करत पाटलांनी मुश्रीफांना थेट आत्मपरीक्षण करण्याचा सल्ला दिला..आंध्र प्रदेशला धडकणाऱ्या 'अर्णब' चक्रीवादळाचे नाव कोणी आणि कसे ठेवले? जाणून घ्या रंजक इतिहास.मुलाच्या नावाचे पाकीट दिले तेव्हा मी जातीवादी नव्हतो का?हसन मुश्रीफ यांच्या विधानांवर सडकून टीका करताना बंटी पाटील म्हणाले, "निवडणुकीत शेतकऱ्यांनी दिलेला पराभव पचवता न आल्याने मुश्रीफ साहेबांची भाषा घसरली आहे. माझ्यावर जातीवादाचा आरोप करणाऱ्या मुश्रीफांना माझा सवाल आहे, जेव्हा तुम्ही स्वतः तुमच्या मुलाच्या नावाचे पाकीट अध्यक्षपदासाठी माझ्या हातात दिले होते, तेव्हा मी जातीवादी नव्हतो का? माझा मुलगा कधीही गोकुळचा अध्यक्ष होणार नव्हता. .आम्ही पहिल्या दिवसापासून जाहीर केले होते की गोकुळचे शिल्पकार कै. आनंदराव पाटील चुयेकर यांचे सुपुत्र शशिकांत पाटील हेच अध्यक्ष होतील. आम्ही शेतकऱ्याच्या मुलाला अध्यक्ष करण्याचा शब्द दिला आणि तो पाळला; मात्र स्वतःच्या मुलाचे उखळ पांढरे करू पाहणाऱ्यांनी आम्हाला नैतिकता शिकवू नये.".जगातील असा कोळी, ज्याचे जाळे चक्क ‘सोन्यासारखे’ चमकते! कधी पाहिलाय का?.गोकुळच्या मुळावर उठलेत हे नेते!गोकुळ दूध संघ आर्थिक संकटात ढकलण्याचा पद्धतशीर कट आखला जात असल्याचा गंभीर आरोप सतेज पाटील यांनी केला. "ज्या काळात गोकुळवर प्रशासक बसवला होता, त्या काळात संघाला तब्बल २४ कोटी रुपयांचा तोटा झाला. या प्रचंड तोट्याला जबाबदार कोण? आता जिल्ह्यात दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण होत असल्याने दुधाचे संकलन घटणार आहे. .दूध भुकटी (मिल्क पावडर) तयार करणे आणि शेतकऱ्यांना वेळेवर दर देणे यावर तात्काळ धोरणात्मक निर्णय घ्यायचे आहेत. पण महायुतीचे नेते अध्यक्ष निवडीला दांडी मारून हा संघ ठप्प करू पाहत आहेत. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करून गोकुळ बंद पाडण्याचा हा कुटील डाव आहे," असा घणाघात त्यांनी केला..सलग ३ बैठकांना गैरहजर राहिलात तर पद आपोआप रद्दमहायुतीच्या गैरहजर राहिलेल्या १२ संचालकांना सक्त इशारा देताना आमदार पाटील म्हणाले, "देशालाच नव्हे तर आता जगाला माहिती झाले आहे की २५ पैकी १३ संचालकांचे स्पष्ट बहुमत आमच्याकडे आहे. तरीही कोरमच्या नावाखाली रडीचा डाव खेळता? जनतेने तुम्हाला निवडून दिले आहे, त्यामुळे विरोधक असला तरी बोर्डाच्या बैठकीला हजर राहणे तुमचे कर्तव्य आहे. सहकार कायद्यानुसार जर तुम्ही सलग तीन बैठकांना दांडी मारली, तर तुमचे संचालक पद आपोआप रद्द होईल. ही पळवाट अशीच सुरू ठेवली, तर कोल्हापूरच्या दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचा असा जनक्षोभ उसळेल की तुम्हाला गावात फिरणे मुश्कील होईल!".कोल्हापूरने देशाला सहकार शिकवलायावेळी शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते भाई जयंत पाटील यांनीही सत्ताधाऱ्यांचा समाचार घेतला. "कोल्हापूरच्या पवित्र मातीने संपूर्ण देशाला सहकाराची दिशा दाखवली, पण आज याच कोल्हापुरात बहुमताचा गळा घोटून सहकाराचा काळा दिवस साजरा केला जात आहे. समविचारी आघाडीला ठरावधारकांनी स्पष्ट बहुमत दिले आहे. महायुती कितीही पळ काढत असली, तरी शेतकऱ्यांच्या घामावर उभ्या राहिलेल्या गोकुळ दूध संघाला आम्ही कधीही बंद पडू देणार नाही," असा निर्धार जयंत पाटील यांनी व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.