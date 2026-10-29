कोल्हापूर

Satej (Bunty) Patil on Hasan Mushrif Gokul : 'त्यांना गोकुळ दूध संघच बंद पाडायचाय!' हसन मुश्रीफांच्या टीकेनंतर बंटी पाटलांचा थेट आरोप, 'सहकारातील काळा दिवस' म्हणत मांडली रोखठोक भूमिका!

Gokul chairman election political war : "मुलाच्या नावाचं पाकीट दिलं तेव्हा मी जातीवादी नव्हतो का?"; सतेज पाटलांचे मुश्रीफांना खुले आव्हान, २४ कोटींच्या तोट्यावरून महायुतीचा बुरखा फाडला!
Plan to shut down Gokul by causing Rs 24 crore loss during administrator period

Plan to shut down Gokul by causing Rs 24 crore loss during administrator period

sakal

Vinayan
Updated on

"कोल्हापूर जिल्ह्यातील साडेपाच लाख शेतकऱ्यांची कामधेनू असलेला गोकुळ दूध संघ अडचणीत आणायचा, निर्णय प्रक्रिया ठप्प करायची आणि अखेर हा संघ कायमचा बंद पाडायचा, हाच महायुतीच्या नेत्यांचा खरा डाव आहे!" असा खळबळजनक आणि थेट आरोप काँग्रेसचे आमदार सतेज (बंटी) पाटील यांनी मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यावर केला आहे.

Loading content, please wait...
satej patil
Gokul Election
Hasan Mushrif
Rural Development Minister Hasan Mushrif
Hasan Mushrif scam case
Gokul Dudh Sangh Kolhapur
Gokul Milk Politics
Satej Patil BJP
Gokul Cooperative Meeting
Marathi News Esakal
www.esakal.com