Kolhapur Politics : सतेज पाटील यांनी असदुद्दीन ओवेसींना थेट सुनावलं, कोल्हापुरात ध्रुवीकरणाचा अजेंडा चालणार नाही; ओवेसींचेही उत्तर...

सतेज पाटील यांचा इशारा – कोल्हापूर ही राजर्षी शाहू महाराजांची भूमी असून येथे ध्रुवीकरण चालणार नाही; असदुद्दीन ओवेसी यांनी कोल्हापुरात सौहार्दाचे वातावरण बिघडवू नये, अशी कठोर टीका आमदार सतेज पाटील यांनी केली.भाजपवर हल्लाबोल – राहुल गांधींना धमक्या देणाऱ्या भाजप कार्यकर्त्यावरून पाटील यांनी भाजपची मानसिकता विकृत असल्याचा आरोप केला व काँग्रेस मागे हटणार नसल्याचे स्पष्ट केले.एमआयएमचे प्रत्युत्तर – राज्याध्यक्ष इम्तियाज जलील यांनी पाटील यांना "आमच्या व्यासपीठावर या, आमची भूमिका ऐका" असे आवाहन केले. ओवेसींना उत्कृष्ट संसदपटू म्हणून पुरस्कार मिळाल्याची आठवण करून देत एमआयएम हा संविधान मानणारा नोंदणीकृत पक्ष असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..Owaisi Reply Satej Patil : कोल्हापूर 'जिल्ह्याला राजर्षी शाहू महाराज यांचा वारसा आहे. त्यामुळे येथे शांतता आणि समानता आहे. कोल्हापुरात सौहार्दाचे आणि सलोख्याचे वातावरण आहे. त्यामुळे एमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवेसी यांचा ध्रुवीकरणाचा अजेंडा येथे चालवून घेतला जाणार नाही', अशी कानउघडणी आमदार सतेज पाटील यांनी आज केली. ओवेसी हे आज कोल्हापूर दौऱ्यावर आले होते. या पार्श्वभूमीवर पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नावर ते बोलत होते..आमदार सतेज पाटील म्हणाले, 'ओवेसी पहिल्यापासून ध्रुवीकरणाचे काम करत आहेत. त्यांनी कोल्हापुरात त्यांचा हा अजेंडा चालवू नये. येथील चांगले वातावरण बिघडण्याचे काम करू नये. कोल्हापूर ही राजर्षी शाहू महाराजांची भूमी आहे. इथे ध्रुवीकरण चालत नाही. कोल्हापुरात लोकांमध्ये सौहार्दाचे, सलोख्याचे वातावरण आहे.'.भाजपच्या जे पोटात तेच ओठात'राहुल गांधीना गोळ्या घालू म्हणणाऱ्या कार्यकर्त्यांची विकृती समोर आली आहे. भाजपच्या जे पोटात आहे तेच ओठात आले आहे. यावरून भाजप कोणत्या थराला उतरत आहे, हे दिसून येत आहे. राहुल गांधी हे देशाचे नेते आणि विरोधी पक्षनेता आहेत. एका टीव्ही चॅनेलवर भाजपचा कार्यकर्ता राहुल गांधींना गोळ्या घालण्याच्या धमक्या देत आहेत. या त्याच्या विकृतीला भाजप पाठीशी घालत आहे का? अशा कितीही धमक्या दिल्या तरी काँग्रेस मागे हटणार नाही', असे आमदार पाटील यांनी सांगितले..सतेज पाटील यांनी भूमिका समजावून घ्यावी, 'एमआयएम'चे राज्याध्यक्ष इम्तियाज जलील यांचे आवाहन 'आम्ही संविधान मानणारे असून, आमचा पक्ष नोंदणीकृत आहे. मी आमदार सतेज पाटील यांना गाडी पाठवतो. त्यांनी आमच्या व्यासपीठावर यावे आणि आमची भूमिका समजावून घ्यावी. मग, ते कोणत्या मुद्द्यावर आम्हाला विरोध करत आहेत, याचा विचार करावा', असे आवाहन ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एमआयएम) पक्षाचे राज्याध्यक्ष इम्तियाज जलील यांनी पत्रकार परिषदेत केले..'ओवेसी दोन समाजांत ध्रुवीकरण करणारी भूमिका मांडतात', अशी टीका सतेज पाटील यांनी केली होती. यावर जलील म्हणाले, 'आमचा पक्ष नोंदणीकृत असून, आम्ही संविधान मानणारे आहोत. आमचे पक्षाध्यक्ष खासदार ओवेसी यांना 'उत्कृष्ट संसदपटू' म्हणून तीन वेळा पुरस्कार मिळाला आहे. पंतप्रधानांनी त्यांना पाकिस्तानी दहशतवादाच्या विरोधात भूमिका मांडण्यासाठी मुस्लिम देशात पाठविले होते. त्यांनी पाकिस्तानच्या दहशतवादाची निंदा केली..आमदार सतेज पाटील यांनी आमची भूमिका समजावून घ्यावी, मग आम्हाला कोणत्या मुद्द्यांच्या आधारे विरोध करायचा ते पाहावे. ज्या अन्य संघटना विरोध करीत आहेत, त्यांच्यातील किती तरुण शिकलेले आहेत? त्यांनीही आमची भूमिका समजावून घ्यावी. लोकशाहीमध्ये प्रत्येकाला पक्ष विस्तार करण्याचा अधिकार आहे.' यावेळी जिल्हाध्यक्ष इमरान सनदी, इम्तियाज कुन्नुरे, इरफान बिडाली उपस्थित होते..AIMIM Office in Kolhapur : कोल्हापुरात 'एमआयएम'च्या कार्यालयाला विरोध, बागल चौकात हिंदुत्ववाद्यांची निदर्शने; वातावरण तापलं.Faqsप्र.१: सतेज पाटील यांनी ओवेसींबाबत काय म्हटले?उ: ओवेसी हे ध्रुवीकरणाचे राजकारण करतात, पण कोल्हापुरात ते चालणार नाही, असे ते म्हणाले.प्र.२: भाजपवर त्यांनी कोणती टीका केली?उ: राहुल गांधींना धमक्या देणाऱ्या भाजप कार्यकर्त्याला पाठीशी घालून भाजप विकृत राजकारण करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.प्र.३: एमआयएमकडून काय प्रत्युत्तर देण्यात आले?उ: इम्तियाज जलील यांनी सतेज पाटील यांना व्यासपीठावर येऊन पक्षाची भूमिका समजून घ्यावी, असे आवाहन केले.