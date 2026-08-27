Satej Patil Shivaji Patil : गोकुळच्या रणधुमाळीत सतेज पाटील, शिवाजीराव पाटलांच्या घरी; महायुतीत नाराजीचा ‘वेध’ घेतल्याची चर्चा

Gokul Election Latest News : गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाल्याने जिल्ह्यातील राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. गोकुळमधील सत्तासमीकरणे आपल्या बाजूने वळवण्यासाठी नेत्यांकडून भेटीगाठींचा धडाका सुरू असतानाच काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील यांनी चंदगड दौऱ्यात आमदार शिवाजीराव पाटील यांची त्यांच्या इनाम सावर्डे येथील निवासस्थानी भेट घेतली. या भेटीमुळे कोल्हापूरच्या राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे..सतेज पाटील यांनी २५ ऑगस्ट रोजी शिरोळ तालुक्याच्या दौऱ्यात भाजप जिल्हाध्यक्ष राजवर्धन नाईक निंबाळकर यांच्या निवासस्थानी बैठक घेतली होती. त्यानंतर आज गोकुळ निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर चंदगड दौऱ्यात त्यांनी थेट आमदार शिवाजीराव पाटील यांची भेट घेतल्याने या भेटीला राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे..‘सतेज पाटील लांबचे नाहीत’ विधानानंतर भेटकाही दिवसांपूर्वी आमदार शिवाजीराव पाटील यांनी सतेज पाटील हे आपल्यासाठी लांबचे नाहीत, असे विधान केले होते. त्यानंतर आता सतेज पाटील यांनी त्यांच्या निवासस्थानी जाऊन भेट घेतल्याने या दोन्ही घडामोडींची राजकीय सांगड घातली जात आहे. गोकुळ निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या भेटीचे वेगवेगळे अर्थ काढले जात आहेत..महायुतीतील नाराजीवर सतेज पाटलांचा निशाणाआमदार शिवाजीराव पाटील यांच्या मनात गोकुळच्या सद्यस्थितीबाबत तसेच महायुतीच्या अंतर्गत कारभाराबाबत नाराजी असल्याची राजकीय चर्चा आहे. याच पार्श्वभूमीवर सतेज पाटील यांनी महायुतीतील अंतर्गत मतभेद आणि नाराजीचा राजकीयदृष्ट्या वेध घेतल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.भेटीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सतेज पाटील यांनी महायुतीच्या नेत्यांना सूचक इशारा दिला. शिवाजीराव पाटील यांच्या मनात गोकुळच्या कारभाराबाबत काही गंभीर शंका असतील, तर महायुतीच्या प्रमुख नेत्यांनी त्यांच्याशी चर्चा करून त्या शंकांचे निरसन करायला हवे. त्यांची नाराजी दुर्लक्षित करणे महायुतीला आगामी गोकुळ निवडणुकीत महागात पडू शकते, असे सतेज पाटील यांनी म्हटले..चंदगड-आजरा निर्णायक ठरणार?गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीत चंदगड आणि आजरा परिसरातील ठरावधारकांचे मतदान महत्त्वाचे मानले जाते. त्यामुळे या भागातील राजकीय समीकरणे आपल्या बाजूने वळवण्यासाठी सतेज पाटील यांनी थेट आमदार शिवाजीराव पाटील यांच्या घरी जाऊन ‘फिल्डिंग’ लावल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. गोकुळच्या निवडणुकीची अधिकृत रणधुमाळी रंगण्याआधीच भेटीगाठींना आलेला वेग पाहता आगामी काळात कोल्हापूर जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणांमध्ये आणखी कोणते बदल होतात, याकडे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.