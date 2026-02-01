कोल्हापूर

Satej Patil Politics : सतेज पाटलांनी डाव टाकला! कोल्हापूर महापालिकेतील महापौर-उपमहापौर निवडणुकीत काँग्रेसचा उमेदवार देणार

Corporation Mayor Election : सतेज पाटलांनी राजकीय डाव टाकत कोल्हापूर महापालिकेच्या महापौर-उपमहापौर निवडणुकीत काँग्रेसचा उमेदवार देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या हालचालीमुळे सत्तासमीकरणे बदलण्याची शक्यता आहे.
Kolhapur Mahapalika News : कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या महापौर व उपमहापौरपदाच्या निवडणुकीत काँग्रेसकडूनही उमेदवार दिला जाणार आहे. सोमवारी (ता. २) सकाळी आमदार सतेज पाटील यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या बैठकीत महापौरपदाचा उमेदवार निश्चित केला जाणार असल्याची माहिती काँग्रेसचे महानगरपालिका गटनेते नगरसेवक इंद्रजित बोंद्रे यांनी दिली. त्यामुळे महापौर-उपमहापौर पदाची निवडणूक बिनविरोध न होता थेट लढतीत होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

