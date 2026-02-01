Satej Patil Politics : सतेज पाटलांनी डाव टाकला! कोल्हापूर महापालिकेतील महापौर-उपमहापौर निवडणुकीत काँग्रेसचा उमेदवार देणार

Kolhapur Mahapalika News : कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या महापौर व उपमहापौरपदाच्या निवडणुकीत काँग्रेसकडूनही उमेदवार दिला जाणार आहे. सोमवारी (ता. २) सकाळी आमदार सतेज पाटील यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या बैठकीत महापौरपदाचा उमेदवार निश्चित केला जाणार असल्याची माहिती काँग्रेसचे महानगरपालिका गटनेते नगरसेवक इंद्रजित बोंद्रे यांनी दिली. त्यामुळे महापौर-उपमहापौर पदाची निवडणूक बिनविरोध न होता थेट लढतीत होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे..कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकीत काँग्रेसने पक्षीय पातळीवर सर्वाधिक जागा जिंकत आपले वर्चस्व सिद्ध केले. काँग्रेसचे तब्बल ३४ नगरसेवक विजयी झाले असून, शिवसेनेचा एक नगरसेवक असे एकूण ३५ नगरसेवक विजयी झाले आहेत. काँग्रेस-शिवसेना आघाडीचा आकडा पाहता, महापौरपदासाठी काँग्रेसकडूनही उमदेवार दिला जाणार आहे..महापौर पदासाठी उमेदवार देण्याचा निर्णय हा पक्षातील वरिष्ठांसमवेत एकमताने घेण्यात येणार असून, यासाठी वरिष्ठ पातळीवर हालचाली सुरू झाल्या आहेत. सोमवारी होणाऱ्या बैठकीत काँग्रेसकडून इच्छुक उमेदवारांची नावे, सामाजिक व राजकीय समीकरणे, तसेच भविष्यातील महापालिका कारभाराची दिशा यावर सविस्तर चर्चा होणार आहे..Satej Patil : सीएम, उपमुख्यमंत्री, ४ मंत्री, १२ आमदार, १ खासदार; 'सगळ्यांच्या विरोधाला एकटा बास', सतेज पाटलांचं कसं होतं मायक्रो प्लॅनिंग.दरम्यान, महापौर व उपमहापौर निवडणूक बिनविरोध होणार नाही, हे स्पष्ट झाल्याने राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. काँग्रेसही उमेदवारी देणार असल्याने सत्ताधाऱ्यांमध्ये आपआपल्या नगरसेवकांना सावध राहण्याच्या सूचना दिल्या जात आहेत. महापालिकेतील सत्तासंतुलन, विकासकामांचे नियोजन आणि प्रशासनावर नियंत्रण यासाठी ही निवडणूक अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. दरम्यान, महानगरपालिकेच्या महापौर-उपमहापौर निवडीत हात उंचावून मतदान घेतले जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.