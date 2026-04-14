Satej Patil on Hasan Mushrif : 'हसन मुश्रीफ हतबल, शक्तिपीठ महामार्गाविरोधात पुन्हा रस्त्यावर येणार', सतेज पाटील गोकुळ, शक्तिपीठवर काय म्हणाले

Kolhapur political news : 'गोकुळ'मध्ये महायुतीची सत्ता असल्याचे सांगत आहेत. मात्र, गोकुळबद्दल कोणीही उठते आणि बोलायला लागते, यावरून वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांची हतबलता दिसून येत असल्याचा टोला आमदार सतेज पाटील यांनी आज लगावला. तर गरज नसलेला शक्तिपीठ महामार्ग पुन्हा जिल्ह्यातून नेला जात असल्याने आंदोलनाची नवी दिशा ठरविली जाणार असल्याचा इशाराही आमदार पाटील यांनी दिला. काँग्रेस जिल्हा कमिटीमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते..आमदार पाटील म्हणाले, 'गोकुळ'चा कारभार चांगला सुरू आहे. आमदार शिवाजी पाटील यांनी याची माहिती घ्यावी; पण 'गोकुळ' या ब्रँडची बदनामी होईल, अशी चर्चा करू नये. 'गोकुळ'मध्ये महायुतीमध्ये चुरस सुरू आहे. एकीकडे सत्ता असल्याचे सांगत असतानाच दुसरीकडे कारभाराची माहिती मागविणे, प्रशासकांची मागणी करणे याशिवाय इतर माहितीही घेतली जात आहे. 'गोकुळ'मध्ये मंत्री हसन मुश्रीफ यांची हतबलता झाल्याचे दिसून येत आहे. मंत्री मुश्रीफ यांच्याशी भेट झालेली नाही. त्यांना त्यांच्या हतबलतेबाबत खासगीमध्ये विचारणार आहे.'.शक्तिपीठाबाबत आमदार पाटील म्हणाले, 'शक्तिपीठ महामार्गाविरुध्द मेळावा घेतला आहे. या मेळाव्यात जिल्ह्यातील आंदोलनाचा पुढील टप्पा ठरविला जाणार आहे. यासाठी माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी काही गावांना भेटी दिल्या आहेत. त्यामुळे संयुक्तरीत्या हा लढा दिला जाणार आहे. दरम्यान, भोंदूबाबा खरातच्या सीएने शक्तिपीठ महामार्ग ज्या ठिकाणाहून जातो, ती शेती विकत घेतल्याची माहिती प्रसार माध्यमातून पाहिला मिळाली. ही जमीन शासनाकडे गेल्यानंतर त्याला कर लागत नाही..तसेच शासनाकडून अशी जमीन दुप्पट दराने खरेदी केली जाते. त्यामुळे या जमिनी घेतल्याचे दिसून येत आहे. खरात प्रकरण एवढे होऊनही गृह खात्याला समजत नसेल, तर त्यांचे हे अपयश आहे. पैशांबाबत खरात कुठपर्यंत पोहाेचला आहे, हे लक्षात येत आहे. शक्तिपीठ महामार्गालगत खरातसारख्या अनेकांनी जमिनी विकत घेतल्या आहेत. या जमिनी शासनालाच विक्री केल्या जाणार आहेत.'.Kolhapur Heatwave Alert : कोल्हापूर ४० पार, हवामान विभागाचा अंदाज आला, उष्णतेच्या लाटेचा 'येलो अलर्ट'.गृहखात्याचे अपयशआमदार पाटील म्हणाले, 'खरात प्रकरण खूप मोठे आहे. या प्रकरणात मोठ्या लोकांसह सरकारमधील काही मंत्रीही असल्याचे दिसून येत आहे. याबद्दल गृहखात्याला माहिती नव्हते का? जर माहिती नसेल, तर हे गृहखात्याचे अपयश आहे.'.