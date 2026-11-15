Satej Patil vs Sharangdhar Deshmukh : सत्तेचा सर्वाधिक गैरवापर सतेज पाटील यांनीच केला; बंटी पाटलांचे जुने सहकारी शारंगधर देशमुख यांची टीका

Satej Patil Power Misuse Allegations : काँग्रेसमध्ये असताना सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली नगरसेवकपद आणि स्थायी समिती सभापतीपद भूषविलेले शारंगधर देशमुख आता त्यांच्याच विरोधात आक्रमक झाले आहेत. गेल्या दोन वर्षांपूर्वी शिवसेनेत प्रवेश केल्यानंतर देशमुख सतेज पाटील यांच्यावर टीका करत आहेत. ‘सत्तेचा गैरवापर’ केल्याचा आरोप करणाऱ्या सतेज पाटील यांनीच जिल्ह्यात सर्वाधिक सत्तेचा गैरवापर केल्याची टीका देशमुख यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत केली. माजी महापौर सुनील कदम यांच्या स्वीकृत नगरसेवकपदाविरोधात तक्रार करण्यासाठी सतेज पाटील यांनीच आपल्याला पाठविले होते, असा दावाही त्यांनी केला..काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषद घेऊन मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यावर टीका केली होती. त्याला महायुतीच्या नगरसेवकांनी शनिवारी प्रत्युत्तर दिले. यावेळी देशमुख यांनी सतेज पाटील यांच्या राजकीय कार्यपद्धतीवर निशाणा साधला. ते म्हणाले, ‘‘सतेज पाटील यांच्या जवळच्या व्यक्तींमध्ये सर्वाधिक बाधित झालेली व्यक्ती मी आहे. आता ते कोरसभेची भाषा करीत आहेत; मात्र २००६ मध्ये त्यांच्याकडे बहुमत असतानाही सुनील मोदी स्थायी समितीचे सभापती कसे झाले? त्यावेळी पक्ष म्हणून निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात आले होते.’’.कोणत्याही निवडणुकीत यश मिळाले की त्याचे श्रेय स्वतःकडे घ्यायचे आणि पराभव झाला की त्याचे खापर कार्यकर्त्यांवर फोडायचे, ही सतेज पाटील यांची जुनी सवय असल्याची टीकाही त्यांनी केली.प्रा. जयंत पाटील म्हणाले, ‘‘मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे राहणीमान सामान्य माणसासारखे आहे. असे असतानाही काँग्रेसचे नगरसेवक त्यांच्याविषयी अपशब्द वापरतात, हे योग्य नाही.’’ यावेळी महापौर रूपाराणी निकम, महानगर जिल्हाध्यक्ष विजय जाधव, जिल्हाध्यक्ष नाथाजी पाटील, राहुल चिकोडे, आदिल फरास आदी उपस्थित होते..हिरो बनायचे होते म्हणूनच प्रस्ताव नाकारलागोकुळच्या निवडणुकीत कोरमअभावी निर्माण झालेल्या गोंधळाबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थानिक पातळीवर समन्वयाचा प्रस्ताव दिला होता. मात्र, सतेज पाटील यांना स्वतःला हिरो बनवायचे होते. त्यामुळे त्यांनी हा प्रस्ताव नाकारल्याचे नगरसेवक ऋतुराज क्षीरसागर यांनी सांगितले..Satej Patil Dhananjay Mahadik : भीमा कारखान्याची बिले, कामगारांचे पगार आधी द्या; मगच गोकुळवर बोला; सतेज पाटलांचा धनंजय महाडिकांना टोला.बिंदू चौकात येण्याची आमचीही तयारीमहायुतीच्या नेत्यांना कोणी बिंदू चौकात येण्याचे आव्हान देत असेल, तर आमचीही तेथे येण्याची तयारी आहे, असे भाजपचे प्रदेश सचिव महेश जाधव यांनी सांगितले. काँग्रेसचा पश्चिम महाराष्ट्रातील गड उद्ध्वस्त केला आणि शरद पवार यांना थेट अंगावर घेतले, त्यामुळेच मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याविरोधात पोस्टरबाजी केली जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.आता थेट गुन्हे दाखल करणारसोशल मीडियातून महायुतीच्या नेत्यांची बदनामी करणाऱ्यांविरोधात आता थेट गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहेत. येत्या दोन ते चार दिवसांत याची कारवाई दिसेल, असा इशारा भाजपचे महानगर जिल्हाध्यक्ष विजय जाधव यांनी दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.