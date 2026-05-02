Satej Patil statement Gokul Milk : सतेज पाटलांची मुश्रीफांच्या गोकुळमधील राजकीय भूमिकेवर जोरदार टीका, 'जसास तसे उत्तर देऊ'...

Hasan Mushrif Satej Patil politics : गोकुळ दूध संघातील राजकारण तापत असतानाच विधानपरिषदेचे आमदार सतेज पाटील यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका स्पष्ट केली आहे. सत्तेत सोबत असलेले हसन मुश्रीफ महायुतीसोबत जाण्याच्या भूमिकेत असल्याने दोघांतील आघाडी तुटणार का, याबाबत चर्चा सुरू असतानाच पाटील यांनी सावध प्रतिक्रिया दिली. गोकुळ निवडणूक समविचारी घटकांसोबत लढवणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..माध्यमांशी बोलताना पाटील म्हणाले की, मुदत संपणाऱ्या सहकारी संस्थांवर प्रशासक नेमण्यासंदर्भात नवा कायदा करण्यात आला आहे. गोकुळशी संबंधित सुमारे १२०० संस्थांवर अन्याय होऊ नये, ही आमची भूमिका आहे. या संदर्भात अंतिम निर्णय शासनाच्या हाती असून, सरकार काय निर्णय घेते याकडे आम्ही लक्ष ठेवून आहोत. ५ तारखेनंतर याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करू, असे त्यांनी सांगितले..गोकुळ निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी राजकीय समीकरणांवरही भाष्य केले. "आजपर्यंत गोकुळ आणि जिल्हा बँकेत आम्ही राजकारण बाजूला ठेवले होते. मात्र समोरून पक्षीय पातळीवर लढाई होणार असेल, तर आम्हीही त्याच पद्धतीने उत्तर देऊ," असा इशारा त्यांनी दिला. कोल्हापूरची जनता आणि गोकुळचे सभासद सुज्ञ असून ते योग्य निर्णय घेतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला..Gokul Milk ED Inquiry : 'गोकुळमध्ये विश्वास पाटील, अरूण डोंगळेंची ईडी चौकशी होणार', मंत्री मुश्रीफांची अडचण वाढणार; आमदार शिवाजी पाटलांची टीका.दूध दरवाढीच्या मुद्द्यावर बोलताना पाटील म्हणाले, "निवडणुकीवेळी दोन रुपयांची दरवाढ देण्याचे आश्वासन होते, मात्र प्रत्यक्षात आम्ही १८ रुपयांची वाढ दिली आहे." तसेच हसन मुश्रीफ यांनी महायुतीचा वारंवार उच्चार करत स्वतःलाच त्याचे शिल्पकार मानण्याचा प्रयत्न केल्याची टीकाही त्यांनी केली..काँग्रेसच्या भूमिकेबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले की, "माघारीची हॅट्रिक झाली म्हणून उतावळेपणाने निर्णय घेणे योग्य नाही. राज्य आणि देशाच्या व्यापक राजकीय पार्श्वभूमीवर निर्णय घ्यावा लागतो." पुढील निवडणुकांबाबत महाविकास आघाडीत चर्चा सुरू असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.