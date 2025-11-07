Ajit Pawar Vs Satej Patil : उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचा मुलगा पार्थ पवारांच्या आरोपावर सतेज पाटील यांचं वक्तव्य म्हणाले...

Maharashtra Politics : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी महाराष्ट्रात भाजपला कुबड्यांची गरज नाही असे जाहीर केले होते. त्यामुळे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पार्थ पवार यांनी केलेल्या ४३ एकर जमिनीच्या व्यवहाराला स्थगिती दिली पाहिजे. मुख्यमंत्री म्हणून फडणवीस यांनी महाराष्ट्राचे हित जोपासण्याचे काम करावे, मुख्यमंत्री म्हणून महाराष्ट्राचे स्थान पहिले आहे, सत्ता किंवा उपमुख्यमंत्री महत्वाचे नाही, तर महाराष्ट्र महत्त्वाचा आहे हे दाखवून द्यावे, असे आवाहन आमदार सतेज पाटील यांनी आज केले. काँग्रेस कमिटीत ते प्रसार माध्यमांशी बोलत होते..कोल्हापूर जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकीत काँग्रेस आघाडीवर राहणार आहे. करवीर तालुक्यातील प्रत्येक गट आणि गणातील इच्छुकांसह कार्यकर्ते, पदाधिकाऱ्यांचा स्वतंत्रपणे चर्चा सुरू आहे. करवीर तालुक्यात दिवंगत आमदार पी. एन. पाटील यांच्या विचाराचे वारसदार म्हणून आपण काम करायचे आहे. राहुल पाटील यांनी राष्ट्रवादीत गेले असले, तरी पी. एन. पाटील यांचा काँग्रेससोबत राहण्याचा एकनिष्ठतेचा विचार ढळू देणार नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये काँग्रेसचाच झेंडा फडकणार असल्याचा विश्वास काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष आमदार सतेज पाटील यांनी व्यक्त केला..जिल्हा काँग्रेस कमिटीत जिल्हा परिषदेच्या निगवे खालसा, पाचगाव गट आणि पंचायत समिती गणातील इच्छुकांच्या मुलाखती व मेळावा झाला. यावेळी ते बोलत होते. माजी आमदार ऋतुराज पाटील म्हणाले, ‘काँग्रेसचे विचार हे देशाला तारणारे आहेत. हे पटवून देणार आहे. आमदार सतेज पाटील यांच्या मागदर्शनाखाली मी स्वत: या निवडणुकीत सक्रिय सहभाग घेऊन प्रचाराची धुरा सांभाळणार आहे.’.मी पी. एन. पाटील यांचा कट्टर कार्यकर्ता आहे. लहान असल्यापासून आम्ही पी. एन. पाटील यांच्यासोबत काँग्रेसमध्ये आहे. आताही पी.एन. पाटील यांचे विचार पुढे नेण्यासाठी आमदार सतेज पाटील यांच्या हातात हात घालून काम करणार असल्याचे एका कार्यकर्त्याने जाहीर केले. पाच वर्षे आम्ही अनेक कामे घेऊन आमदार सतेज पाटील यांच्याकडे येतो. निवडणुकीत मला तिकीट नको पण आम्ही तुमच्यासोबत आहे हे सांगण्यासाठी येथे आलो असल्याचे नामदेव मांडवकर यांनी सांगितले..Kolhapur Video Tawade Hotel : २८ वर्षांपासून कोल्हापूरकरांच्या मनावर राज्य करणारी तावडे हॉटेलजवळील स्वागत कमान पाडली; भावूक करणारा व्हिडीओ.काँग्रेसचे शहराध्यक्ष सचिन चव्हाण, करवीर तालुकाध्यक्ष रामकृष्ण पाटील, गोकुळचे संचालक शशिकांत पाटील-चुयेकर, बाबासाहेब चौगले, बयाजी शेळके, एम. आर. पाटील - कुरूकलीकर, किरण पाटील, निवास पाटील उपस्थित होते.‘हद्दवाढी’चा निर्णय त्यांनीच घ्यावाउपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हद्दवाढ करावी म्हणून घोषणा केली. मात्र, सत्ता त्यांची आहे, तसेच दोन आमदारही त्यांचेच आहेत. त्यामुळे त्यांनीच याबद्दल निर्णय घ्यावा, असे आव्हान पाटील यांनी दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.