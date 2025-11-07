कोल्हापूर

Ajit Pawar Vs Satej Patil : उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचा मुलगा पार्थ पवारांच्या आरोपावर सतेज पाटील यांचं वक्तव्य म्हणाले...

Parth Pawar : सत्ता किंवा उपमुख्यमंत्री महत्वाचे नाही, तर महाराष्ट्र महत्त्‍वाचा आहे हे दाखवून द्यावे, असे आवाहन आमदार सतेज पाटील यांनी आज केले. काँग्रेस कमिटीत ते प्रसार माध्यमांशी बोलत होते.
Ajit Pawar Vs Satej Patil

सत्ता किंवा उपमुख्यमंत्री महत्वाचे नाही, तर महाराष्ट्र महत्त्‍वाचा आहे हे दाखवून द्यावे, असे आवाहन आमदार सतेज पाटील यांनी आज केले.

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Maharashtra Politics : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी महाराष्ट्रात भाजपला कुबड्यांची गरज नाही असे जाहीर केले होते. त्यामुळे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पार्थ पवार यांनी केलेल्या ४३ एकर जमिनीच्या व्यवहाराला स्थगिती दिली पाहिजे. मुख्यमंत्री म्हणून फडणवीस यांनी महाराष्ट्राचे हित जोपासण्याचे काम करावे, मुख्यमंत्री म्हणून महाराष्ट्राचे स्थान पहिले आहे, सत्ता किंवा उपमुख्यमंत्री महत्वाचे नाही, तर महाराष्ट्र महत्त्‍वाचा आहे हे दाखवून द्यावे, असे आवाहन आमदार सतेज पाटील यांनी आज केले. काँग्रेस कमिटीत ते प्रसार माध्यमांशी बोलत होते.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Devendra Fadnavis
Sharad Pawar
Ajit Pawar
Parth Pawar
pune
political
satej patil
Political Controversy
congress leader
political news kolhapur
kolhapur city

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com