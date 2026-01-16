Kolhapur Election Breaking News : सतेज पाटलांना तगडा झटका, हायव्होल्टेज लढतीत शारंगधर देशमुख विजयी; महायुतीचा सर्व जागांवर विजय

Kolhapur Politics : कोल्हापूर महानगरपालिका निवडणुकीतील सर्वाधिक हायव्होल्टेज मानल्या गेलेल्या प्रभाग क्रमांक ९ मधील लढतीत शारंगधर देशमुख यांनी मोठा विजय मिळवत राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवून दिली आहे. काँग्रेस नेते तथा आमदार सतेज पाटील यांची साथ सोडल्यानंतर देशमुख यांनी स्वतंत्र राजकीय ताकद दाखवत काँग्रेसचे उमेदवार राहुल माने यांचा तब्बल तीन हजार मतांनी पराभव केला. कोल्हापूर प्रभाग क्रमांक 9 मध्ये महायुती सर्व जागांवर विजयी झाली आहे..या प्रभागासाठी सतेज पाटील यांनी पायाला भिंगरी लावून प्रचार केला होता. कोणत्याही परिस्थितीत देशमुख यांचा पराभव व्हावा, यासाठी काँग्रेसकडून सर्व शक्तीनिशी प्रयत्न करण्यात आले. मात्र, मतदारांनी देशमुख यांच्या बाजूने स्पष्ट कौल देत काँग्रेसच्या डावपेचांना धक्का दिला. त्यामुळे हा विजय केवळ संख्याबळाचा नव्हे, तर राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे..दरम्यान, कोल्हापूर महानगरपालिका निवडणुकीत शहरातील इतर प्रमुख लढतींमध्येही चुरशीचे निकाल समोर आले आहेत.शिंदे गटाच्या शिवसेनेचे अजय इंगवले यांनी काँग्रेसचे दत्ता टिपूगडे यांचा पराभव केला. भाजपच्या अर्चना उत्तम कोराने यांनी काँग्रेसच्या प्रणोती पाटील यांच्यावर विजय मिळवला.प्रभाग क्रमांक १ मधून काँग्रेसचे चारही उमेदवार विजयी झाले आहेत. प्रभाग क्रमांक १० मधून जनसुराज्यचे अक्षय जरग यांनी विजय संपादन केला. कोल्हापूर महानगरपालिका निवडणुकीत जन स्वराज्य शक्ती पक्षाने खाते उघडत आपली उपस्थिती नोंदवली आहे..Kolhapur Election : ‘विजयी होणाऱ्यालाच तिकीट!’ शिवसेना शिंदे गटाचा ठाम निर्णय; महापालिका निवडणुकीसाठी रणनिती ठरली.याशिवाय, ठाकरे गटाचे जिल्हाप्रमुख रविकिरण इंगवले यांचे बंधू राहुल इंगवले यांचा पराभव झाल्याने त्या गटालाही धक्का बसला आहे. दुसरीकडे, काँग्रेसच्या दीपा मगदूम या आघाडीवर असून भाजपच्या पूर्वा राणे पिछाडीवर असल्याचे चित्र आहे.एकूणच कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीत अनेक ठिकाणी अनपेक्षित निकाल लागले असून, बदलत्या राजकीय समीकरणांची झलक या निकालांतून स्पष्टपणे दिसून येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.