Kolhapur Election Breaking News : सतेज पाटलांना तगडा झटका, हायव्होल्टेज लढतीत शारंगधर देशमुख विजयी; महायुतीचा सर्व जागांवर विजय

Kolhapur Election Breaking News : हायव्होल्टेज राजकीय लढतीत सतेज पाटलांना मोठा झटका बसला असून शारंगधर देशमुख विजयी झाले आहेत. महायुतीने सर्व जागांवर निर्विवाद विजय मिळवला आहे.
Kolhapur Politics : कोल्हापूर महानगरपालिका निवडणुकीतील सर्वाधिक हायव्होल्टेज मानल्या गेलेल्या प्रभाग क्रमांक ९ मधील लढतीत शारंगधर देशमुख यांनी मोठा विजय मिळवत राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवून दिली आहे. काँग्रेस नेते तथा आमदार सतेज पाटील यांची साथ सोडल्यानंतर देशमुख यांनी स्वतंत्र राजकीय ताकद दाखवत काँग्रेसचे उमेदवार राहुल माने यांचा तब्बल तीन हजार मतांनी पराभव केला. कोल्हापूर प्रभाग क्रमांक 9 मध्ये महायुती सर्व जागांवर विजयी झाली आहे.

