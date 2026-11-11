Satej Patil Dhananjay Mahadik : भीमा कारखान्याची बिले, कामगारांचे पगार आधी द्या; मगच गोकुळवर बोला; सतेज पाटलांचा धनंजय महाडिकांना टोला

Gokul Milk Union Satej Patil Dhananjay Mahadik : गोकुळ दूध संघाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीनंतर जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. महायुतीच्या नेत्यांकडून काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील यांच्यावर टीकेची झोड उठवली जात असतानाच पाटील यांनी खासदार धनंजय महाडिक यांना भीमा साखर कारखान्याच्या कारभारावरून थेट लक्ष्य केले. ‘दुसऱ्यावर बोट दाखवण्यापूर्वी पंढरपूरच्या भीमा साखर कारखान्यावर एक फेरी मारून या. कामगारांचे पगार द्या, बिले द्या आणि कारखाना सुरळीत चालवा,’ असा टोला त्यांनी लगावला. गोकुळच्या सत्तासंघर्षावर बोलताना चार शासननियुक्त संचालकांची नियुक्ती केवळ सत्ता मिळवण्यासाठी करण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला..सतेज पाटील म्हणाले, धनंजय महाडिक यांनी एकदा भीमा साखर कारखान्याला भेट देऊन तेथील परिस्थिती पाहावी. कामगारांना पगार मिळत नाहीत. कारखान्यावर जप्तीची कारवाई झाली आहे. महाडिक यांच्या वडिलांनी मोठ्या कष्टाने हा कारखाना उभारला होता. मागील दोन निवडणुकांमध्ये सभासदांनी कारखान्याची जबाबदारी त्यांच्याकडे दिली. मात्र, आज कारखान्याची काय अवस्था झाली आहे, हे त्यांनी पाहावे. साडेचारशे ते पाचशे कोटी रुपयांची बिले थकल्याने कारखान्याची साखर जप्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे दुसऱ्यावर बोट दाखवताना आपल्याकडेही अनेक बोटे आहेत, याचे भान ठेवावे, असे पाटील म्हणाले..चार शासननियुक्त संचालक केवळ गोकुळच्या सत्तेसाठीगोकुळच्या सत्तासंघर्षावर भाष्य करताना पाटील यांनी शासननियुक्त चार संचालकांच्या नियुक्तीवर आक्षेप घेतला. बहुमत असतानाही सरकारने चार संचालकांची नियुक्ती केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा विषय मिटवून घेण्यास सांगितले, तर धनंजय महाडिक यांनी तसे काही होणार नसल्याची भूमिका घेतली. आम्हाला गाफील ठेवण्याचा हा प्रयत्न होता. या नियुक्तीसाठी कोरमची आवश्यकता नसल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, केवळ गोकुळची सत्ता मिळवण्यासाठी चार जणांना संचालक करण्यात आले, असा आरोप त्यांनी केला..या चार शासननियुक्त संचालकांची सहा महिन्यांच्या अनुभवाची प्रमाणपत्रे तयार करण्यात आली आहेत. मात्र, त्यांची नियुक्ती केवळ अध्यक्षपदाच्या निवडीपुरतीच होती. चार महिन्यांनंतर हे चार संचालक राहणार नाहीत, अशी आतली बातमी असल्याचा दावाही पाटील यांनी केला..Satej Patil Gokul News : शासन नियुक्त ४ संचालक फक्त तीन महिने राहणार, सतेज पाटलांनी सांगितली राजकारणापलीकडची गोष्ट.आमचे १३ उमेदवार निवडून आले, न्यायालयात बाजू मांडणारगोकुळच्या निवडणुकीत आमचे १३ उमेदवार निवडून आले आहेत. त्यामुळे आम्ही न्यायालयात आमची बाजू मांडणार आहोत, असे पाटील यांनी स्पष्ट केले. मी आतापर्यंत सर्वांना सोबत घेऊन चालण्याचा प्रयत्न केला आहे. मला कोणतीही महत्त्वाकांक्षा नाही. चंद्रकांतदादा पाटील यांनी मला संपूर्ण महाराष्ट्रात पोहोचवले, असेही ते म्हणाले.चंद्रकांतदादा पाटील यांनी आपण मुख्यमंत्री होण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगल्याचे म्हटले होते. त्यावर बोलताना, 'दादा मला मुख्यमंत्री व्हायचं आहे, असं म्हणाले. ते ऐकून मला जरा बरं वाटलं,' अशी मिश्किल टिप्पणीही सतेज पाटील यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.