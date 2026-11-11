कोल्हापूर

Satej Patil Dhananjay Mahadik : भीमा कारखान्याची बिले, कामगारांचे पगार आधी द्या; मगच गोकुळवर बोला; सतेज पाटलांचा धनंजय महाडिकांना टोला

Dhananjay Mahadik : गोकुळ दूध संघाच्या राजकारणावरून सतेज पाटील यांनी खासदार धनंजय महाडिक यांना लक्ष्य केले. भीमा साखर कारखान्याची ऊसबिले आणि कामगारांचे पगार आधी द्या, मगच गोकुळवर बोला, असा टोला त्यांनी लगावला.
Satej Patil Dhananjay Mahadik

Satej Patil Dhananjay Mahadik

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Gokul Milk Union Satej Patil Dhananjay Mahadik : गोकुळ दूध संघाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीनंतर जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. महायुतीच्या नेत्यांकडून काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील यांच्यावर टीकेची झोड उठवली जात असतानाच पाटील यांनी खासदार धनंजय महाडिक यांना भीमा साखर कारखान्याच्या कारभारावरून थेट लक्ष्य केले. ‘दुसऱ्यावर बोट दाखवण्यापूर्वी पंढरपूरच्या भीमा साखर कारखान्यावर एक फेरी मारून या. कामगारांचे पगार द्या, बिले द्या आणि कारखाना सुरळीत चालवा,’ असा टोला त्यांनी लगावला. गोकुळच्या सत्तासंघर्षावर बोलताना चार शासननियुक्त संचालकांची नियुक्ती केवळ सत्ता मिळवण्यासाठी करण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

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