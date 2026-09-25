कोल्हापूर

Satej Patil on Hasan Mushrif : मानाच्या गणपती पूजनानंतर सतेज पाटलांनी हसन मुश्रीफांना केलं टार्गेट; "गोकुळच्या निवडणुकीत पराभव दिसू लागला"

Satej Patil Gokul Election : कोल्हापुरातील मानाच्या गणपतीचे पूजन केल्यानंतर सतेज पाटील यांनी गोकुळ निवडणुकीवरून हसन मुश्रीफांवर निशाणा साधला. ‘पराभव दिसू लागला’ असा टोला.
Satej Patil on Hasan Mushrif Gokul Election

Satej Patil on Hasan Mushrif Gokul Election

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Gokul Election Latest News : ‘‘आता पराभव दिसू लागल्यानेच आम्हाला सोबत या म्हणत आहेत. मात्र, गोकुळच्या निवडणुकीत आम्हालाच गणपती बाप्पा पावणार,’’ असा टोला काँग्रेसचे नेते सतेज पाटील यांनी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांना लगावला.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Chandrakant Patil
satej patil
Gokul Election
Dhananjay Mahadik
Hasan Mushrif
Vinay Kore
amal mahadik
Ganeshotsav
Rajendra Patil Yadravkar
political news kolhapur
Mahadevrao Mahadik
Gokul Dudh Sangh Kolhapur
Gokul Milk Politics
Shoumika Mahadik
Gokul Cooperative Meeting
MLA Rajendra Patil Yadravkar
Gokul milk producers partnership

Related Stories

Satej Patil vs Hasan Mushrif
Gokul Election 2026
Satej Patil Hasan Mushrif Kolhapur Politics gokul dudh election
Hasan Mushrif vs Dhananjay Mahadik
Marathi News Esakal
www.esakal.com