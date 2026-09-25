Satej Patil on Hasan Mushrif : मानाच्या गणपती पूजनानंतर सतेज पाटलांनी हसन मुश्रीफांना केलं टार्गेट; "गोकुळच्या निवडणुकीत पराभव दिसू लागला"

Gokul Election Latest News : ‘‘आता पराभव दिसू लागल्यानेच आम्हाला सोबत या म्हणत आहेत. मात्र, गोकुळच्या निवडणुकीत आम्हालाच गणपती बाप्पा पावणार,’’ असा टोला काँग्रेसचे नेते सतेज पाटील यांनी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांना लगावला..कोल्हापुरात पहिल्या मानाच्या तुकाराम माळी तालीम मंडळाच्या गणेशमूर्ती पूजनानंतर पाटील यांनी गोकुळच्या निवडणुकीसंदर्भात पत्रकारांशी संवाद साधला. महायुतीच्या बैठकीत हसन मुश्रीफ यांनी सतेज पाटील यांनी महायुतीला पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन केले होते. त्यावर पाटील यांनी हा पलटवार केला..दरम्यान, गोकुळच्या निवडणुकीसाठी झालेल्या महायुतीच्या बैठकीत महायुतीतील मतभेद मिटल्याचा दावा उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केला. ‘‘आमच्यात छोटा-मोठा कोणी नाही. आम्ही सगळे जुळे भाऊ आहोत. गोकुळची निवडणूक महायुती म्हणून एकत्र लढणार आहोत. महायुतीत एकत्र निवडणूक लढण्याबाबत कधीच शंका नव्हती,’’ असे त्यांनी सांगितले.जागावाटपाबाबत लवकरच निर्णय होणार असून महायुतीकडे ४,४०० ठराव असल्याने विरोधक उरलेले नाहीत, असा दावाही चंद्रकांत पाटील यांनी केला. मतभेद होतात; मात्र ते मनभेदापर्यंत जाऊ नयेत, याची काळजी घेतली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले..हसन मुश्रीफ यांनी गोकुळची निवडणूक बिनविरोध होणार नसल्याचे स्पष्ट करत सतेज पाटील यांनी महायुतीला पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन केले होते. ‘‘विनाकारण निवडणूक लढण्यात अर्थ नाही. सतेज पाटील यांनी महायुतीला पाठिंबा द्यावा. १,४०० संस्थांच्या मनातील रोष दूर केला जाईल,’’ असे मुश्रीफ यांनी म्हटले होते..Satej Patil Hasan Mushrif : 'हसन मुश्रीफ हतबल, महायुतीत आताच डोकीफुटत आहेत'; सतेज पाटील यांची टीका, गोकुळ निवडणुकीवरून राजकारण तापलं.दरम्यान काल झालेल्या महायुतीच्या बैठकीला मंत्री चंद्रकांत पाटील, मंत्री हसन मुश्रीफ, पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, खासदार धनंजय महाडिक, आमदार विनय कोरे, आमदार अमल महाडिक, आमदार चंद्रदीप नरके, आमदार राजेंद्र यड्रावकर, माजी आमदार के.पी. पाटील, राजेश पाटील, विश्वास पाटील, अरुण डोंगळे, बाबासाहेब पाटील-आसुर्लेकर आदी उपस्थित होते. आमदार शिवाजी पाटील आणि शाहू ग्रुपचे अध्यक्ष समरजित घाटगे या बैठकीला अनुपस्थित होते, त्यामुळे सुद्धा राजकीय भूवया उंचावल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.