Kolhapur News : ‘मतदारांची नावं गायब, पती-पत्नी वेगवेगळ्या प्रभागात!’ सतेज पाटीलांची संतप्त प्रतिक्रिया; कोल्हापूरात राजकीय तापमान वाढले

Satej Patil Questions Accuracy : कोणी तिजोरीच्या चाव्या आमच्याकडे आहे म्हणतं, तर कोणी तिजोरीचा मालक आमचा आहे म्हणतात, यावरून महायुतीतच सावळा-गोंधळ असल्याचे दिसते, अशीही टिपण्णीही पाटील यांनी केली. कसबा बावडा येथील कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
कोल्हापूर : मतदार याद्यांमध्ये प्रचंड घोळ आहे. निवडणूक आयोग मतदार यादी नीट करू शकत नाही. त्यामुळे या याद्या तयार करण्याचे काम कोणत्या कंपनीला दिले होते, त्या कंपनीचे नाव जाहीर करावे, असे आव्हान आमदार सतेज पाटील यांनी आज दिले.

