Kolhapur News : ‘मतदारांची नावं गायब, पती-पत्नी वेगवेगळ्या प्रभागात!’ सतेज पाटीलांची संतप्त प्रतिक्रिया; कोल्हापूरात राजकीय तापमान वाढले

कोल्हापूर : मतदार याद्यांमध्ये प्रचंड घोळ आहे. निवडणूक आयोग मतदार यादी नीट करू शकत नाही. त्यामुळे या याद्या तयार करण्याचे काम कोणत्या कंपनीला दिले होते, त्या कंपनीचे नाव जाहीर करावे, असे आव्हान आमदार सतेज पाटील यांनी आज दिले..कोणी तिजोरीच्या चाव्या आमच्याकडे आहे म्हणतं, तर कोणी तिजोरीचा मालक आमचा आहे म्हणतात, यावरून महायुतीतच सावळा-गोंधळ असल्याचे दिसते, अशीही टिपण्णीही पाटील यांनी केली. कसबा बावडा येथील कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते..Kolhapur News : सर्किट बेंच, तीर्थक्षेत्र आराखडे, नवी कार्यालये… काही कामे वेगात; पण आयटी पार्क, हद्दवाढ, क्रीडा संकुलाचा पत्ता नाही!.आमदार पाटील म्हणाले, 'कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीसाठीच्या प्रारूप मतदार यादीत प्रचंड घोळ आहे. पत्नीचे नाव एका मतदारसंघात तर पतीचे नाव दुसऱ्या मतदारसंघात टाकले आहे. अनेकांना मतदार यादीतूनच वगळले आहे. त्यामुळे इच्छुक उमेदवारांमध्ये नाराजी आहे. निवडणुका पुढे गेल्या तरी चालेल; पण हे याद्या दुरुस्त झाल्या पाहिजेत.'.सत्ताधाऱ्यांकडून जनतेवर केवळ आश्वासनांची खैरात केली जात आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडून तर हेलिकॉप्टरमधून सातबारा उतारे फेकायचे बाकी राहिले आहे. महायुती सरकारच आर्थिक परिस्थिती ढासळली आहे. .Kolhapur News : उसाच्या पिकातून थेट अंगणात गवा! गगनबावड्यातील जरगी गावात सकाळच्या घटनेने ग्रामस्थांचे हृदय थरथरले.त्यामुळे त्यांना अधिवेशन घेण्याची आर्थिक ताकद राहिलेली नाही, असा टोलाही पाटील यांनी लगावला. एखादा मंत्री लक्ष्मी येणार आहे, असे म्हणत असेल तर निवडणूक आयोगाने डोळ्यावर पट्टी बांधली आहे का, असा सवाल त्यांनी केला. .काँग्रेसचे चिन्ह नाही म्हणणे म्हणजे अभ्यास कमीस्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसचे चिन्ह नाही, असे म्हणणे म्हणजे विरोधकांचा अभ्यास कमी आहे. जिल्ह्यात जास्तीतजास्त ठिकाणी आम्ही चिन्हावर उभे असल्याचे आमदार पाटील यांनी स्पष्ट केले..पालकमंत्र्यांना पूर्ण माहिती निश्चितपणे देऊआरोग्य विभागात भ्रष्टाचार असल्याची टीका आमदार पाटील यांनी केली होती. यावर आमदार पाटील यांच्याकडे असलेली माहिती माझ्याकडे द्यावी, त्यानंतर आम्ही दोघ मिळून हा भ्रष्टाचार बाहेर काढू, असे आवाहन पालकमंत्र्यांनी दिले होते, यावर आमदार पाटील म्हणाले, 'भ्रष्टाचाराची माझ्याकडे माहिती मागितली आहे. काही माहिती अजून येणं बाकी आहे. त्यांना याबाबत पूर्ण माहिती आल्यानंतर निश्चितपणे दिली जाईल.'.कार्यकर्ते वाऱ्यावर सोडून कागलमध्ये एकत्रकागलमध्ये कार्यकर्त्यांना वाऱ्यावर सोडून नेते एकत्र आले आहेत. त्यामुळे कागलची जनता याबाबत निर्णय घेईल, असे सांगत आम्हीही कागलमध्ये नगराध्यक्षपदाचा उमेदवार दिल्याचे पाटील यांनी सांगितले.