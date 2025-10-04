Kolhapur Politics : सतेज पाटील आणि राजेश क्षीरसागर यांच्यात जुंपली, मागच्या दरवाजाने निवडून येणाऱ्यांना जनतेचे प्रश्न काय कळणार?

हायलाइट्स (Highlight Summary – 3 Points)सतेज पाटील यांची टीका; क्षीरसागर यांचा पलटवारआमदार क्षीरसागर यांनी सतेज पाटील यांची टीका खोट्या अपप्रचारावर आधारित असल्याचे सांगितले आणि “अकार्यक्षम आमदारांनी विधिमंडळाचे कायदे मला शिकवू नयेत” असा थेट संदेश दिला.थेट पाईपलाईन योजनेची चौकशी मागणीराज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष क्षीरसागर यांनी विधिमंडळात गलक्या थेट पाईपलाईन योजनेच्या कामाची चौकशी करावी असे आवाहन केले.महापालिकेत महायुतीचा भगवाच फडकणारक्षीरसागर यांनी निवडणूक आणि रस्त्यांच्या कामांबाबत मुद्दा मांडत “सात नाही आठ रंग द्या, महापालिकेत भगवाच फडकलेला दिसेल” असे संकेत दिले..Satej Patil vs Rajesh Kshirsagar : ‘मागच्या दरवाजाने निवडून येणाऱ्यांना जनतेचे प्रश्न काय कळणार? अकार्यक्षम ठरणारे आमदार सतेज पाटील यांनी विधिमंडळाचे कायदे मला शिकवू नयेत’, असे प्रत्युत्तर आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी आज दिले. यावेळी, ‘गळक्या थेट पाईपलाईन योजनेच्या कामाच्या चौकशीची मागणी विधिमंडळात करावी’, असे आवाहन राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष आमदार क्षीरसागर यांनी केले..आमदार सतेज पाटील यांनी केलेल्या टीकेला आमदार क्षीरसागर यांनी आज प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे प्रतिउत्तर दिले. पत्रकात म्हटले आहे, निवडणुकीत रस्त्यांची वर्कऑर्डर झाली नाही, असा खोटा अपप्रचार करणारे आमदार पाटील तोंडघशी पडले. रस्त्याच्या खड्ड्यांबत बोलताना अधिकाऱ्यांचा आणि ठेकेदाराचा पुळका त्यांना आला आहे. १०० कोटींचे रस्ते करून घेण्याची धमक आमच्यात आहे. त्याची काळजी माजी पालकमंत्री यांनी करू नये..Amal Mahadik Vs Satej Patil : ‘राजाराम’ सहकारी कारखान्यांच्या वार्षिक सभेत गदारोळ, सतेज पाटील समर्थकांची समांतर सभा.वास्तविक खासदार शाहू महाराज यांनी दिलेल्या सूचनाही अधिकारी डावलतात, हे आमदार पाटील मान्य करतात. अशाच अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा दिल्यास आमदार पाटील यांना अधिकाऱ्यांचा पुळका का आला? सणासुदीच्या काळात आमदार पाटील यांनी अभ्यंगस्नान केलेली थेट पाईपलाईन बंद पडली. याप्रश्नी आमदार पाटील यांनी एकही वक्तव्य केले नाही किंवा बैठक का घेतली नाही? याचा खुलासा करावा.सात नाही आठ रंग द्या, महापालिकेत भगवाचआमदार क्षीरसागर म्हणाले, ‘आमदार पाटील यांच्या भूलथापांना जनता बळी पडणार नाही. त्यांनी सात नाही आठ रंग द्यावेत. पण, या निवडणुकीत महानगरपालिकेवर महायुतीचा भगवाच फडकलेला दिसेल..वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)1. घटना का घडली?➡️ आमदार सतेज पाटील यांनी राजेश क्षीरसागर यांची रस्त्यांच्या कामावर टीका केली होती; त्यावर क्षीरसागर यांनी प्रतिउत्तर दिले.2. क्षीरसागर यांनी मुख्य मुद्दा काय मांडला?➡️ गलक्या अपप्रचार करणाऱ्या आमदार पाटीलांविरुद्ध, थेट पाईपलाईन योजनेची चौकशी व्हावी, आणि महापालिकेत महायुतीचा भगवाच फडकावा, असा मुद्दा त्यांनी मांडला.3. आमदार पाटील यांची टीका कशावर होती?➡️ निवडणुकीदरम्यान रस्त्यांची वर्कऑर्डर झाली नाही असा आरोप आमदार पाटील यांनी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.