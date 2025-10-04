कोल्हापूर

Kolhapur Politics : सतेज पाटील आणि राजेश क्षीरसागर यांच्यात जुंपली, मागच्या दरवाजाने निवडून येणाऱ्यांना जनतेचे प्रश्न काय कळणार?

Satej Patil : सतेज पाटील यांनी कोल्हापूर महापालिकेमध्ये सुरू असलेल्या राजकारणावरून राजेश क्षीरसागर यांच्यावर जोरदार टीका केली होती.
हायलाइट्स (Highlight Summary – 3 Points)

सतेज पाटील यांची टीका; क्षीरसागर यांचा पलटवार

आमदार क्षीरसागर यांनी सतेज पाटील यांची टीका खोट्या अपप्रचारावर आधारित असल्याचे सांगितले आणि “अकार्यक्षम आमदारांनी विधिमंडळाचे कायदे मला शिकवू नयेत” असा थेट संदेश दिला.

थेट पाईपलाईन योजनेची चौकशी मागणी

राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष क्षीरसागर यांनी विधिमंडळात गलक्या थेट पाईपलाईन योजनेच्या कामाची चौकशी करावी असे आवाहन केले.

महापालिकेत महायुतीचा भगवाच फडकणार

क्षीरसागर यांनी निवडणूक आणि रस्त्यांच्या कामांबाबत मुद्दा मांडत “सात नाही आठ रंग द्या, महापालिकेत भगवाच फडकलेला दिसेल” असे संकेत दिले.

Satej Patil vs Rajesh Kshirsagar : ‘मागच्या दरवाजाने निवडून येणाऱ्यांना जनतेचे प्रश्न काय कळणार? अकार्यक्षम ठरणारे आमदार सतेज पाटील यांनी विधिमंडळाचे कायदे मला शिकवू नयेत’, असे प्रत्युत्तर आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी आज दिले. यावेळी, ‘गळक्या थेट पाईपलाईन योजनेच्या कामाच्या चौकशीची मागणी विधिमंडळात करावी’, असे आवाहन राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष आमदार क्षीरसागर यांनी केले.

