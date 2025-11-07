Security Lapse Kolhapur : गुप्तचर यंत्रणा बिनकामाची? अनोळखी मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीजवळ, शेतकरी आंदोलकांनी पोलिसांच्या हातावर तुरी देत ताफ्यावर ऊस फेकला...

Kolhapur CM devendra fadanvis : एका खासगी कार्यक्रमानिमित्त कोल्हापुरात आलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह मंत्री महोदयांच्या सुरक्षेत गंभीर चुका समोर आल्या. मंचावर मुख्यमंत्र्यापासून काही अंतरावरील एका खुर्चीवर अनोळखी इसम येऊन बसल्याचे निदर्शनाला येताच संबंधिताला ताब्यात घेतले. सुरक्षा कवच भेदून संबंधित मंचापर्यंत पोहोचलाच कसा? याची वरिष्ठ पातळीवरून दखल घेतली. मंचासह मुख्यमंत्र्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी असलेले पोलिस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची झाडाझडती सुरू झाली आहे..शहरातील पोलिस कवायत मैदानावर आयोजित कार्यक्रमात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासह उपमुख्यमंत्री अजित पवार, एकनाथ शिंदे, ज्येष्ठ नेते शरद पवार, केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, नितेश राणे, विधानसभा अध्यक्ष अशांसह कॅबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री, खासदार, आमदार यांची उपस्थिती होती.झेडप्लस सुरक्षेसह पोलिसांचे कवच मंचाभोवती होते. अशातून एक अनोखळी व्यक्ती मंचाच्या पाठिमागून मुख्य कार्यक्रमस्थळी पोहोचला. मंचावरील एक मंत्री काही वेळासाठी बाजूला गेले असताना हा अनोळखी व्यक्ती त्यांच्या खुर्चीवर येऊन बसला. स्थानिक खासदारांनी हा प्रकार पोलिसांच्या निदर्शनास आणून देताच धरपकड केली..ऊस आंदोलकांची धास्तीजिल्ह्यात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे ऊसदरासाठी आंदोलन सुरू असल्याने याचीही धास्ती पोलिसांना होती. मुख्यमंत्री फडणवीस कोल्हापूर दौऱ्यावर असल्याने त्यांच्यासमोर आंदोलन होणार नाही याची खबरदारी पोलिस घेत होते. पोलिस कवायत मैदानातील कार्यक्रमाच्या ठिकाणीही एकाने घोषणा देण्याचा प्रयत्न करताच त्याला ताब्यात घेतले, तर निवेदन भिरकावण्याच्या तयारीत असलेल्या एकाला आधीच पकडले होते.मुख्यमंत्र्यांचा ताफा जाणाऱ्या वाटेवर थांबलेल्या काही आंदोलकांना पितळी गणपती चौकातून वेळीच ताब्यात घेले. दरम्यान, उजळाईवाडीनजीक स्वस्तिक पाटील आणि सहकाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या वाहनासमोर उसाची कांडे फेकल्याने संबंधितांवर गुन्हा दाखल केला..Kolhapur ST: कामाचा ताण वाढला, मोबदला मात्र जुना! कोल्हापूर एसटी चालक-वाहकांचा ‘बेसिक वेतनावर’ ओव्हरटाईमचा संघर्ष सुरूच.पोलिसांकडे चौकशी सुरूकार्यक्रमाच्या ठिकाणी घडलेल्या प्रकाराची वरिष्ठ पातळीवरून दखल घेऊन चौकशीचे आदेश देण्यात आले. मंचासमोरील सुरक्षेची जबाबदारी असलेले अधिकारी, पोलिस अंमलदार यांच्याकडे याबाबत विचारणा झाली आहे. संबंधित व्यक्ती ज्या मार्गाने मंचापर्यंत आला त्याची माहिती घेण्याचे काम सुरू असून जबाबदार पोलिसांची चौकशी सुरू करण्यात आल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.