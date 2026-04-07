MLA Shivaji Patil Case Pune : चंदगड भोगोली जैन मंदिराच्या जागेवरून आमदार शिवाजी पाटलांवर गंभीर आरोप, पुण्यात बावधन पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल

Chandgad Jain temple land dispute : कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड येथील १३०० वर्षे जुन्या दिगंबर जैन मंदिराची जागा हडपण्याच्या उद्देशाने मंदिराच्या कामात अडथळा निर्माण करून, जैन धर्मगुरूंना शिवीगाळ व ट्रस्टीला जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. याप्रकरणी बावधन येथील रहिवासी चंद्रकांत प्रकाश पाटील यांनी बावधन पोलीस ठाण्यात लेखी तक्रार दाखल केली आहे. कोल्हापूर जिल्ह्याच्या चंदगड तालुक्यातील आमदार शिवाजी पाटील (रा. चंदगड, कोल्हापूर) यांच्यावर आरोप केले आहेत..मिळालेल्या माहितीनुसार, चंदगड तालुक्यातील भोगोली येथे सुमारे १३०० वर्षे जुने दिगंबर जैन मंदिर आहे. या मंदिराच्या संवर्धनासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या पुरातत्व विभागाकडून १० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. तक्रारदार चंद्रकांत पाटील यांनी दिलेल्या अर्जात असे म्हटले आहे की, हा निधी मंजूर झाल्यापासून आरोपी शिवाजी पाटील यांनी स्थानिक लोकांची दिशाभूल करण्यास सुरुवात केली. तसेच, मंदिराशी कोणताही संबंध नसताना जमिनीच्या वादातून भाविकांना दर्शनास मज्जाव करून मंदिराला कुलूप ठोकले..सोशल मीडियावरील पोस्टमुळे वादमंदिरातील सत्य परिस्थिती लोकांपर्यंत पोहोचावी, या उद्देशाने चंद्रकांत पाटील व जैन मुनींनी सोशल मीडियावर काही व्हिडिओ पोस्ट केले होते. याचा राग धरून आरोपी शिवाजी पाटील यांनी २ एप्रिल २०२६ रोजी दुपारी १२.२१ च्या सुमारास चंद्रकांत पाटील यांना व्हॉट्सॲप कॉल केला. या संभाषणादरम्यान आरोपीने पाटील यांना अत्यंत अश्लील भाषेत शिवीगाळ करत, 'तुला तिथे येऊन ठोकतो, नाहीतर इकडे आल्यावर ठार मारतो' अशी धमकी दिल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे..धर्मगुरूंचाही अपमानकेवळ धमकीच नव्हे, तर आरोपीने जैन धर्मगुरूंबद्दलही अत्यंत अपमानकारक शब्द वापरून धार्मिक भावना दुखावल्याचा आरोप चंद्रकांत पाटील यांनी केला आहे. या प्रकारामुळे आपल्या जीविताला धोका निर्माण झाला असून, संबंधित आरोपीवर कडक कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी पाटील यांनी पोलिसांकडे केली आहे. बावधन पोलिसांनी या अर्जाची दखल घेतली आहे.