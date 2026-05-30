Shahu Chhatrapati on Manoj Jarange : ''जरांगेंना कोल्हापूर गॅझेटपेक्षा हैदराबाद गॅझेट जवळचं वाटतं''; खासदार शाहू छत्रपती संतापले, मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास उद्रेक

Maratha reservation movement : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला शाहू महाराज यांनी जाहीर पाठिंबा दिला आहे. मराठा समाजाच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष होऊ नये, तसेच आरक्षणाच्या प्रश्नावर कोल्हापूर गॅझेटचाही गांभीर्याने विचार करण्यात यावा, अशी भूमिका त्यांनी मांडली..शाहू महाराज म्हणाले, "सर्वप्रथम राजर्षी शाहू महाराजांनी आरक्षणाची संकल्पना प्रत्यक्षात आणली होती. मात्र आज मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर कोल्हापूर जिल्ह्याच्या गॅझेटचा पुरेसा विचार केला जात नाही. त्यामुळे कोल्हापूर गॅझेटलाही महत्त्व दिले पाहिजे. मनोज जरांगे पाटील यांना हैदराबाद गॅझेट जवळचे वाटते, मात्र कोल्हापूर गॅझेटचा देखील विचार होणे आवश्यक आहे.".मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या प्रश्नावर बोलताना त्यांनी, "आजपर्यंत मराठा समाजाची फसवणूक झाली आहे. समाजाला अपेक्षित लाभ मिळालेला नाही. मराठा आणि कुणबी हा समाज एकच असून सर्व मराठे कुणबी आहेत आणि सर्व कुणबी मराठे आहेत," असे मत व्यक्त केले.शासन आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्यात सुरू असलेल्या चर्चांबाबत बोलताना शाहू महाराज म्हणाले, "शासन आणि जरांगे पाटील यांच्यामध्ये नेमके काय सुरू आहे, याची आम्हाला माहिती नाही. माध्यमांमधूनच घडामोडी समजत आहेत. वाटाघाटींमध्ये काय चर्चा सुरू आहे, हे स्पष्ट झाल्यानंतरच त्यावर अधिक भाष्य करता येईल.".तसेच त्यांनी जरांगे यांच्या आंदोलनाला संपूर्ण पाठिंबा असल्याचे सांगितले. "मनोज जरांगे पाटील भर उन्हात उपोषणाला बसले आहेत. आम्हीही उन्हातच बसलो आहोत. मराठा हा शेतकरी समाज आहे. उन्हाची त्याला सवय आहे. मराठा समाजाच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास त्याचा उद्रेक होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही," असा इशाराही त्यांनी दिला..दरम्यान, मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश करण्याच्या मागणीसाठी जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथे पुन्हा उपोषण सुरू केले आहे. त्यांच्या उपोषणानंतर राज्यातील विविध भागांत मराठा समाज आक्रमक झाल्याचे चित्र आहे.समृद्धी महामार्गावरील नाव्हा शिवार परिसरात मराठा बांधवांनी रस्ता रोको आंदोलन करत वाहतूक काही काळ ठप्प केली. गेल्या अर्ध्या तासाहून अधिक काळ आंदोलन सुरू असल्याची माहिती मिळाली आहे. दुसरीकडे, राज्याचे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील हे मनोज जरांगे यांची भेट घेण्यासाठी रवाना झाल्याने शासनाच्या पुढील भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.