Kolhapur ACB Trap : शाहूवाडीत PWD च्या शाखा अभियंत्याला 38 हजारांची लाच घेताना रंगेहात अटक; 'या' कामाच्या बिलासाठी मागितली होती रक्कम

शाहूवाडी (कोल्हापूर) : विरळे व शिराळे वारुण (ता. शाहूवाडी) येथील रस्ता व पुलाच्या केलेल्या कामाचे बिल मंजूर केल्याबद्दल ३८ हजारांची लाच स्वीकारताना (Kolhapur ACB trap latest news) शाहूवाडीच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे शाखा अभियंता विलास वनमोरे (वय ५०, संजय अपार्टमेंट प्लॉट नंबर २०५, कोयना वसाहत, कराड) याला लाचलुचपत विभागाच्या पथकाने रंगेहाथ पकडले. .काल दुपारी बांधकाम विभागाच्या येळाणे येथील कार्यालयात ही कारवाई झाली. याप्रकरणी शाहूवाडी पोलिसांत गुन्हा नोंद झाला आहे. पोलिसांतून मिळालेली अधिक माहिती अशी, विरळे पैकी धनगरवाडा ते सोनारवाडी या दोन किलोमीटर रस्त्याचे मुरूम व खडीकरणाचे काम तसेच शिराळे वारुण पुलाचे काम एका ठेकेदाराने केले आहे..Tukaram Mundhe FDA Raids : तुकाराम मुंढे 'इफेक्ट'! बाजारपेठेतून सुटे तेल गायब, डेअरी व्यावसायिकही अस्वस्थ; अवघ्या 15 दिवसांत महाराष्ट्रातील भेसळखोरांचे धाबे दणाणले.त्याचे बिल मंजूर केले म्हणून सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा अभियंता विलास वनमोरे याने ठेकेदाराकडे ३४ हजार ७०० रुपयांची लाच मागितली होती. याबाबत संबंधित ठेकेदाराने लाचलुचपतकडे तक्रार केली..त्यानुसार ठरल्याप्रमाणे लाचलुचपत विभागाच्या पथकाने खात्री करून बांधकाम विभागाच्या येळाणे येथील कार्यालयात सापळा लावला. कारवाई लाचलुचपत विभागाच्या पोलिस उपअधीक्षक वैष्णवी पाटील, उपनिरीक्षक प्रकाश भंडारे, विकास माने, संदीप काशीद, सचिन पाटील, उदय पाटील, प्रशांत पावणे यांच्या पथकाने केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.