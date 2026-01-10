Shaktipeeth Highway Alignment : शक्तिपीठ महामार्गाच्या आरेखनात बदल, सातारा, सांगली, कोल्हापूरचा समावेश; राजू शेट्टींकडून तीव्र विरोध

Shaktipeeth Highway Change : शक्तिपीठ महामार्गाच्या आरेखनात मोठा बदल करण्यात आला असून याबाबतचा नवीन लेआऊट राज्य सरकारकडून जाहीर करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याची अधिकृत घोषणा केली आहे. हा महामार्ग सोलापूर, सातारा, कोल्हापूर आणि सांगली या जिल्ह्यांतून जाणार आहे. सांगली–कोल्हापूर दरम्यान हा मार्ग भुदरगड तालुक्यातून आजरा, चंदगडमार्गे बांदा येथे जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे..दरम्यान, या बदलाला माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. शेतकऱ्यांची कोणतीही मागणी नसताना केवळ ठेकेदारांचे हितसंबंध जपण्यासाठीच हा महामार्ग राबवला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.गेल्या दोन वर्षांपासून शक्तिपीठ महामार्ग हा रत्नागिरी–नागपूर राष्ट्रीय महामार्गास समांतर असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे दोन्ही महामार्ग तोट्यात जाण्याची शक्यता असून, याचा आर्थिक भार राज्यातील जनतेवर पडणार आहे. शक्तिपीठ महामार्ग राज्यासाठी कसा तोट्याचा आहे आणि त्याचे दीर्घकालीन परिणाम राज्याला कसे भोगावे लागतील, याबाबत आपण गेल्या दोन वर्षांपासून सातत्याने इशारा देत असल्याचे राजू शेट्टी यांनी सांगितले. अखेर मुख्यमंत्र्यांना या महामार्गाच्या बाबतीत माघार घ्यावी लागली, असा दावा त्यांनी केला..देवाच्या नावाखाली सुमारे ६० हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा करण्यासाठी पवनार ते पत्रादेवी या शक्तिपीठ महामार्गाची घोषणा करण्यात आली होती. मोठ्या गाजावाजात हा महामार्ग राज्याच्या विकासासाठी कसा फायदेशीर आहे, हे सांगण्यात आले. मात्र प्रत्यक्षात हा महामार्ग राज्याला कर्जाच्या खाईत लोटणारा, पुढील ९० वर्षे जनतेवर टोलचा बोजा टाकणारा, विद्यमान राष्ट्रीय महामार्ग तोट्यात नेणारा, सांगली–कोल्हापूर जिल्ह्यांना पुराच्या धोक्यात आणणारा आहे..हा महामार्ग १२ जिल्ह्यांतून जात असताना मोठ्या प्रमाणात बागायती शेती उद्ध्वस्त होणार असून, गौण खनिजांची तस्करी, पर्यावरणाची मोठी हानी तसेच काही मोठ्या उद्योगसमूहांच्या वाहतुकीसाठीच हा मार्ग वापरला जाणार असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. जवळपास ६० हजार कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार या महामार्गातून होणार असल्यामुळेच आता सरकारला त्याच्या आरेखनात बदल करावा लागत असल्याचे शेट्टी यांनी म्हटले आहे..आमचा विकासाला विरोध नाही; मात्र विकास हा व्यक्तिकेंद्रित नसावा, ही आमची सुरुवातीपासूनची भूमिका आहे. शक्तिपीठ महामार्ग हे याचेच एक उदाहरण आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून या महामार्गाबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर मुख्यमंत्र्यांनी कधीही खुलासा केला नाही. उलट आता स्वतः घेतलेला निर्णय बदलण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे, अशी टीका त्यांनी केली..Shaktipeeth Highway Route Update : शक्तिपीठ महामार्गाबाबत अफवांना उधाण, मार्ग कुठून जाणार राजपत्र कधी होणार प्रसिद्ध....काल मुख्यमंत्र्यांनी शक्तिपीठ महामार्गाचे मूळ रेखांकन बदलून, त्याच जिल्ह्यांतून काही तालुके वगळून तो पूर्ण करण्याची घोषणा पुन्हा केली आहे. राज्याचे सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन घडवून आणणारा आणि मराठवाड्याचा दुष्काळ संपवणारा महामार्ग करण्याचा दावा करणारे मुख्यमंत्री देवदेवतांच्या नावाखाली जनतेची दिशाभूल करून शक्तिपीठ महामार्गाचा वरवंटा फिरवू पाहत आहेत, असा आरोप माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.